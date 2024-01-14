أهالي مدينة سلمان يطالبون بسرعة إنجاز المحلات التجارية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قال قاطنون في مدينة سلمان انهم يعانون من قلة وجود المحلات التجارية والخدمية في أغلب مجمعاتها السكنية، إذ يضطرون الى قطع المسافات إلى منطقة الدراز أو قرية البديع لشراء حاجاتهم الأساسية كالخبز.
وطالبوا بالإسراع في تنفيذ مشروع المركز التجاري لمدينة سلمان المزمع إنشائه بالقرب من المدخل حيث أعلن إنشاء المحلات التجارية على غرار المحلات المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة بيد أنها ماتزال غائبة عن خدمة الأهالي القاطنين في مدينة سلمان.
وأوضحوا أن المجمعات السكنية تفتقر إلى أبسط الأمور التجارية والخدمية مثل البقالة أو الخباز أو محلات الخضار والفواكه أو محلات بيع المأكولات الشعبية ومحل غسل وكي الملابس وغيرها من المحلات التي توفر الحاجات الأساسية اليومية للمواطنين القاطنين في المنطقة التي تشهد نموا سكنيا واقتصاديا ملحوظا إذ يقدر عدد سكانها بـ 10 آلاف نسمة.
وأضافوا بأن هذا الموضوع سبق أن تم طرحه مع المسؤولين لأهمية وجود هذه المرافق الخدمية التي تساعد على تطور المنطقة ونموها اقتصاديا لتسهيل حياة المقيمين في المدينة والوافدين لها مؤكدين على أن الأرض المخصصة لهذه المحلات التجارية الخدمية كلها ملك للإسكان مطالبين بسرعة إنجازها خدمة للمصلحة العامة.
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