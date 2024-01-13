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لا يوجد سعودي غير مقتنع بأوامر قيادته

1/13/2024 11:17:11 PM
(MENAFN- Al Watan) يخشى البعض -ولا أدري لماذا- الثناء على من يغادر منصبه، وكثيرا من هؤلاء البعض لا يثنون إلا على من مات من أصحاب المناصب أو من وصل إلى سن التقاعد. والحقيقة أن هذه الغفلة عن الواجب، أو هذا التغافل عنه ليس من شيم من أكرمه الله بالحكمة والمكارم.
نال الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ثقة ولي أمرنا -حفظه الله ورعاه- مرتين، مرة عندما أصدر أمره الملكي الكريم في 10/ 6/ 1439 بتعيينه أميرا لمنطقة الجوف، ومرة أخرى عندما عينه في 20/ 4/ 1440 نائبا لأمير منطقة مكة المكرمة، وفي 28/ 5/ 1445 صدر الأمر بإعفائه، بعد 5 سنوات قضاها في تقديم ما يستطيعه في خدمة أهالي وسكان وزوار مكة المكرمة، بتوجيهات وزير الداخلية، وأمير المنطقة، ودعم قيادتنا الرشيدة.
وأنا أكتب مقالي، تذكرت مقولة سيدنا الحسن بن علي، رضي الله عنهما: ((إن من أخلاق المؤمن: قوة في دين، وكرما في لين، وحزما في علم، وعلما في حلم، وتوسعة في نفقة، وقصدا في عبادة، وتحرجا في طمع، وبرا في استقامة، لا يحيف على من يبغض، ولا يأثم فيمن يحب، ولا يدعى ما ليس له، ولا يجحد حقا هو عليه، ولا يهمز ولا يلمز ولا يبغي، متخشع في الصلاة، متوسع في الزكاة، شكور في الرخاء، صابر عند البلاء، قانع بالذي له، لا يطمح به الغيظ، ولا يجمح به الشح، يخالط الناس ليعلم، ويسكت ليسلم، يصبر إن بغي عليه ليكون إلهه الذي يجزيه ينتقم له))؛ وبكل شجاعة أذكر أني رأيت جل هذه الأخلاق متجسدة في الأمير بدر، من خلال لقاءاتي الانفرادية بمكتبه أو العامة سواء في مكة المكرمة أو بداره العامرة في جدة، وما لم أره لا يعني عدمه.
ترك الأمير بدر خلال الـ5 السنوات التي قضاها الله له في منصبه بصمات لأهل المنطقة كذا فيهم، وكسب بسبب حضوره الجميل وابتساماته الصادقة مجامع قلوبهم، وعلى المستوى الشخصي أشهد له بما أحتفظ به لنفسي من مواقف ووقفات نبيلة للغاية، أكدت عندي أصالة معدنه الطيب، مما لا يستغرب على حفيد والدنا وموحد كياننا، جلالة الملك عبدالعزيز، وابن سلطان الخير، رحمهما الله تعالى، وخالص ((الشكر)) له على جهوده، مع الدعاء بالتوفيق في ما هو قادم عليه، وما ينتظره.
أخيرا وبنفس مرتاحة، أقول إنه لا يوجد مواطن سعودي غير مقتنع بأوامر قيادته، وهذا فضل من الله سبحانه علينا، وفي الوقت نفسه لا يوجد مواطن سعودي ممنوع شرعا أو نظاما من أن يشكر من يقتنع بشكره، على رؤوس الأشهاد. وأختم بالترحيب والدعاء وكل ((التقدير)) للأمير سعود بن مشعل، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الذي ولاه وأمَّره واستعمله سيدي خادم الحرمين، وبمباركة سيدي ولي العهد على ((أهل الله))، كما سماهم سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لسيدنا عتاب بن أسيد، أول أمير على مكة في عهده؛ الذي يعيد تعيينه ذكرى تولي والده الأمير مشعل -رحمه الله- إمارة مكة المكرمة قبل 55 سنة.

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