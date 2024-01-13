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المحكمة الباكستانية العليا تقضي بتجريد حزب عمران خان من رمزه الانتخابي

1/13/2024 11:28:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 13 - 1 (كونا) -- أيدت المحكمة العليا في باكستان اليوم السبت قرار لجنة الانتخابات بتجريد حزب رئيس الوزراء السابق المسجون حاليا عمران خان من رمزه الانتخابي.
وقبلت المحكمة الطعن الذي قدمته لجنة الانتخابات على حكم ابتدائي يسمح لحزب "حركة الإنصاف الإسلامية" المنتمي إليه خان بالاحتفاظ برمزه الانتخابي هو "مضرب الكريكيت" خلال الانتخابات العامة المقررة في الثامن من فبراير المقبل.
كانت لجنة الانتخابات قد نزعت رمز "مضرب الكريكيت" من حزب حركة الإنصاف بسبب "فشل الحزب في إجراء الانتخابات داخله الحزب وفقا للدستور وقوانين الانتخابات.
ويوجد عمران خان حاليا في السجن بعدما أدين بعدة تهم منذ أن أطيح به في إبريل 2022 في تصويت بحجب الثقة.
ومددت لجنة الانتخابات مهلة اختيار الرموز الانتخابية حتى منتصف هذه الليلة بعد قرار المحكمة العليا. (النهاية)


س ب ك / ه س ص



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