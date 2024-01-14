Sunday, 14 January 2024 03:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فعاليات صحية لرفع الوعي المجتمعي حول سبل الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا

1/14/2024 12:41:00 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت‭ ‬إدارة‭ ‬تعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬ضمن‭ ‬حملة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬نزلات‭ ‬البرد‭ ‬والانفلونزا،‭ ‬وأهمية‭ ‬أخذ‭ ‬لقاح‭ ‬الإنفلونزا‭ ‬الموسمية‭ ‬الذي‭ ‬تزداد‭ ‬حالات‭ ‬الإصابة‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬الشتاء‭.‬

واشتملت‭ ‬الفعاليات‭ ‬على‭ ‬محطات‭ ‬توعوية‭ ‬في‭ ‬المجمعات‭ ‬التجارية،‭ ‬والتي‭ ‬استهدفت‭ ‬زوار‭ ‬وموظفي‭ ‬المجمعات‭ ‬التجارية‭ ‬لتعريفهم‭ ‬بمرض‭ ‬الإنفلونزا‭ ‬كيفية‭ ‬الوقاية‭ ‬منه‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬أخذ‭ ‬لقاح‭ ‬الإنفلونزا‭ ‬الموسمية‭ ‬سنوياً‭ ‬وخصوصاً‭ ‬للفئات‭ ‬الأكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للإصابة‭ ‬مثل‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬وكبار‭ ‬السن‭ ‬والمصابين‭ ‬بالأمراض‭ ‬المزمنة‭ ‬أو‭ ‬نقص‭ ‬المناعة‭ ‬والسيدات‭ ‬الحوامل‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الحملات‭ ‬التوعوية‭ ‬تأتي‭ ‬استكمالاً‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬إدارة‭ ‬تعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي‭ ‬والحث‭ ‬على‭ ‬اتباع‭ ‬السلوكيات‭ ‬السليمة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬وسلامة‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭.‬

MENAFN14012024000055011008ID1107717636

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث