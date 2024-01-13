Sunday, 14 January 2024 08:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رصد طائرات أميركية تحلق فوق اليمن

1/13/2024 11:23:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت مصادر محلية يمنية أن طائرات أميركية حلقت الليلة فوق مطار الحديدة والميناء ومنطقة رأس عيسى غربي اليمن.

يأتي هذا التطور بعد سلسلة من الضربات الأميركية والبريطانية على أهداف لجماعة الحوثي في اليمن بحجة الرد على استهداف سفن شحن وناقلات نفط في البحر الأحمر وباب المندب، وذلك في إطار تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.

MENAFN13012024000072011014ID1107717584

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث