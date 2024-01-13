Sunday, 14 January 2024 08:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ما الذي حدث مع قرود البابون

1/13/2024 11:17:11 PM
(MENAFN- Al Watan) تعتبر الأزمات أو العوائق البيئية عادة محركا مهما للمعالجة الفورية والتدخل العاجل، ومن أكبر التحديات التي تواجه المنظمات الجاهزية الاستباقية والاستعداد المحترف والدراسة ذات الأبعاد المختلفة، لفهم الآثار والعواقب وتحليل التداعيات واستخدام الآليات المبتكرة، وبلا شك رد الفعل المناسب حدس إستراتيجي فنّي ذو بعد إداري محترف.
في الحقيقة، بعض المنظمات لا توجد لديها آلية احترافية لحل المشاكل ذات العيار الثقيل وملكة العلاج الاستباقي الوقائي لحدوث المخاطر، لذا قد تصل أحيانا إلى نهايات غير محمودة، والعلاج الاستباقي يتم من خلال البحث والتخطيط ومحاولة التنبؤ بالمناطق ذات الخطورة أو التي قد تكون معرضة للخطر والتصدي لها ومنع حدوثها أو التقليل من تأثيرها.
تتخذ المعضلات والأزمات أشكالاً عديدة. وتصنيفات مختلفة، لكن ما أجمعت عليه الأمم من أن تلك النوازل والصروف بأي شكل من الأشكال، قد تعطّل المجتمعات ويمكن أن تلحق خسائر فادحة بالإنسانية والاقتصاد والبيئة والصحة في بعض الأحيان.
ما الذي حدث مع قرود البابون؟
توجد قردة البابون في غرب وجنوب غربي السعودية بأعداد متفاوتة من مكان إلى آخر، تعددت أسباب انتشارها وتباينت دوافعها، ولكن يمكن القول إن الظاهرة بدأت مع هذه القرود عندما أصبحت هذه الكائنات تستأنس من إطعام الناس لها بشكل مباشر أو غير مباشر، فتكاثر العدد مما تسبب في انتشارها وتكاثر أعدادها حتى بدأت آثارها السلبية على البشر والبيئة.
تشير إنجازات المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتخفيف الأضرار البيئية والاجتماعية والصحية ‏والاقتصادية والأمنية إلى احترافية إدارة تلك الأزمات والمشاكل، والتفاعل معها هو ما تبناه المركز، ويعتبر ما قام به المركز تقدّما استباقيا ينطوي على تنظيم الموارد بشكل إستراتيجي لتقليل الضرر الذي تسببه تلك الأزمة. كما أن هذه الإنجازات تنطوي أيضا على نهج منظم لإدارة مسؤوليات الوقاية من المشاكل، والتأهب، والاستجابة، والتعافي. وانطلاقا من مسؤولية يتولاها المركز فإنه يُولي ظاهرة انتشار قرود البابون ما يستحقه من اهتمام، ويتضح ذلك من خلال البرامج والخطط المختلفة التي يعتمدها، هذا إضافة إلى المبادئ العامة التي يرسمها والتي يعمل بهديها المركز. هناك عديد من المشاريع والبرامج التي عمل المركز على تنفيذها، وكلها تصب في نطاق الجهود المبذولة للتخفيف من ظاهرة انتشار قرود البابون وإنقاذ المجتمع من المخاطر التي تنجم عنها. من أبرزها إنشاء خريطة إلكترونية تحتوي على جميع المؤثرات في أعداد وتوزيع قرود البابون وتحليل البيانات. كما تم إنشاء تطبيق إلكتروني للمساهمة في رصد انتشار هذه الكائنات والتعامل مع البلاغات، أيضا عمل على دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لزيادة أعداد قرود البابون، وتأسيسا على ذلك أعد دراسة لأفضل الممارسات الدولية للتحكم في أعداد هذا النوع من القرود.
لم يُغفل المركز احتياج المجتمع، فقد قام بالتوعية وتركيز انتباه أفراده الى هذه القضية حيث نفذّ أكثر من 5 ورش عمل بمشاركة الخبراء حول العالم لدراسة حالة المملكة وتقديم التوصيات. كما قام بتنفيذ مجموعة من الأعمال التوعوية على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الرسمية لمعالجة الممارسات الخطأ تجاه قرود البابون إضافة لمجموعة من الحملات التوعوية لإيقاف الممارسات الخطأ تجاه هذه القرود وإطعامها بشكل مباشر أو غير مباشر، وتركيب أكثر من 400 لوحة للتنبيه بعدم إطعام قرود البابون. كما كثّف المركز المراقبة والرصد للممارسات الخطأ وتسجيل المخالفات والرفع بها للجهات المختصة.
بذلك أصبح المجتمع أكثر وعيا من قبل وأدرك حجم خطورة هذه الكائنات حتى أصبح كل فرد في هذا المجتمع شريكا للمركز للحد من هذه الظاهرة، بحيث يسهم في تغيير السلوكيات الخطأ ونشر الوعي بخطورة هذه الكائنات في مجتمعه.
إنجاز المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ليس جديدا عليه، وتوثيق مثل هذه الإنجازات للتعامل مع هذه الكوارث يختصر قصة النجاح، فما حققه من إنجازات أكبر من عمر تأسيسه. ولا شك فإن المركز يتطلع إلى مضاعفة الإنجازات للارتقاء بالوطن والمواطن، ولتكون السعودية أنموذجا متميزا لحياة فطرية مزدهرة ومستدامة.

MENAFN13012024000089011017ID1107717561

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث