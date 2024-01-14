Sunday, 14 January 2024 09:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خمسة وخمسون عاماً من الدبلوماسية البحرينية المتزنة الداعمة للسلام والازدهار

1/14/2024 12:39:35 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تمكنت‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ترسم‭ ‬لها‭ ‬نهجاً‭ ‬ثابتاً‭ ‬لا‭ ‬يحيد،‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬أن‭ ‬تُخطئه‭ ‬المواقف‭ ‬أو‭ ‬تتعدد‭ ‬معه‭ ‬الاحتمالات‭ ‬والتأويلات،‭ ‬ونجحت‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬55‭ ‬عاماً،‭ ‬منذ‭ ‬نشأتها‭ ‬عام‭ ‬1969،‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الصوت‭ ‬الرسمي‭ ‬الواضح‭ ‬والمتزّن‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬الذي‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬مواقفها‭ ‬الخارجية‭ ‬وقراراتها‭ ‬وإرادتها‭ ‬الحُرة،‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المحافل‭ ‬والمنابر‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬والأداة‭ ‬الفاعلة‭ ‬لتوطيد‭ ‬علاقات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة،‭ ‬وحماية‭ ‬مصالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭.‬

ويعتبر‭ ‬يوم‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬يناير،‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬تحتفي‭ ‬فيه‭ ‬المملكة‭ ‬بالدبلوماسية‭ ‬البحرينية،‭ ‬تكريماً‭ ‬وتقديراً‭ ‬لجهودها‭ ‬ودورها‭ ‬الوطني‭ ‬والحضاري‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬امتداد‭ ‬لتاريخها‭ ‬العروبي‭ ‬العريق‭ ‬والذي‭ ‬حافظت‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬العصور‭ ‬وصولاً‭ ‬للمشاركة‭ ‬الأصيلة‭ ‬في‭ ‬استكمال‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬للمملكة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬الذي‭ ‬أصدر‭ ‬مرسوماً‭ ‬ملكياً‭ ‬بتخصيص‭ ‬يوم‭ ‬14‭ ‬يناير‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬يوماً‭ ‬للدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭.‬

تاريخ‭ ‬يمتد‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬عقود

يعود‭ ‬تاريخ‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬إلى‭ ‬أواخر‭ ‬العام‭ ‬1969‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تأسيس‭ ‬ما‭ ‬سُمي‭ ‬بـ«مكتب‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬أو‭ ‬العلاقات‭ ‬السياسية‮»‬،‭ ‬وكان‭ ‬يترأسه‭ ‬آنذاك‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬عراب‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية،‭ ‬الذي‭ ‬تحول‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬نواة‭ ‬لتأسيس‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬البحرينية‭ ‬مع‭ ‬تشكيل‭ ‬أول‭ ‬حكومة‭ ‬للبحرين‭ ‬عام‭ ‬1971،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تولي‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬حقيبة‭ ‬الخارجية‭ ‬كأول‭ ‬وزير،‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬منذ‭ ‬أغسطس‭ ‬عام‭ ‬1971‭ ‬وحتى‭ ‬سبتمبر‭ ‬عام‭ ‬2005،‭ ‬ويعود‭ ‬له‭ ‬الفضل‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬الأسس‭ ‬الثابتة‭ ‬للدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬وسياسة‭ ‬البحرين‭ ‬الخارجية‭ ‬وعلاقاتها‭ ‬بدول‭ ‬العالم‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬الجوار‭ ‬وعدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية،‭ ‬ولذلك‭ ‬استحق‭ ‬وبجدارة‭ ‬أن‭ ‬يحمل‭ ‬لقب‭ ‬أقدم‭ ‬وزير‭ ‬للخارجية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬34‭ ‬عاماً‭ ‬أمضاها‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬بكل‭ ‬كفاءة‭ ‬وحكمة‭ ‬ومهنية‭.‬

وفي‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬المهمة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬البحرين‭ ‬الانتقالي‭ ‬السياسي‭ ‬والدبلوماسي،‭ ‬رأت‭ ‬القيادة‭ ‬أهمية‭ ‬تعيين‭ ‬أول‭ ‬سفراء‭ ‬للبحرين‭ ‬في‭ ‬أهم‭ ‬العواصم‭ ‬الدولية‭ ‬والعربية‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬تاريخها‭ ‬وحضارتها‭ ‬وثقافتها‭ ‬وبما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي،‭ ‬فتمَّ‭ ‬تعيين‭ ‬السفير‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ -‬رحمه‭ ‬الله‭- ‬كأول‭ ‬سفير‭ ‬بحريني‭ ‬لدى‭ ‬بريطانيا،‭ ‬حيث‭ ‬لعب‭ ‬دوراً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬أسس‭ ‬صلبة‭ ‬للعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وتعزيزها‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تعيين‭ ‬السفير‭ ‬الأديب‭ ‬تقي‭ ‬البحارنة‭ ‬كأول‭ ‬سفير‭ ‬للبحرين‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وكان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬بارز‭ ‬وملموس‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬السياسي‭ ‬والدبلوماسي‭ ‬وأيضاً‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الحراك‭ ‬الثقافي‭ ‬والأدبي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬تنسيق‭ ‬المواقف‭ ‬السياسية‭ ‬الثنائية‭ ‬تجاه‭ ‬القضايا‭ ‬العربية‭ ‬خاصة‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭.‬

وعُين‭ ‬كذلك‭ ‬السفير‭ ‬الدكتور‭ ‬سلمان‭ ‬الصفَّار‭ ‬كأول‭ ‬مندوب‭ ‬دائم‭ ‬للبحرين‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بنيويورك،‭ ‬وكان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتأكيد‭ ‬مواقف‭ ‬البحرين‭ ‬الخاصة‭ ‬باحترام‭ ‬مبادئها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الدوليين‭.‬

وفي‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2005،‭ ‬تولى‭ ‬حقيبة‭ ‬الخارجية‭ ‬خلفاً‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الذي‭ ‬استكمل‭ ‬مسيرة‭ ‬النهج‭ ‬الحكيم‭ ‬العقلاني‭ ‬الذي‭ ‬خطّه‭ ‬عراب‭ ‬وشيخ‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك،‭ ‬مضيفاً‭ ‬عليها‭ ‬سياسة‭ ‬القوة‭ ‬الناعمة‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬مرتكزات‭ ‬وهي‭ ‬ثقافة‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬وقيمة‭ ‬موروثه‭ ‬الحضاري،‭ ‬والتوازن‭ ‬الدقيق‭ ‬بين‭ ‬السياسة‭ ‬الداخلية‭ ‬والسياسة‭ ‬الخارجية‭.‬

ولتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عمل‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬على‭ ‬إحداث‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬متدرجة‭ ‬لبناء‭ ‬الهيكل‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬رأى‭ ‬أن‭ ‬تمتزج‭ ‬فيه‭ ‬الخبرة‭ ‬المتراكمة‭ ‬الأصيلة‭ ‬مع‭ ‬إرادة‭ ‬وعزيمة‭ ‬الشباب،‭ ‬لبناء‭ ‬قاعدة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬الفكر‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬والسياسي‭ ‬المتجدد‭ ‬والدبلوماسيين‭ ‬الجدد‭ ‬المؤهلين‭ ‬والمدربين‭ ‬علمياً‭ ‬وأكاديمياً‭.‬

واستمر‭ ‬نهج‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬الثابت‭ ‬ذو‭ ‬الرؤية‭ ‬المتوازنة‭ ‬مع‭ ‬تولي‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬حقيبة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2020‭ ‬وحتى‭ ‬الآن،‭ ‬والذي‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬اوسع‭ ‬للعمل‭ ‬السياسي‭ ‬والدبلوماسي‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬والتطورات‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬إقليم‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وبؤر‭ ‬الصراع‭ ‬العالمية،‭ ‬وترسيخ‭ ‬علاقات‭ ‬البحرين‭ ‬الخارجية‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬ثوابت‭ ‬أهمها‭ ‬تفاعل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المتوازن‭ ‬مع‭ ‬محيطها‭ ‬الخليجي‭ ‬والعربي‭ ‬والإقليمي‭ ‬خاصة‭ ‬تجاه‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬والسعي‭ ‬لحل‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا‭ ‬والأزمات‭ ‬بالوسائل‭ ‬السلمية‭ ‬والحوار‭ ‬وبما‭ ‬يتفق‭ ‬ومبادئ‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي‭ ‬وبما‭ ‬لا‭ ‬يمس‭ ‬سيادتها‭ ‬وأمنها‭ ‬الوطني‭.‬

وتولي‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ملف‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬اهتماما‭ ‬خاصا،‭ ‬مستمدة‭ ‬مهامها‭ ‬وجهودها‭ ‬من‭ ‬النهج‭ ‬الحكيم‭ ‬والتوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وتوجهات‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وتمكنت‭ ‬من‭ ‬إعداد‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬بما‭ ‬تتضمنه‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬طموحة‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬102‭ ‬مشروع،‭ ‬وتقديم‭ ‬التقرير‭ ‬الوطني‭ ‬الرابع‭ ‬ضمن‭ ‬آلية‭ ‬الاستعراض‭ ‬الدوري‭ ‬الشامل‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬جنيف،‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬الجهود‭ ‬المتواصلة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬التي‭ ‬تترأسها‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬وتضم‭ ‬في‭ ‬عضويتها‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬كافة‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬الرسمية‭ ‬المعنية‭ ‬بالشؤون‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وحرياته‭.‬

عام‭ ‬2023‭ ‬عام‭ ‬التحديات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والسياسية

يعتبر‭ ‬العام‭ ‬المنصرم‭ ‬2023‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الأعوام‭ ‬التي‭ ‬لعبت‭ ‬فيها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬دوراً‭ ‬مهماً‭ ‬ومؤثراً‭ ‬تجاه‭ ‬التحديات‭ ‬والأزمات‭ ‬والصراعات‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬ولازالت‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬وإقليم‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تداعيات‭ ‬وتأثيرات‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬العالمية‭ ‬الأخرى‭ ‬والتي‭ ‬تلقي‭ ‬بظلالها‭ ‬على‭ ‬الحراك‭ ‬السياسي‭ ‬والدبلوماسي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬بشكل‭ ‬أو‭ ‬بآخر‭.‬

ولقد‭ ‬كانت‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬الماهرة‭ ‬حاضرة‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬تلك‭ ‬الأحداث‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬ثوابتها‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬لها‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬مصالح‭ ‬البلاد‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمنها‭ ‬الوطني‭ ‬والإقليمي،‭ ‬عبر‭ ‬تفاعلها‭ ‬الإيجابي‭ ‬المتوازن‭ ‬والمؤثر‭ ‬مع‭ ‬مجمل‭ ‬الاجتماعات‭ ‬واللقاءات‭ ‬والقمم‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬لبحث‭ ‬أفضل‭ ‬الحلول‭ ‬السلمية‭ ‬لهذه‭ ‬النزاعات‭ ‬والقضايا،‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬لكثير‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬والتهديدات‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المنطقة‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالأحداث‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وتداعياتها‭ ‬المتصاعدة‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬صعيد‭ ‬،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬السير‭ ‬بالتوازي‭ ‬في‭ ‬نهجها‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬للمملكة‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬والمنظمات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬والدفع‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الشراكات‭ ‬وأطر‭ ‬التعاون،‭ ‬باعتبارها‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭.‬

ويُشهد‭ ‬للدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬بأنها‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬صورة‭ ‬إيجابية‭ ‬قوية‭ ‬ومشرفة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عمادها‭ ‬المواقف‭ ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬يعززها‭ ‬روايات‭ ‬عديدة‭ ‬وشهادات‭ ‬عيان،‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬سفراء‭ ‬الدول‭ ‬والمنظمات‭ ‬العربية‭ ‬والأجنبية‭ ‬الذين‭ ‬مثّلوا‭ ‬بلدانهم‭ ‬سابقاً‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬سفارات‭ ‬وقنصليات‭ ‬ووفود‭ ‬دبلوماسية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأجمعوا‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬ما‭ ‬يميز‭ ‬جوهر‭ ‬العمل‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬البحريني‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬دولةً‭ ‬صديقة‭ ‬للجميع،‭ ‬مُرحبة‭ ‬بالجميع‭ ‬ومنفتحة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الثقافات‭ ‬والأجناس‭ ‬والأديان‭ ‬ومتعايشة‭ ‬بسلام‭ ‬مع‭ ‬الجميع،‭ ‬وهذه‭ ‬مفاتيح‭ ‬نجاح‭ ‬ورسوخ‭ ‬للعلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والخارجية‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الاحترام‭ ‬المتبادل‭.‬

إن‭ ‬الانجازات‭ ‬المشرفة‭ ‬والنجاحات‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬تاريخها‭ ‬الطويل‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬لتتحقَّق‭ ‬لولا‭ ‬الرؤية‭ ‬الحكيمة‭ ‬والتوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬المخلصة‭ ‬لجميع‭ ‬مسؤولي‭ ‬ومنتسبي‭ ‬السلك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬والقنصلي‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنين،‭ ‬حتى‭ ‬أصبحت‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬اليوم‭ ‬عنواناً‭ ‬للثقة‭ ‬والفاعلية‭ ‬والعقلانية‭ ‬والاتزان‭.‬

MENAFN14012024000055011008ID1107717634

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث