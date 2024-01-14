Sunday, 14 January 2024 09:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ملازمة الأمن للسلام

1/14/2024 12:33:06 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القراء‭ ‬الأعزاء‭ ‬

ما‭ ‬كانت‭ ‬الدول‭ ‬لتزدهر‭ ‬وتنمو‭ ‬وتتقدم‭ ‬سوى‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬يسوده‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬والتعاون،‭ ‬وما‭ ‬كانت‭ ‬المعارف‭ ‬الإنسانية‭ ‬لتقوم‭ ‬وتستقيم‭ ‬سوى‭ ‬بتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب،‭ ‬وما‭ ‬كانت‭ ‬الأمم‭ ‬لتنهض‭ ‬إلا‭ ‬بالاقتراب‭ ‬من‭ ‬تجارب‭ ‬الآخرين‭ ‬والإفادة‭ ‬من‭ ‬نجاحاتهم‭ ‬والتعلّم‭ ‬من‭ ‬إخفاقاتهم،‭ ‬فهذا‭ ‬هو‭ ‬ديدن‭ ‬البشرية‭ ‬لتناقل‭ ‬الثقافة‭ ‬والمعرفة‭ ‬منذ‭ ‬البدء،‭ ‬فالإنسان‭ ‬قد‭ ‬خُلق‭ ‬لا‭ ‬يعلم‭ ‬شيئاً‭ ‬حتى‭ ‬علّمه‭ ‬الله‭ ‬الأسماء‭ ‬كلها،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تناقل‭ ‬المعرفة‭ ‬جيلاً‭ ‬بعد‭ ‬جيل،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أثمر‭ ‬تطوراً‭ ‬إنسانياً‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‭ ‬عبر‭ ‬العصور،‭ ‬ولذلك‭ ‬أيضاً‭ ‬خلقنا‭ ‬الله‭ ‬أمما‭ ‬لنتعارف،‭ ‬فمهما‭ ‬اختلفت‭ ‬أعراقنا‭ ‬وألسنتنا،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬قاسمنا‭ ‬المشترك‭ ‬هو‭ ‬إنسانيتنا‭ ‬وسيبقى‭ ‬هذا‭ ‬القاسم‭ ‬يجمعنا‭ ‬حتى‭ ‬يرث‭ ‬الله‭ ‬الأرض‭ ‬ومن‭ ‬عليها‭.‬

في‭ ‬البدء‭ ‬ستأخذنا‭ ‬هذه‭ ‬المقدمة‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬البحرينية‭ ‬الحثيثة‭ ‬نحو‭ ‬تطوير‭ ‬للمنظومة‭ ‬الأمينة‭ ‬الوطنية‭ ‬باعتبارها‭ ‬الدرع‭ ‬الحامي‭ ‬للأمن‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬بجهودها‭ ‬الوطنية‭ ‬والدولية،‭ ‬وتأتي‭ ‬زيارة‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬مؤخراً‭ ‬لجمهورية‭ ‬النمسا‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬زيارات‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬تعزيزاً‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬تجارب‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬سبقتنا‭ ‬ببعض‭ ‬الخطوات‭ ‬لتجارب‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الأمني،‭ ‬ولاسيما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية،‭ ‬الذي‭ ‬تقدّمت‭ ‬البحرين‭ ‬فيه‭ ‬كثيراً‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬انتهاجها‭ ‬سياسة‭ ‬جنائية‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬المفهوم‭ ‬الحديث‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬الإصلاح‭ ‬وإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬الجناة‭ ‬ليصبحوا‭ ‬أدوات‭ ‬بناء‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬سعياً‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬معدلات‭ ‬الجريمة،‭ ‬الذي‭ ‬ترجمته‭ ‬عبر‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة‭ ‬عبر‭ ‬تطور‭ ‬أدواته‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬وهو‭ ‬خطوة‭ ‬جريئة‭ ‬خطتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬سابقة‭ ‬محيطها‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬الحديثة،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬لهذه‭ ‬الزيارات‭ ‬بُعدٌ‭ ‬دولي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬مناقشة‭ ‬القضايا‭ ‬الأمنية‭ ‬العالمية‭ ‬وتبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬حولها،‭ ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬ينبع‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬وإيمان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتعزيز‭ ‬واحترام‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وتبنّي‭ ‬المبادئ‭ ‬الإنسانية‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬التعايش‭ ‬والتسامح‭ ‬والسلام‭.‬

ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإن‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وحرياته‭ ‬الأساسية‭ ‬يجرّنا‭ ‬دائما‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬إحلال‭ ‬السلام‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي،‭ ‬وهو‭ ‬هدف‭ ‬أساسي‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬نشأة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والتفاف‭ ‬الأمم‭ ‬حول‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬هي‭ ‬نقيض‭ ‬السلام،‭ ‬وأن‭ ‬التزام‭ ‬الدول‭ ‬بإعمال‭ ‬وتعزيز‭ ‬وحماية‭ ‬واحترام‭ ‬الحقوق‭ ‬التي‭ ‬نصّ‭ ‬عليها‭ ‬العهد‭ ‬الدولي‭ ‬الخاص‭ ‬بالحقوق‭ ‬المدنية‭ ‬والسياسية‭ ‬والعهد‭ ‬الدولي‭ ‬الخاص‭ ‬بالحقوق‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬لا‭ ‬يتحقق‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬يسودها‭ ‬السلام،‭ ‬ففي‭ ‬الحرب‭ ‬لا‭ ‬حقوق‭ ‬ولا‭ ‬حريات،‭ ‬فالحرب‭ ‬هي‭ ‬السبيل‭ ‬إلى‭ ‬انتهاك‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الحياة،‭ ‬وفي‭ ‬الحرب‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يفقد‭ ‬الإنسان‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬فيموت‭ ‬وتموت‭ ‬معه‭ ‬حقوقه،‭ ‬فلا‭ ‬شك‭ ‬أنه‭ ‬سيفقد‭ ‬بقية‭ ‬حقوقه‭ ‬الأخرى‭ ‬كحقه‭ ‬في‭ ‬سلامة‭ ‬جسده،‭ ‬في‭ ‬الحرية‭ ‬والأمان‭ ‬على‭ ‬شخصه،‭ ‬في‭ ‬السكن،‭ ‬في‭ ‬الغذاء‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭.‬

ومن‭ ‬الملاحظ‭ ‬أن‭ ‬السلام‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬أهم‭ ‬أهداف‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬لم‭ ‬يتحقق‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1945‭ ‬وحتى‭ ‬الآن،‭ ‬فما‭ ‬فتئت‭ ‬الحروب‭ ‬تُعلن‭ ‬وتدور‭ ‬رُحاها‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى‭ ‬وتُدمّر‭ ‬فيها‭ ‬بُنى‭ ‬الدول‭ ‬التحتية‭ ‬والفوقية‭ ‬ولا‭ ‬تسلم‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬جرّائها‭ ‬من‭ ‬الانتهاك،‭ ‬ولعل‭ ‬أحدثها‭ ‬تلك‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬وأهل‭ ‬غزّة‭ ‬بما‭ ‬صحبها‭ ‬من‭ ‬الانتهاكات‭ ‬الخطيرة‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لمرتكبها‭ ‬التعتيم‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الثورة‭ ‬التكنولوجية‭ ‬والشبكية‭ ‬ودور‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬آثار‭ ‬الدمار‭ ‬والضرر‭ ‬على‭ ‬الانسان‭ ‬والممتلكات‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الممارسات‭ ‬التي‭ ‬يندى‭ ‬لها‭ ‬جبين‭ ‬البشرية‭ ‬والتاريخ‭.‬

ولأن‭ ‬أثر‭ ‬الحرب‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬محدوداً‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الجغرافية،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬آثارها‭ ‬تمتد‭ ‬لتطول‭ ‬اقتصاد‭ ‬الدول‭ ‬وأمنها،‭ ‬فالدول‭ ‬المجاورة‭ ‬للإقليم‭ ‬الذي‭ ‬تدور‭ ‬فيه‭ ‬الحرب‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬آمنة‭ ‬بشكل‭ ‬مطلق،‭ ‬لذا‭ ‬فقد‭ ‬أصبح‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأوضاع‭ ‬أن‭ ‬تتخذ‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬باعتبارها‭ ‬مكوّنا‭ ‬من‭ ‬مكونات‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي،‭ ‬موقفاً‭ ‬إيجابياً‭ ‬تتضافر‭ ‬بموجبه‭ ‬الجهود‭ ‬الإنسانية‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دفع‭ ‬العجلة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬الدولي‭ ‬بشكل‭ ‬فعلي،‭ ‬والمطالبة‭ ‬بفرض‭ ‬السلام‭ ‬كلّما‭ ‬وأينما‭ ‬ووقتما‭ ‬أشعل‭ ‬فتيل‭ ‬الحرب‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬وتعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬في‭ ‬أيّ‭ ‬مكان،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أهل‭ ‬غزّة‭ ‬الذين‭ ‬دارت‭ ‬عليهم‭ ‬مؤخراً‭ ‬رحى‭ ‬الحرب‭ ‬والتدمير،‭ ‬وأصبحت‭ ‬أعداد‭ ‬قتلاهم‭ ‬تتصاعد‭ ‬بين‭ ‬ضحية‭ ‬وعشاها،‭ ‬ليكون‭ ‬للمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬مُجتمعاً‭ ‬كلمة‭ ‬واحدة‭ ‬ودور‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬واحترام‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬يوازي‭ ‬دور‭ ‬القضاء‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬ينظر‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬مجريات‭ ‬أحداث‭ ‬ومصير‭ ‬غزّة‭ ‬ليفصل‭ ‬فيها‭ ‬بحكم‭ ‬قضائي‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬مفصلياً‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬الإنسانية،‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬الصمت‭ ‬ليس‭ ‬هو‭ ‬الحل،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬دوائر‭ ‬الأيام‭ ‬تدور‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬أي‭ ‬شعب‭ ‬آخر‭ ‬يوماً‭ ‬ما‭ ‬مكان‭ ‬أهل‭ ‬غزّة‭. ‬


Hanadi ‭_‬ aljowder@hotmail ‭.‬ com

MENAFN14012024000055011008ID1107717632

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث