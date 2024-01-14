خمسة وخمسون عاماً من الدبلوماسية البحرينية المتزنة الداعمة للسلام والازدهار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويعتبر‭ ‬يوم‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬يناير،‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬تحتفي‭ ‬فيه‭ ‬المملكة‭ ‬بالدبلوماسية‭ ‬البحرينية،‭ ‬تكريماً‭ ‬وتقديراً‭ ‬لجهودها‭ ‬ودورها‭ ‬الوطني‭ ‬والحضاري‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬امتداد‭ ‬لتاريخها‭ ‬العروبي‭ ‬العريق‭ ‬والذي‭ ‬حافظت‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬العصور‭ ‬وصولاً‭ ‬للمشاركة‭ ‬الأصيلة‭ ‬في‭ ‬استكمال‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬للمملكة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬الذي‭ ‬أصدر‭ ‬مرسوماً‭ ‬ملكياً‭ ‬بتخصيص‭ ‬يوم‭ ‬14‭ ‬يناير‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬يوماً‭ ‬للدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭.‬

تاريخ‭ ‬يمتد‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬عقود

يعود‭ ‬تاريخ‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬إلى‭ ‬أواخر‭ ‬العام‭ ‬1969‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تأسيس‭ ‬ما‭ ‬سُمي‭ ‬بـ«مكتب‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬أو‭ ‬العلاقات‭ ‬السياسية‮»‬،‭ ‬وكان‭ ‬يترأسه‭ ‬آنذاك‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬عراب‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية،‭ ‬الذي‭ ‬تحول‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬نواة‭ ‬لتأسيس‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬البحرينية‭ ‬مع‭ ‬تشكيل‭ ‬أول‭ ‬حكومة‭ ‬للبحرين‭ ‬عام‭ ‬1971،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تولي‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬حقيبة‭ ‬الخارجية‭ ‬كأول‭ ‬وزير،‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬منذ‭ ‬أغسطس‭ ‬عام‭ ‬1971‭ ‬وحتى‭ ‬سبتمبر‭ ‬عام‭ ‬2005،‭ ‬ويعود‭ ‬له‭ ‬الفضل‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬الأسس‭ ‬الثابتة‭ ‬للدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬وسياسة‭ ‬البحرين‭ ‬الخارجية‭ ‬وعلاقاتها‭ ‬بدول‭ ‬العالم‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬الجوار‭ ‬وعدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية،‭ ‬ولذلك‭ ‬استحق‭ ‬وبجدارة‭ ‬أن‭ ‬يحمل‭ ‬لقب‭ ‬أقدم‭ ‬وزير‭ ‬للخارجية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬34‭ ‬عاماً‭ ‬أمضاها‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬بكل‭ ‬كفاءة‭ ‬وحكمة‭ ‬ومهنية‭.‬

وفي‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬المهمة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬البحرين‭ ‬الانتقالي‭ ‬السياسي‭ ‬والدبلوماسي،‭ ‬رأت‭ ‬القيادة‭ ‬أهمية‭ ‬تعيين‭ ‬أول‭ ‬سفراء‭ ‬للبحرين‭ ‬في‭ ‬أهم‭ ‬العواصم‭ ‬الدولية‭ ‬والعربية‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬تاريخها‭ ‬وحضارتها‭ ‬وثقافتها‭ ‬وبما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي،‭ ‬فتمَّ‭ ‬تعيين‭ ‬السفير‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ -‬رحمه‭ ‬الله‭- ‬كأول‭ ‬سفير‭ ‬بحريني‭ ‬لدى‭ ‬بريطانيا،‭ ‬حيث‭ ‬لعب‭ ‬دوراً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬أسس‭ ‬صلبة‭ ‬للعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وتعزيزها‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تعيين‭ ‬السفير‭ ‬الأديب‭ ‬تقي‭ ‬البحارنة‭ ‬كأول‭ ‬سفير‭ ‬للبحرين‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وكان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬بارز‭ ‬وملموس‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬السياسي‭ ‬والدبلوماسي‭ ‬وأيضاً‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الحراك‭ ‬الثقافي‭ ‬والأدبي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬تنسيق‭ ‬المواقف‭ ‬السياسية‭ ‬الثنائية‭ ‬تجاه‭ ‬القضايا‭ ‬العربية‭ ‬خاصة‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭.‬

وعُين‭ ‬كذلك‭ ‬السفير‭ ‬الدكتور‭ ‬سلمان‭ ‬الصفَّار‭ ‬كأول‭ ‬مندوب‭ ‬دائم‭ ‬للبحرين‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بنيويورك،‭ ‬وكان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتأكيد‭ ‬مواقف‭ ‬البحرين‭ ‬الخاصة‭ ‬باحترام‭ ‬مبادئها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الدوليين‭.‬

وفي‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2005،‭ ‬تولى‭ ‬حقيبة‭ ‬الخارجية‭ ‬خلفاً‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الذي‭ ‬استكمل‭ ‬مسيرة‭ ‬النهج‭ ‬الحكيم‭ ‬العقلاني‭ ‬الذي‭ ‬خطّه‭ ‬عراب‭ ‬وشيخ‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك،‭ ‬مضيفاً‭ ‬عليها‭ ‬سياسة‭ ‬القوة‭ ‬الناعمة‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬مرتكزات‭ ‬وهي‭ ‬ثقافة‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬وقيمة‭ ‬موروثه‭ ‬الحضاري،‭ ‬والتوازن‭ ‬الدقيق‭ ‬بين‭ ‬السياسة‭ ‬الداخلية‭ ‬والسياسة‭ ‬الخارجية‭.‬

ولتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عمل‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬على‭ ‬إحداث‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬متدرجة‭ ‬لبناء‭ ‬الهيكل‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬رأى‭ ‬أن‭ ‬تمتزج‭ ‬فيه‭ ‬الخبرة‭ ‬المتراكمة‭ ‬الأصيلة‭ ‬مع‭ ‬إرادة‭ ‬وعزيمة‭ ‬الشباب،‭ ‬لبناء‭ ‬قاعدة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬الفكر‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬والسياسي‭ ‬المتجدد‭ ‬والدبلوماسيين‭ ‬الجدد‭ ‬المؤهلين‭ ‬والمدربين‭ ‬علمياً‭ ‬وأكاديمياً‭.‬

واستمر‭ ‬نهج‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬الثابت‭ ‬ذو‭ ‬الرؤية‭ ‬المتوازنة‭ ‬مع‭ ‬تولي‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬حقيبة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2020‭ ‬وحتى‭ ‬الآن،‭ ‬والذي‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬اوسع‭ ‬للعمل‭ ‬السياسي‭ ‬والدبلوماسي‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬والتطورات‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬إقليم‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وبؤر‭ ‬الصراع‭ ‬العالمية،‭ ‬وترسيخ‭ ‬علاقات‭ ‬البحرين‭ ‬الخارجية‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬ثوابت‭ ‬أهمها‭ ‬تفاعل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المتوازن‭ ‬مع‭ ‬محيطها‭ ‬الخليجي‭ ‬والعربي‭ ‬والإقليمي‭ ‬خاصة‭ ‬تجاه‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬والسعي‭ ‬لحل‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا‭ ‬والأزمات‭ ‬بالوسائل‭ ‬السلمية‭ ‬والحوار‭ ‬وبما‭ ‬يتفق‭ ‬ومبادئ‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي‭ ‬وبما‭ ‬لا‭ ‬يمس‭ ‬سيادتها‭ ‬وأمنها‭ ‬الوطني‭.‬

وتولي‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ملف‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬اهتماما‭ ‬خاصا،‭ ‬مستمدة‭ ‬مهامها‭ ‬وجهودها‭ ‬من‭ ‬النهج‭ ‬الحكيم‭ ‬والتوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وتوجهات‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وتمكنت‭ ‬من‭ ‬إعداد‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬بما‭ ‬تتضمنه‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬طموحة‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬102‭ ‬مشروع،‭ ‬وتقديم‭ ‬التقرير‭ ‬الوطني‭ ‬الرابع‭ ‬ضمن‭ ‬آلية‭ ‬الاستعراض‭ ‬الدوري‭ ‬الشامل‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬جنيف،‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬الجهود‭ ‬المتواصلة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬التي‭ ‬تترأسها‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬وتضم‭ ‬في‭ ‬عضويتها‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬كافة‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬الرسمية‭ ‬المعنية‭ ‬بالشؤون‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وحرياته‭.‬

