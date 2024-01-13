المحكمة الباكستانية العليا تقضي بتجريد حزب عمران خان من رمزه الانتخابي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 13 - 1 (كونا) -- أيدت المحكمة العليا في باكستان اليوم السبت قرار لجنة الانتخابات بتجريد حزب رئيس الوزراء السابق المسجون حاليا عمران خان من رمزه الانتخابي.
وقبلت المحكمة الطعن الذي قدمته لجنة الانتخابات على حكم ابتدائي يسمح لحزب "حركة الإنصاف الإسلامية" المنتمي إليه خان بالاحتفاظ برمزه الانتخابي هو "مضرب الكريكيت" خلال الانتخابات العامة المقررة في الثامن من فبراير المقبل.
كانت لجنة الانتخابات قد نزعت رمز "مضرب الكريكيت" من حزب حركة الإنصاف بسبب "فشل الحزب في إجراء الانتخابات داخله الحزب وفقا للدستور وقوانين الانتخابات.
ويوجد عمران خان حاليا في السجن بعدما أدين بعدة تهم منذ أن أطيح به في إبريل 2022 في تصويت بحجب الثقة.
ومددت لجنة الانتخابات مهلة اختيار الرموز الانتخابية حتى منتصف هذه الليلة بعد قرار المحكمة العليا. (النهاية)
س ب ك / ه س ص
MENAFN13012024000071011013ID1107717596
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.