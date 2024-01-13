غانتس يشارك في مظاهرة لأهالي الأسرى ضد نتنياهو

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نشر عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس صورة له أثناء مشاركته في مظاهرة بتل أبيب نظمها أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإستقالة الحكومة والتوجه إلى انتخابات فورية، ودعوا إلى إعطاء الأولوية لاستعادة أبنائهم، واستئناف المفاوضات مع حماس لتحقيق ذلك
وتأتي مشاركة غانتس في المظاهرة وسط ضغوط مستمرة لأهالي الأسرى ومساندين لهم لدفع حكومة بنيامين نتنياهو لإبرام صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية، كما تأتي في ظل خلافات يشهدها مجلسا الحرب والوزراء.
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