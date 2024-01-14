سوق المزارعين يستقطب أكثر من 87.4 ألف زائر منذ انطلاقته

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
واصل سوق المزارعين البحرينيين المقام في حديقة البديع النباتية بشعار «أبطال المنتج المحلّي» استقطاب آلاف الزوار من البحرينيين والمقيمين من داخل وخارج مملكة البحرين الذين يعدون هذا السوق مقصدًا لهم للأسبوع الرابع على التوالي.
واحتضن سوق المزارعين البحرينيين في حديقة البديع النباتية منذ انطلاقته أكثر من 87.4 ألف زائر الذين يحرصون على زيارة السوق أسبوعيًا من أجل الاستمتاع بفعاليات السوق وشراء المنتجات المحلية.
وشهد السوق يوم أمس السبت حضور حشود كبيرة تجاوز عددهم 25.1 ألف زائر من البحرينيين والمقيمين وزوار المملكة.
ويعتبر السوق منصة تسويق مهمة للمنتج البحريني، وللصناعات التحويلية من المواد الغذائية المنتجة في مملكة البحرين، فضلاً عن كونه موسما ترفيهيا وسياحيا يقصده المواطنون والقاطنون على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويقام أسبوعيًا الكثير من البرامج والفعاليات المصاحبة للسوق، وشهد يوم أمس تنظيم العديد من الفعاليات والمحاضرات وورش العمل، من بينها محاضرة أساسيات الزراعة بدون تربة والتي قدمها الدكتور عبدالموجود رجب في منطقة المسرح من أجل استكشاف عالم جديد في الزراعة، كما تم تنظيم ورشة زراعة حديقة الأطباق وقدمها المهندسة جهاد جعفر في منطقة الورش التدريبية من أجل أن يصنع المشارك حديقته الصغيرة في طبق.
إضافة إلى ذلك، تم تقديم عرض الدمى العملاق، وورشة تصنيع وتحريك الدمى، وقصة مع الحكواتية نور.
ويضم السوق الذي يقام بدعم من شركة STC البحرين، منطقة المزارعين، السوق الشعبي، منطقة الحرف اليدوية، منطقة الطعام، منطقة البحيرة، منطقة الأطفال، منطقة الألعاب، منطقة الكشتة، واحة النخل، منطقة المسرح، منطقة المدخل، ومنطقة الورش التدريبية. ويشارك في السوق 33 مزارعًا بحرينيًا يمثلون مختلف المنتوجات الزراعية، و4 شركات زراعية متخصصة في مجال الزراعة، و4 مشاتل زراعية، و15 من المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة، و2 من محلات التمور، و2 من المناحل.
ويعكس شعار السوق في هذه النسخة الفخر والتقدير للمزارعين البحرينيين الذين يعملون بجد واجتهاد لتوفير منتجات محلية متنوعة وبجودة عالية، وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي واستدامته.
يشار إلى أن سوق المزارعين البحرينيين في حديقة البديع النباتية يقام كل يوم سبت من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 2 ظهرًا، حيث تم زيادة الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات لتستوعب أكبر قدر ممكن من زوار السوق، وكذلك توفير حافلات النقل.
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