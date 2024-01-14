سوق المزارعين يستقطب أكثر من 87.4 ألف زائر منذ انطلاقته

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





واصل‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬البحرينيين‭ ‬المقام‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬البديع‭ ‬النباتية‭ ‬بشعار‭ ‬‮«‬أبطال‭ ‬المنتج‭ ‬المحلّي‮»‬‭ ‬استقطاب‭ ‬آلاف‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬البحرينيين‭ ‬والمقيمين‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الذين‭ ‬يعدون‭ ‬هذا‭ ‬السوق‭ ‬مقصدًا‭ ‬لهم‭ ‬للأسبوع‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

واحتضن‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬البديع‭ ‬النباتية‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقته‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬87‭.‬4‭ ‬ألف‭ ‬زائر‭ ‬الذين‭ ‬يحرصون‭ ‬على‭ ‬زيارة‭ ‬السوق‭ ‬أسبوعيًا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بفعاليات‭ ‬السوق‭ ‬وشراء‭ ‬المنتجات‭ ‬المحلية‭.

‬وشهد‭ ‬السوق‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬حضور‭ ‬حشود‭ ‬كبيرة‭ ‬تجاوز‭ ‬عددهم‭ ‬25‭.‬1‭ ‬ألف‭ ‬زائر‭ ‬من‭ ‬البحرينيين‭ ‬والمقيمين‭ ‬وزوار‭ ‬المملكة‭.‬

ويعتبر‭ ‬السوق‭ ‬منصة‭ ‬تسويق‭ ‬مهمة‭ ‬للمنتج‭ ‬البحريني،‭ ‬وللصناعات‭ ‬التحويلية‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬المنتجة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬كونه‭ ‬موسما‭ ‬ترفيهيا‭ ‬وسياحيا‭ ‬يقصده‭ ‬المواطنون‭ ‬والقاطنون‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

ويقام‭ ‬أسبوعيًا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والفعاليات‭ ‬المصاحبة‭ ‬للسوق،‭ ‬وشهد‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬تنظيم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمحاضرات‭ ‬وورش‭ ‬العمل،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬محاضرة‭ ‬أساسيات‭ ‬الزراعة‭ ‬بدون‭ ‬تربة‭ ‬والتي‭ ‬قدمها‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالموجود‭ ‬رجب‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المسرح‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استكشاف‭ ‬عالم‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬الزراعة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬ورشة‭ ‬زراعة‭ ‬حديقة‭ ‬الأطباق‭ ‬وقدمها‭ ‬المهندسة‭ ‬جهاد‭ ‬جعفر‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الورش‭ ‬التدريبية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬يصنع‭ ‬المشارك‭ ‬حديقته‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬طبق‭.‬

إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬عرض‭ ‬الدمى‭ ‬العملاق،‭ ‬وورشة‭ ‬تصنيع‭ ‬وتحريك‭ ‬الدمى،‭ ‬وقصة‭ ‬مع‭ ‬الحكواتية‭ ‬نور‭.‬

ويضم‭ ‬السوق‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬ STC ‭ ‬البحرين،‭ ‬منطقة‭ ‬المزارعين،‭ ‬السوق‭ ‬الشعبي،‭ ‬منطقة‭ ‬الحرف‭ ‬اليدوية،‭ ‬منطقة‭ ‬الطعام،‭ ‬منطقة‭ ‬البحيرة،‭ ‬منطقة‭ ‬الأطفال،‭ ‬منطقة‭ ‬الألعاب،‭ ‬منطقة‭ ‬الكشتة،‭ ‬واحة‭ ‬النخل،‭ ‬منطقة‭ ‬المسرح،‭ ‬منطقة‭ ‬المدخل،‭ ‬ومنطقة‭ ‬الورش‭ ‬التدريبية‭. ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬33‭ ‬مزارعًا‭ ‬بحرينيًا‭ ‬يمثلون‭ ‬مختلف‭ ‬المنتوجات‭ ‬الزراعية،‭ ‬و4‭ ‬شركات‭ ‬زراعية‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الزراعة،‭ ‬و4‭ ‬مشاتل‭ ‬زراعية،‭ ‬و15‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الصغيرة‭ ‬والأسر‭ ‬المنتجة،‭ ‬و2‭ ‬من‭ ‬محلات‭ ‬التمور،‭ ‬و2‭ ‬من‭ ‬المناحل‭.‬

ويعكس‭ ‬شعار‭ ‬السوق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬الفخر‭ ‬والتقدير‭ ‬للمزارعين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬بجد‭ ‬واجتهاد‭ ‬لتوفير‭ ‬منتجات‭ ‬محلية‭ ‬متنوعة‭ ‬وبجودة‭ ‬عالية،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬واستدامته‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬البديع‭ ‬النباتية‭ ‬يقام‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬سبت‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬صباحا‭ ‬إلى‭ ‬الساعة‭ ‬2‭ ‬ظهرًا،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬زيادة‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬لمواقف‭ ‬السيارات‭ ‬لتستوعب‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬زوار‭ ‬السوق،‭ ‬وكذلك‭ ‬توفير‭ ‬حافلات‭ ‬النقل‭.‬