راحة داكار للصيانة والاستعداد
التاريخ
1/13/2024 11:20:22 PM
(MENAFN
- Al Watan) استغل متسابقو رالي داكار يوم الراحة الذي تمتعوا به قبل استئناف المنافسات في صيانة مركباتهم، سواء السيارات أو الدراجات بمختلف أنواعها، وكذلك للاستعداد لمواصلة المنافسة التي شهدت خلال المراحل الماضية تقلبات في النتائج وتبادل مراكز الصدارة في كافة الفئات.
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