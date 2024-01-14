مالية النواب تناقش اليوم موازنة وزارة الداخلية والأمن العام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الاحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، أبرزها مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لوزارة الداخلية ودائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرية الامن العام .
كما تناقش موازنة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والشركات التابعة لها وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي.
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