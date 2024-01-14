فعاليات صحية لرفع الوعي المجتمعي حول سبل الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واشتملت‭ ‬الفعاليات‭ ‬على‭ ‬محطات‭ ‬توعوية‭ ‬في‭ ‬المجمعات‭ ‬التجارية،‭ ‬والتي‭ ‬استهدفت‭ ‬زوار‭ ‬وموظفي‭ ‬المجمعات‭ ‬التجارية‭ ‬لتعريفهم‭ ‬بمرض‭ ‬الإنفلونزا‭ ‬كيفية‭ ‬الوقاية‭ ‬منه‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬أخذ‭ ‬لقاح‭ ‬الإنفلونزا‭ ‬الموسمية‭ ‬سنوياً‭ ‬وخصوصاً‭ ‬للفئات‭ ‬الأكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للإصابة‭ ‬مثل‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬وكبار‭ ‬السن‭ ‬والمصابين‭ ‬بالأمراض‭ ‬المزمنة‭ ‬أو‭ ‬نقص‭ ‬المناعة‭ ‬والسيدات‭ ‬الحوامل‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الحملات‭ ‬التوعوية‭ ‬تأتي‭ ‬استكمالاً‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬إدارة‭ ‬تعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي‭ ‬والحث‭ ‬على‭ ‬اتباع‭ ‬السلوكيات‭ ‬السليمة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬وسلامة‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭.‬