عام‭ ‬2023‭ ‬عام‭ ‬التحديات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والسياسية

يعتبر‭ ‬العام‭ ‬المنصرم‭ ‬2023‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الأعوام‭ ‬التي‭ ‬لعبت‭ ‬فيها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬دوراً‭ ‬مهماً‭ ‬ومؤثراً‭ ‬تجاه‭ ‬التحديات‭ ‬والأزمات‭ ‬والصراعات‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬ولازالت‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬وإقليم‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تداعيات‭ ‬وتأثيرات‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬العالمية‭ ‬الأخرى‭ ‬والتي‭ ‬تلقي‭ ‬بظلالها‭ ‬على‭ ‬الحراك‭ ‬السياسي‭ ‬والدبلوماسي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬بشكل‭ ‬أو‭ ‬بآخر‭.‬

ولقد‭ ‬كانت‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬الماهرة‭ ‬حاضرة‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬تلك‭ ‬الأحداث‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬ثوابتها‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬لها‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬مصالح‭ ‬البلاد‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمنها‭ ‬الوطني‭ ‬والإقليمي،‭ ‬عبر‭ ‬تفاعلها‭ ‬الإيجابي‭ ‬المتوازن‭ ‬والمؤثر‭ ‬مع‭ ‬مجمل‭ ‬الاجتماعات‭ ‬واللقاءات‭ ‬والقمم‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬لبحث‭ ‬أفضل‭ ‬الحلول‭ ‬السلمية‭ ‬لهذه‭ ‬النزاعات‭ ‬والقضايا،‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬لكثير‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬والتهديدات‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المنطقة‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالأحداث‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وتداعياتها‭ ‬المتصاعدة‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬صعيد‭ ‬،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬السير‭ ‬بالتوازي‭ ‬في‭ ‬نهجها‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬للمملكة‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬والمنظمات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬والدفع‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الشراكات‭ ‬وأطر‭ ‬التعاون،‭ ‬باعتبارها‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭.‬

ويُشهد‭ ‬للدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬بأنها‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬صورة‭ ‬إيجابية‭ ‬قوية‭ ‬ومشرفة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عمادها‭ ‬المواقف‭ ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬يعززها‭ ‬روايات‭ ‬عديدة‭ ‬وشهادات‭ ‬عيان،‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬سفراء‭ ‬الدول‭ ‬والمنظمات‭ ‬العربية‭ ‬والأجنبية‭ ‬الذين‭ ‬مثّلوا‭ ‬بلدانهم‭ ‬سابقاً‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬سفارات‭ ‬وقنصليات‭ ‬ووفود‭ ‬دبلوماسية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأجمعوا‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬ما‭ ‬يميز‭ ‬جوهر‭ ‬العمل‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬البحريني‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬دولةً‭ ‬صديقة‭ ‬للجميع،‭ ‬مُرحبة‭ ‬بالجميع‭ ‬ومنفتحة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الثقافات‭ ‬والأجناس‭ ‬والأديان‭ ‬ومتعايشة‭ ‬بسلام‭ ‬مع‭ ‬الجميع،‭ ‬وهذه‭ ‬مفاتيح‭ ‬نجاح‭ ‬ورسوخ‭ ‬للعلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والخارجية‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الاحترام‭ ‬المتبادل‭.‬

إن‭ ‬الانجازات‭ ‬المشرفة‭ ‬والنجاحات‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬تاريخها‭ ‬الطويل‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬لتتحقَّق‭ ‬لولا‭ ‬الرؤية‭ ‬الحكيمة‭ ‬والتوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬المخلصة‭ ‬لجميع‭ ‬مسؤولي‭ ‬ومنتسبي‭ ‬السلك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬والقنصلي‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنين،‭ ‬حتى‭ ‬أصبحت‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬اليوم‭ ‬عنواناً‭ ‬للثقة‭ ‬والفاعلية‭ ‬والعقلانية‭ ‬والاتزان‭.‬