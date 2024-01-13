سلبية ثانية
التاريخ
1/13/2024 11:20:22 PM
(MENAFN
- Al Watan) سجل منتخبا أوزبكستان وسورية التعادل السلبي الثاني في كأس آسيا المقامة حاليا في قطر، وذلك خلال المواجهة التي جمعتهما على إستاد جاسم بن حمد، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الأولى، ليحصد كلا منهما نقطته الأولى ويتقاسما المركز الثاني خلف المنتخب الأسترالي.
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