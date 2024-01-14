أهالي مدينة سلمان يطالبون بسرعة إنجاز المحلات التجارية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





قال‭ ‬قاطنون‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان‭ ‬انهم‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬قلة‭ ‬وجود‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬والخدمية‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬مجمعاتها‭ ‬السكنية،‭ ‬إذ‭ ‬يضطرون‭ ‬الى‭ ‬قطع‭ ‬المسافات‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬الدراز‭ ‬أو‭ ‬قرية‭ ‬البديع‭ ‬لشراء‭ ‬حاجاتهم‭ ‬الأساسية‭ ‬كالخبز‭.‬

وطالبوا‭ ‬بالإسراع‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬المركز‭ ‬التجاري‭ ‬لمدينة‭ ‬سلمان‭ ‬المزمع‭ ‬إنشائه‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬المدخل‭ ‬حيث‭ ‬أعلن‭ ‬إنشاء‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬المحلات‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭ ‬بيد‭ ‬أنها‭ ‬ماتزال‭ ‬غائبة‭ ‬عن‭ ‬خدمة‭ ‬الأهالي‭ ‬القاطنين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان‭.‬

وأوضحوا‭ ‬أن‭ ‬المجمعات‭ ‬السكنية‭ ‬تفتقر‭ ‬إلى‭ ‬أبسط‭ ‬الأمور‭ ‬التجارية‭ ‬والخدمية‭ ‬مثل‭ ‬البقالة‭ ‬أو‭ ‬الخباز‭ ‬أو‭ ‬محلات‭ ‬الخضار‭ ‬والفواكه‭ ‬أو‭ ‬محلات‭ ‬بيع‭ ‬المأكولات‭ ‬الشعبية‭ ‬ومحل‭ ‬غسل‭ ‬وكي‭ ‬الملابس‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المحلات‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬الحاجات‭ ‬الأساسية‭ ‬اليومية‭ ‬للمواطنين‭ ‬القاطنين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬نموا‭ ‬سكنيا‭ ‬واقتصاديا‭ ‬ملحوظا‭ ‬إذ‭ ‬يقدر‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬بـ‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬نسمة‭. ‬

وأضافوا‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬طرحه‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬لأهمية‭ ‬وجود‭ ‬هذه‭ ‬المرافق‭ ‬الخدمية‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تطور‭ ‬المنطقة‭ ‬ونموها‭ ‬اقتصاديا‭ ‬لتسهيل‭ ‬حياة‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬والوافدين‭ ‬لها‭ ‬مؤكدين‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الأرض‭ ‬المخصصة‭ ‬لهذه‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬الخدمية‭ ‬كلها‭ ‬ملك‭ ‬للإسكان‭ ‬مطالبين‭ ‬بسرعة‭ ‬إنجازها‭ ‬خدمة‭ ‬للمصلحة‭ ‬العامة‭.‬