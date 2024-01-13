Sunday, 14 January 2024 08:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعد فيديو القسام.. الشارع الإسرائيلي يشتعل مطالبة بالإفراج عن المحتجزين

1/13/2024 11:23:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شهدت تل أبيب مظاهرة حاشدة، مساء السبت، وغضب كبير من قبل المستوطنين المشاركين، بعد 100 يوم من طوفان الأقصى والعدوان على غزة، وذلك للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين من قطاع غزة والوصول إلى اتفاق يضمن إطلاق سراحهم بأسرع وقت.

وشهدت المظاهرة الحاشدة، حالة غضب ومحاولة شرطة الاحتلال منع المتظاهرين من اشعال النيران.



وجاء ذلك عقب رسالة بثتها كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أشارت فيها إلى تخلي حكومة نتنياهو عن محتجزين لديها منذ 2014.



وأعلنت كتائب القسام، فقدان الاتصال بخلية مسؤولة عن 4 من الأسرى "الإسرائيليين" بالقطاع منذ عام 2014.
وقالت كتائب القسام، في مقطع فيديو بثته عبر قناتها على تلغرام، إنه مضى 10 سنوات على احتجاز هدار، وأرون، وعمر، ومغنيستو.
ووجهت القسام رسالة لعائلات المحتجزين، الذين تم احتجازهم خلال عملية طوفان الأقصى، قالت فيها، إنه في عام 2014 حكومة نتنياهو أهملت أبناءكم ولم تعيدهم.
وأضافت، أنه بالماضي والآن ومرة أخرى نتنياهو وحكومته غير مهتمين لعودة المحتجزين لعائلاتهم.

MENAFN13012024000072011014ID1107717585

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث