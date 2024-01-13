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قصف جوي ومدفعي يستهدف دير البلح والزوايدة والمغازي وخان يونس

1/13/2024 11:23:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استهدفت طائرات ومدفعية الاحتلال، مساء السبت، مدينة دير البلح وبلدة الزوايدة ومخيم المغازي وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف متواصل على شرق خان يونس.
وقالت مصادر محلية، إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلا غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، بالتزامن مع شن طائرات الاحتلال الحربية غارات عنيفة، على مخيم المغازي.
وأضافت أن مدفعي الاحتلال قصفت بعدة قذائف شمال مخيم النصيرات، وشرق بلدة الزوايدة وسط القطاع، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين.
وجنوبا، توصل مدفعية الاحتلال قصف مناطق واسعة شرق مدينة خان يونس.
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة السبت إن 23843 فلسطينيا استشهدوا فيما أصيب 60317 في العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وأضافت الوزارة أن هذا العدد يشمل 135 فلسطينيا اسشهدوا و312 أصيبوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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