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ساحل العاج تستهل حملتها القارية بفوز سهل على غينيا بيساو

1/13/2024 11:24:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فاز منتخب ساحل العاج على غينيا بيساو بنتيجة 2-صفر في مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2024 على ملعب الحسن واتارا في إبيمبي، بشمال غرب أبيدجان، ليتصدر المجموعة الأولى قبل المواجهة الثانية بين نيجيريا وغينيا الاستوائية الأحد. سجل لاعب النصر السعودي سيكو فوفانا هدف التقدم في الدقيقة الرابعة قبل أن يضيف المهاجم جان-فليب كراسو الهدف الثاني في الدقيقة 58.
سجل منتخب ساحل العاج بداية موفقة مساء السبت في كأس الأمم الأفريقية 2024 لكرة القدم وفاز بسهولة أمام غينيا بيساو 2-صفر على ملعب إبيمبي في أبيدجان في مباراة الافتتاح ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وسجل هدفي الفوز لاعب خط وسط نادي النصر السعودي سيكو فوفانا في الدقيقة 4 ومهاجم النجم الأحمر لبلغراد جان-فليب كراسو في الدقيقة 58.
ضمت التشكيلة الأساسية لساحل العاج مدافع نادي الفيحاء السعودي غيسلان كونان، فضلا عن لاعب أهلي جدة فرانك كيسيه ومهاجم نيس الفرنسي جيريمي بوغا. بالمقابل، ضكمت تشكيلة غينيا بيساو لاعبين من أندية أوروبية متواضعة غالبيتها من البرتغال وتركيا أو بلجيكا.
استحوذ العاجيون الكرة منذ إطلاق الحكم المصري أمين محمد عمر صافرة البداية، وفرضوا ضغطا خانقا على منافسهم الذي وقع في فخ التسرع. وما إن مرت أربع دقائق حتى هز سيكو فوفانا الشباك بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة من كيسيه.
جاء الهدف ليتوج البداية القوية لمنتخب "الأفيال" أمام فريق بدا متواضعا، لكن الأخير اقترب من إدراك التعادل في الدقيقة السابعة عندما خطف المهاجم كوندي الكرة من مدافعي الفريق البرتقالي لكنه فشل في تحويلها لهدف.

ورغم استمرار سيطرة ساحل العاج، إلا أن غينيا بيساو كادت تسجل هدف التعادل في الدقيقة 27 عن طريق ماما بالدي ليتدخل الحارس يايا فوفانا ويستعيد الكرة. وبعد هذه اللقطة الخطرة، سارعت ساحل العاج من وتيرة اللعب وشنت عدة هجمات تصدى لها الحارس، لاسيما في الدقيقة 35 عندما سدد سيكو فوفانا في العارضة ثم في الدقيقة 37 عن طريق جان-فليب كراسو مهاجم النجم الحمر لبلغراد بضربة حولها أحد المدافعين للركنية.
وعاد كراسو لتهديد مرمى الحارس جوكو إثر تمريرة دقيقة من زميله بامبا في الدقيقة 40 لكنه أخفق مرة ثانية أمام الدفاع، لتنتهي المرحلة الأولى بتقدم منتخب البلد المضيف بهدف من دون رد.
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بدت الفرص متساوية والأداء متكافئا بين الفريقين في بداية المرحلة الثانية، لاسيما بعد تهديد غيني على مرمى ساحل العاج قبل تدخل البديل سيرج أوريه في آخر لحظة. لكن ذلك كان وهما، إذ سرعان ما تجلى تفوق "الأفيال" أمام الغينيين ليتأكد في الدقيقة 58 إثر عمل جيد من جونتان بومبا في الجهة اليسرى ليقدم تمريرة حاسمة باتجاه كراسو الذي تلاعب بالدفاع وسجل الهدف الثاني بسهولة بالغة.
وارتفعت نسبة استحواذ الكرة إلى أكثر من 60 في المئة لفائدة ساحل العاج، وسط فرحة الجمهور المحلي والطاقم الفني على حد سواء، وبدأ المدرب جان-لوي غاسيه يفكر في المباراة القادمة لفريقه والتي ستجمعه الخميس المقبل بنيجيريا في الجولة الثانية.
وأُتيحت للمهاجم فرانكولينو فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 74 عندما استفاد من كرة من زميله بالدي لكنه أضاع الكرة أمام الحارس يايا فوفانا. فحسمت الأمور لصالح منتخب البلد المضيف 2-صفر.

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