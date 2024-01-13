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هوامش على سؤال العالم العربي إلى أين

1/13/2024 11:17:11 PM
(MENAFN- Al Watan) التاريخ المكتوب يجعلنا نتحيز في استقرائنا دون أن نشعر، فبإمكان اليساري أن (ينتقي) من التاريخ ما يدعم قراءته للمستقبل، وبإمكان اليميني أن يفعل الشيء نفسه، ليصبح التحليل (الموضوعي) مجرد تحليل (أيديولوجي) للتعبئة الشعبوية. ومن خلال توريط الكاتب لنفسه بهذه المقدمة، هل بالإمكان مواصلة الكتابة في حقل مليء بالأشواك الظاهرة على الأرض والألغام تحتها لاستقراء وجهة (معقولة) في إثارة مزيد من الأسئلة على هامش السؤال الرئيس: إلى أين نسير؟ هل من حق الكاتب قسمة هذا السؤال بين طريقين ظاهرهما مختلف لكن الموجع أن كل الطرق تؤدي إلى (روما واحدة) خلاصتها على الخريطة السياسية ثابت ومتغير، فالثابت (ضمان أمن إسرائيل على خطى الجدار الحديدي لجابوتنسكي 1923) والمتغير (توافقات كبرى ذات طابع خشن في ملء الفراغ الناتج عن انحسار زمن القطب الواحد)، كما حصل من (خشونة) في ملء الفراغ الناتج عن انحسار زمن القطبين (سقوط واندماج دول وانقسام دول، وتحول دول إلى فاشلة)، كما حصل قبلهما من (خشونة) في ملء الفراغ الناتج عن انحسار زمن الرجل المريض (انحسار دور العثمانيين إلى حدود تركيا الحالية، بعد أن كانت تمتلك أراضي تغطي قرابة 42 دولة قائمة حالياً، وظهور اتفاقية سايكس بيكو ونشوء الدول القومية في العالم العربي)!
الطريقة الأولى في الشرق: تسير برؤيتها للأمام وفي هذه (الرؤية الكبيرة) باتجاه (ميلاد نظام عالمي جديد) تدوس بعض الدول شوكها الذي وضعته قديماً حولها (الستار الحديدي/موسكو مثالاً) لتعيش مجتمعاتها (الانغلاق) تحت تخريجات لغوية تسمي الانغلاق (محافظة)، وشتان ما بين بريطانيا (المحافظة) على تراثها بين دولة (منغلقة) تهدم بعض تراثها، هذه المجتمعات المنغلقة قررت أن تدوس شوكها الذي وضعته حولها تاركة مهمة نزع شوكها لأجهزتها الأمنية (تنزع شوكها الذي زرعته بيديها لتنزعه عنها بيديها أيضاً)، لقد سارت للأمام كي تصبح جزءاً من العالم وثقافته في القرن الحادي والعشرين، فهل هذا (التقدم الكبير للأمام/ المستقبل كما تراه) يخلق فيروسات اجتماعية وسياسية تؤثر على نسيجها الاجتماعي (المنغلق لعقود)، لنرى ما يشبه إصابات القبائل المعزولة في محميات عندما جاءها الرجل الأبيض فنقل إليها فيروسات وجراثيم اعتادها جسده وصنع مناعته ضدها، بينما أصابت هذه القبائل البدائية تلك العدوى بشكل جماعي رهيب ومخيف، مما جعل تلك القبائل ولعقليتها البدائية تتوهم أن تلك الأمراض (سحر أسود) سببه الرجل الأبيض، فلا هي تقدمت سوى في استهلاك المعلبات المستوردة بدلاً مما كانت تأكله من أرضها بقلاً وفوماً وعدساً، ولا تطورت صناعياً سوى في ما تقوم بتجميعه لصالح شركات عابرة للقارات، فهل هذا هو الشرق وقد تزعمته الصين والهند؟! ويبقى الزمن هو الفيصل في ما حكاه عبدالله القصيمي عن شهوة العربي في (ادعاء الوصول للقمر) ويصدقه العالم، أكثر من اهتمامه الفعلي (بالوصول إلى القمر) ولو لم يصدقه أحد!! وهنا يتجلى الفرق الحضاري بين (عقل علمي) مشغول بما ينفع و(عقل ميتافيزيقي) مشغول بما يبهر/ يسحر.
الطريقة الثانية: تسير محملة بأيديولوجيا تاريخية تعبوية تمشي على قدمين (التاريخ القديم/إسلامي حركي، التاريخ الحديث/قومي عربي اشتراكي) في حالة (مراوحة) تشبه مراوحة العسكري في مكانه يرفع قدماً ويخفض أخرى، فلا هو يقف بثبات على قدميه ولا هو بالسائر للأمام، فالقدم الأولى كأنها للوراء، والقدم الثانية كأنها للأمام، وسياق الأحداث طيلة ما يزيد على نصف قرن تؤكد أن هذه المراوحة في نتائجها كانت أقرب (لسحبة مايكل جاكسون) المتجه بوجهه للأمام وجسده يسير للخلف أثناء أدائه الاستعراضي (الراقص)!
ساطع الحصري كتب خطاباً في أربعينيات القرن الماضي وجهه للسيد جوليان هكسلي أول مدير لمنظمة اليونيسكو ينتقد رغبة هكسلي في جعل دول المشرق العربي ضمن مجموعة تركيا وإيران والأفغان، متجاهلاً دول المغرب العربي، ويراه ساطع الحصري فصلاً تعسفياً لا علاقة له بمعنى (التربية والعلوم والثقافة) التي ترفع شعارهما تلك المؤسسة، ومبرراته كثيرة منها أن (المكسيك والأرجنتين مثلاً قريبتان جداً من إسبانيا من الوجهة الثقافية بالرغم من عظم المسافات التي تفصل بينهما، وبعكس ذلك مدينة دوفر الإنجليزية بعيدة جداً عن مدينة كاليه الفرنسية من الوجهة الثقافية بالرغم من القنال الذي يقربهما، -ولهذا ففي نظر الحصري- أن سوريا من الوجهة الثقافية أقرب إلى تونس منها إلى تركيا، والعراق أكثر جواراً من مراكش منه إلى إيران)، ونضيف من عندنا ما نعرفه من أن المشرق والمغرب العربي تجمعهما لغة واحدة يستشهدون فيها بقصائد المتنبي كدلالة على واقعهما الأدبي، وتلامسهما تخريجات ابن خلدون في معناهما الحضاري، ويجمع بينهما في الطرب الرفيع (أم كلثوم وفيروز).
هل المستقبل يسير لصالح الطريقة الأولى أم الثانية؟ وهل ساطع الحصري مثلاً (1880 ــ 1969) يملك من العدة المعرفية ما يناسب زمننا هذا (زمن الصورة ووسائل التواصل والذكاء الصناعي) ويسميه الغرب (ما بعد الحداثة) ويلخصه البعض بزمن (سيولة المعنى) كنوع من (الارتياب الفكري والكاوس/التيه)، بينما (المعنى) طيلة التاريخ الإنساني كان يسير في (هرمنيوطيقا/تأويلية) غير منتهية وما زال، فالمعنى سائل منذ ميلاد العقل البشري، ويتجمد فعلاً في مجتمعات علمت أطفالها الخوف والتشاؤم من بومة منيرفا لتتركهم محلقة باتجاه أرض جديدة يملك أصحابها (الجرأة على استخدام العقل).
دلالة (سيولة المعنى) في توصيف ما بعد الحداثة أقرب لمراوغة الرأسمالية في تعميم فضائها، من دلالة (الديالكتيك/الجدلية) التي تكشف ما تحت فستان المراوغة الرأسمالية من (بوليميا/نهام عصبي) يراوح ما بين استهلاك واستفراغ مرضي.
العروبة في عز صعودها أخذت أكثر من لون (قومي، بعثي، ناصري) وقبلها الدين نفسه استطاع الدخول في جدلية التاريخ بما يتناسب وميلاد كل دين إبراهيمي وفق تقاطعات متداخلة يؤكدها (علم الاجتماع الديني) باعتبار الأديان ظواهر اجتماعية تستدمج الثقافي والجغرافي والتاريخي لتصنع تناقضات (الخلاف إلى حد الاحتراب حتى في الدين الواحد) أو تصنع فسيفساء (الاختلاف والتنوع الجميل حتى بين الأديان المختلفة) التي حاولها ابن عربي عندما قال قبل تسعة قرون: (لقد صار قلبي قابلاً لكل صورة، فمرعى لغزلان ودير لرهبان، وبيت لأوثانٍ وكعبة طائف، وألواح توراة، ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني).
لا أظن أن (ما بعد الحداثة) سيولة للمعنى بقدر ما هو (اهتزاز يقين الرأسمالية في ذاتها) وتوهم اليسار أن هناك فراغاً يستطيع أن يملؤه من خلال أدبيات كلاسيكية في حقوق العمال، متناسين أن المستقبل يريد إنجاب الـ(براكتوبيا Practobia) وفق أطروحة عالم المستقبليات الفين توفلر، مع ما في ذلك من تجاوز لطبقة العمال بالمعنى التقليدي مقابل الآلة، ليتفاجأ بقايا التروتسكية في أمميتهم وقد اختفى العامل من المصنع، فعن أي بروليتاريا نتحدث؟! ويبقى الفقر ملوناً يتخفى بذكاء في شرايين الفقراء دون أن يشعروا، فهل يختفي الوعي الطبقي؟ أم سيبقى في الفكر ما يكشف ويعري زيف الألوان الجديدة التي يصنعها المستقبل لتغييب الوعي واستنزاف سؤال الاغتراب في مجهود عدمي نرى مخاضه في فوضى ومواجهات بين زمن يولد وزمن يموت، ما بين فكرة أصبحت أرملة بلغت سن اليأس وأبناؤها هرموا، وفكرة شابة رحمها خصب وتبحث عن عريس لتملأ الأرض بمواليدها الجدد.

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