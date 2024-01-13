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مواليد المستشفيات الخاصة أقل في 4 مناطق

1/13/2024 11:17:11 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت مدينة القنفذة أقل عدد بمواليد الأحياء في المستشفيات الخاصة لعام 2022، حيث بلغ عدد الذكور 30 مولودا ومن الإناث 28 مولودة، تلتها الجوف بـ46 مولودا و3 إناث، وسجلت منطقة تبوك عدد 504 مواليد و505 إناث، بينما سجل حفر الباطن عدد المواليد الذكور 861 مولودا و810 مولودات، جاء ذلك حسب تقرير لوزارة الصحة.
ارتفاع أسعار الولادة
أوضح استشاري النساء والولادة، عبدالعزيز أحمد، أن سبب قلة عدد الولادات في المستشفيات الخاصة يرجع لعدة أسباب، منها: ارتفاع تكاليف إجراء عملية الولادة القيصرية، حيث تبلغ قيمتها 10 آلاف ريال، والولادة الطبيعية 5 آلاف ريال، وهناك منشأة خاصة تقوم بتقديم خدمة الولادة القيصرية بـ7 آلاف ريال والطبيعي 4 آلاف ريال، وفي كلا الحالتين نجد أن الكثير من الأسر متوسطة الدخل لا تستطيع دفع تلك القيمة فتفضل اللجوء للمنشأة الصحية الحكومية. ومن ضمن الأسباب أن الكثير من السيدات يرغبن في الولادة الطبيعية فيجدن أن المستشفيات الحكومية تفضل ذلك للحامل، موضحًا أن المستشفيات الخاصة تقوم بالمنافسة فيما بينها لتقديم عروض عدة لمن ترغب في الولادة لكسب أكبر عدد ممكن من الحوامل لديها منها تقسيط الولادة، حيث يمكن التقسيط على 36 شهرًا مع عروض الولادة القيصرية بسعر 10 آلاف ريال، ويمكن التقسيط على 36 شهرًا على الولادة الطبيعية بـ5 آلاف ريال، وتشمل: فحوصات قبل الولادة، والفحص السريري، وتخطيط نبض الجنين، وفحوصات عند الولادة، وإقامة بغرفة درجة أولى، وفحوصات الجنين، وفصيلة الدم، وتحليل الغدة الدرقية، وفحص الأمراض الاستقلابية.

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