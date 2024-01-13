مواليد المستشفيات الخاصة أقل في 4 مناطق

(MENAFN
- Al Watan) سجلت مدينة القنفذة أقل عدد بمواليد الأحياء في المستشفيات الخاصة لعام 2022، حيث بلغ عدد الذكور 30 مولودا ومن الإناث 28 مولودة، تلتها الجوف بـ46 مولودا و3 إناث، وسجلت منطقة تبوك عدد 504 مواليد و505 إناث، بينما سجل حفر الباطن عدد المواليد الذكور 861 مولودا و810 مولودات، جاء ذلك حسب تقرير لوزارة الصحة.
ارتفاع أسعار الولادة
أوضح استشاري النساء والولادة، عبدالعزيز أحمد، أن سبب قلة عدد الولادات في المستشفيات الخاصة يرجع لعدة أسباب، منها: ارتفاع تكاليف إجراء عملية الولادة القيصرية، حيث تبلغ قيمتها 10 آلاف ريال، والولادة الطبيعية 5 آلاف ريال، وهناك منشأة خاصة تقوم بتقديم خدمة الولادة القيصرية بـ7 آلاف ريال والطبيعي 4 آلاف ريال، وفي كلا الحالتين نجد أن الكثير من الأسر متوسطة الدخل لا تستطيع دفع تلك القيمة فتفضل اللجوء للمنشأة الصحية الحكومية. ومن ضمن الأسباب أن الكثير من السيدات يرغبن في الولادة الطبيعية فيجدن أن المستشفيات الحكومية تفضل ذلك للحامل، موضحًا أن المستشفيات الخاصة تقوم بالمنافسة فيما بينها لتقديم عروض عدة لمن ترغب في الولادة لكسب أكبر عدد ممكن من الحوامل لديها منها تقسيط الولادة، حيث يمكن التقسيط على 36 شهرًا مع عروض الولادة القيصرية بسعر 10 آلاف ريال، ويمكن التقسيط على 36 شهرًا على الولادة الطبيعية بـ5 آلاف ريال، وتشمل: فحوصات قبل الولادة، والفحص السريري، وتخطيط نبض الجنين، وفحوصات عند الولادة، وإقامة بغرفة درجة أولى، وفحوصات الجنين، وفصيلة الدم، وتحليل الغدة الدرقية، وفحص الأمراض الاستقلابية.
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