Sunday, 14 January 2024 08:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سلبية ثانية

1/13/2024 11:20:22 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل منتخبا أوزبكستان وسورية التعادل السلبي الثاني في كأس آسيا المقامة حاليا في قطر، وذلك خلال المواجهة التي جمعتهما على إستاد جاسم بن حمد، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الأولى، ليحصد كلا منهما نقطته الأولى ويتقاسما المركز الثاني خلف المنتخب الأسترالي.

MENAFN13012024000089011017ID1107717564

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث