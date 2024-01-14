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مالية النواب تناقش اليوم موازنة وزارة الداخلية والأمن العام

1/14/2024 12:45:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الاحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، أبرزها مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لوزارة الداخلية ودائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرية الامن العام .


كما تناقش موازنة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والشركات التابعة لها وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي.






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