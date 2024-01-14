فعاليات صحية لرفع الوعي المجتمعي حول سبل الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظمت إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة مجموعة من الفعاليات ضمن حملة تهدف إلى رفع الوعي حول كيفية الوقاية من نزلات البرد والانفلونزا، وأهمية أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية الذي تزداد حالات الإصابة به في موسم الشتاء.
واشتملت الفعاليات على محطات توعوية في المجمعات التجارية، والتي استهدفت زوار وموظفي المجمعات التجارية لتعريفهم بمرض الإنفلونزا كيفية الوقاية منه مع التركيز على أهمية أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية سنوياً وخصوصاً للفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل الأطفال من عمر 6 أشهر إلى خمس سنوات وكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة أو نقص المناعة والسيدات الحوامل.
يذكر أن هذه الحملات التوعوية تأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة لتعزيز الوعي الصحي والحث على اتباع السلوكيات السليمة للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.
MENAFN14012024000055011008ID1107717636
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.