رصد طائرات أميركية تحلق فوق اليمن

رصد طائرات أميركية تحلق فوق اليمن
التاريخ
1/13/2024 11:23:50 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) ذكرت مصادر محلية
يمنية أن طائرات أميركية حلقت الليلة فوق مطار الحديدة والميناء ومنطقة رأس عيسى
غربي اليمن.
يأتي هذا التطور بعد
سلسلة من الضربات الأميركية والبريطانية على أهداف لجماعة الحوثي في اليمن بحجة
الرد على استهداف سفن شحن وناقلات نفط في البحر الأحمر وباب المندب، وذلك في إطار
تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.
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