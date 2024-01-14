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نواب: الدبلوماسية البحرينية ترجمة لخدمة مصالح البحرين ومواطنيها

1/14/2024 12:33:43 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشادت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬الوسطية‭ ‬والاعتدال‭ ‬بفضل‭ ‬استنارتها‭ ‬بالتوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬والرؤى‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

ونوهت‭ ‬خارجية‭ ‬النواب‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬توثيق‭ ‬السجل‭ ‬الوطني‭ ‬الحافل‭ ‬بالتقدم،‭ ‬والمرتكز‭ ‬على‭ ‬المبادئ‭ ‬السامية‭ ‬والقيم‭ ‬الرفيعة،‭ ‬التي‭ ‬شكلت‭ ‬الرافد‭ ‬الأهم‭ ‬لترسيخ‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والدول‭ ‬الصديقة،‭ ‬وفي‭ ‬إبراز‭ ‬منجزات‭ ‬النهضة‭ ‬الوطنية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المملكة‭. ‬


‭ ‬وثمنت‭ ‬اللجنة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية،‭ ‬والذي‭ ‬تحتفي‭ ‬به‭ ‬البلاد‭ ‬يوم‭ ‬14‭ ‬يناير‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭ ‬وإنجازات‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية،‭ ‬خلال‭ ‬تاريخها‭ ‬المعطاء،‭ ‬خدمة‭ ‬للمصلحة‭ ‬العليا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسياستها‭ ‬وعلاقاتها‭ ‬الخارجية‭ ‬المتميزة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬وتوطيد‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬الأشقاء‭ ‬والأصدقاء‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬

‭ ‬وأكدت‭ ‬اللجنة‭ ‬حرص‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭ ‬ودوره‭ ‬الرقابي‭ ‬والتشريعي‭ ‬والسياسي،‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬البحرينية‭ ‬بالتشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬وتطور‭ ‬من‭ ‬آفاق‭ ‬ومجالات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وكافة‭ ‬الدول‭ ‬والشعوب‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬حسن‭ ‬عيد‭ ‬بوخماس‭ ‬إن‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬تنتهج‭ ‬دورا‭ ‬هاما‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬والدول‭ ‬الصديقة‭ ‬وتوثيق‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والتنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬مصلحة‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التطورات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬ومستجدات‭ ‬الأحداث‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وبقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬للدفع‭ ‬نحو‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين،‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬والمحتجزين،‭ ‬وضمان‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬وفقاً‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬ومنع‭ ‬تهجيرهم‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬للبحرين‭ ‬يقودها‭ ‬كوادر‭ ‬وطنية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬والبعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والقنصليات،‭ ‬ويعمل‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬السياسة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قدراتهم‭ ‬المتميزة‭ ‬ودورهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحطات‭ ‬الوطنية،‭ ‬وسعيهم‭ ‬لمد‭ ‬جسور‭ ‬التعاون‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬التطلعات،‭ ‬ومواصلة‭ ‬ترسيخ‭ ‬النهج‭ ‬الثابت‭ ‬لقيم‭ ‬التسامح‭ ‬والمحبة‭ ‬والسلام،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬انجازات‭ ‬هامة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬مصالح‭ ‬البحرين‭ ‬ومواطنيها‭.‬

ورفع‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حسن‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬وأطيب‭ ‬التبريكات‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬قد‭ ‬حققت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬الواعدة،‭ ‬وأكدت‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬قيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬وكذلك‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الإعلان‭ ‬عنها‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬كرسي‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للحوار‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬سابينزا‭ ‬الإيطالية،‭ ‬أعطت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المكانة‭ ‬المتميزة‭ ‬للبحرين‭ ‬بين‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬والتأكيد‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬صيانة‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭.‬

وبين‭ ‬أن‭ ‬الإنجازات‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬تحققها‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬السعي‭ ‬المستمر‭ ‬نحو‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬السلام‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬برهنت‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تبذله‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب،‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬المملكة،‭ ‬وتعريف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬بهذه‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬أثبتت‭ ‬الدور‭ ‬المتميز‭ ‬التي‭ ‬تلعبه‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية،‭ ‬والكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬نفخر‭ ‬بعطائها‭.‬

وأشاد‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حسن‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬عبر‭ ‬سفارات‭ ‬المملكة‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬والتي‭ ‬تقوم‭ ‬بجهود‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تعريف‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬بالمساعي‭ ‬المستمرة‭ ‬للبحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬قيامها‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬المستمرة‭ ‬للمواطنين‭ ‬المتواجدين‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬والتواصل‭ ‬معهم‭ ‬وتقديم‭ ‬الارشادات‭ ‬اللازمة‭ ‬لهم‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬نجيب‭ ‬الكواري‭ ‬إن‭ ‬يوم‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬فرصة‭ ‬للتأكيد‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المصالح‭ ‬العليا‭ ‬للمملكة‭ ‬وترسيخ‭ ‬مكانتها‭ ‬ودورها‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المواثيق‭ ‬والقوانين‭ ‬الدولية،‭ ‬والسعي‭ ‬نحو‭ ‬إرساء‭ ‬أسس‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬العالمي،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬إن‭ ‬تخصيص‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬يوم‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬للاحتفاء‭ ‬بالدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬يؤكد‭ ‬اهتمام‭ ‬جلالته‭ ‬وتقديره‭ ‬الكبير‭ ‬للعمل‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬البحريني،‭ ‬وتكريماً‭ ‬لكل‭ ‬دبلوماسي‭ ‬بذل‭ ‬جهوداً‭ ‬بإخلاص‭ ‬وتفان‭ ‬لأداء‭ ‬المهام‭ ‬والواجبات‭ ‬الموكلة‭ ‬إليه‭.‬

وأشار‭ ‬النائب‭ ‬الكواري‭ ‬إلى‭ ‬إن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬داعم‭ ‬لدور‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬دورها‭ ‬لتنفيذ‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬للبحرين‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬وكافة‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬وبناء‭ ‬أفضل‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭ ‬وجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبذلونه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬وطنية‭.‬

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