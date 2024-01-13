Sunday, 14 January 2024 08:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


راحة داكار للصيانة والاستعداد

1/13/2024 11:20:22 PM
(MENAFN- Al Watan) استغل متسابقو رالي داكار يوم الراحة الذي تمتعوا به قبل استئناف المنافسات في صيانة مركباتهم، سواء السيارات أو الدراجات بمختلف أنواعها، وكذلك للاستعداد لمواصلة المنافسة التي شهدت خلال المراحل الماضية تقلبات في النتائج وتبادل مراكز الصدارة في كافة الفئات.

MENAFN13012024000089011017ID1107717565

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث