الاحتلال يعتقل شقيقتي صالح العاروري
التاريخ
1/13/2024 11:23:38 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد شقيقتي الشهيد صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، خلال اقتحامها مدينة البيرة وبلدة عارورة في الضفة الغربية المحتلة.
وكان العاروري استشهد وآخرين من حركة حماس في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت قبل 10 أيام.
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