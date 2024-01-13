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الاحتفاء بأطروحات الدخيل العلمية

1/13/2024 11:17:11 PM
(MENAFN- Al Watan) بدعوة من رئيس مجلس جمعية الأدب والأدباء وإثنينية الذييب الثقافية، حضرت حفل تكريم الأستاذ الدكتور حمد بن ناصر الدخيل أستاذ الأدب والنقد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً، وتدشين كتاب ((عاشق التراث وفارس التحقيق حمد بن ناصر الدخيل)) الذي يركز فيه نخبة من المفكرين والدارسين والباحثين -من خلال قراءات نوعية- على تجربة الدخيل الأكاديمية والعلمية والثقافية والأدبية والتربوية، وقد أشرف على إصدار الكتاب الأديب والناقد الملهم الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الحيدري.
وحفل التكريم الذي أقامته إثنينية الذييب الثقافية بالتشارك مع جمعية الأدب والأدباء نمط احتفائي- تكريمي فريد يمثل الوعي الراقي بحقيقة التكريم لشخصية علمية وأدبية حققت تفرداً علمياً وأدبياً استغرق معظم حياته.
وقد جاء تكريم الدكتور حمد بوصفه إنساناً مبدعاً ذا منهجية علمية فريدة وقدرة معرفية نوعية، حيث تمثل تجربته تراثاً نوعياً على المستوى النظري والتطبيقي، وكمياً ونوعياً على مستوى الكتابة والبحث والتأليف والتحقيق أنتجت مادة معرفية وعلمية متنوعة بفكر ومنهج علمي وموضوعي يقوم على الوضوح والدقة والضبط المنهجي والتأسيس المعرفي.
فالدكتور حمد الدخيل كما يصفه قاموس الأدب والأدباء الصادر عن دارة الملك عبدالعزيز [كاتب، وباحث، ومحقق، تخرج في كلية اللغة العربية بالرياض عام 1384هـ/ 1964 ثم نال درجة الماجستير في الأدب والنقد من كلية اللغة العربية بالأزهر عام هـ1394هـ/ 1974م عن رسالة عنوانها ((أثر الحروب الصليبية في الشعر العربي)) ثم نال درجة الدكتوراه من قسم الأدب بكلية اللغة العربية بالرياض عن رساله عنوانها ((الإيضاح في شرح مقامات الحريري للمطرزي دراسة وتحقيق)).
عمل مدرساً في بعض المعاهد العلمية من عام 1389هـ حتى عام 1395 ثم عين معيداً في قسم المكتبات بكلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية بضعة أشهر فمحاضراً في قسم الأدب بكلية اللغة العربية، فأستاذاً مساعداً في معهد تعليم اللغة العربية، ثم عاد للعمل في قسم الأدب ابتداء من عام 1407هـ/ 1987م، وحصل على رتبة أستاذ عام 1422هـ وقد أشرف على عدد من الرسائل العلمية وشارك في مناقشة كثير منها.
تولى أعمالاً إدارية كثيرة في جامعة الإمام، منها: إدارة معهد تعليم اللغة العربية ورئاسة قسم الأدب، وعمادة كلية اللغة العربية.
وله مشاركات علمية وثقافية كثيرة في مؤسسات ولجان، وإسهام ببحوث وأوراق عمل في مؤتمرات وندوات داخل المملكة وخارجها، كما أن له مشاركات إذاعية وصحافية، وهو عضو في رابطة الأدب الحديث بالقاهرة، وجمعية لسان العرب لرعاية اللغة العربية بالقاهرة، وعضو المجلس الأعلى للنهوض باللغة العربية في جامعة محمد إقبال المفتوحة بباكستان، وله مشاركات واسعة في تأليف مقررات دراسية، وفي مؤتمرات تربوية.
يعد من المكثرين في التأليف فله ما يتجاوز 25 كتاباً، وتتسم كتاباته بالدقة العلمية البالغة، والمنهجية الصارمة، ولم يكن تخصصه في الأدب القديم مانعاً له من الإسهام بنصيب حسن من التأليف في الأدب الحديث شعره ونثره، فله كتاب عرض فيه بعض قضايا الأدب الحديث وأعلامه، وكتاب آخر تناول فيه بعض الموضوعات المتصلة بالأدب السعودي.
وهو من أعلام المحققين في المملكة فقد حقق عدداً من كتب التراث، كـ((الإيضاح في شرح المقامات)) للمطرزي، و((الشهاب في الشيب والشباب)) للشريف المرتضى و((مرشد الخصائص)) و((مبدي النقائص في الثقلاء والحمقى)) لعثمان بن بشر، وصدر عن دارة الملك عبدالعزيز.
ويعد الدخيل أحد كتاب المقالات الحريصين على التجويد الفني مما يجعله حقيقاً بأن يعد من رموز المقالة الأدبية في المملكة، ولم يكن اهتمامه في مقالاته مقصوراً على قضايا الأدب والنقد، فإن له عناية بقضايا اجتماعية وعلمية خارجة عن إطار تخصصه.
وفي مقالاته يظهر أثر قراءاته الواسعة في الفكر والأدب.
فالدكتور حمد الدخيل أديب موضوعي اتصف بالنضج الأدبي ونال اعتراف معاصريه بوصفه أديباً شمولياً مكتملاً تغلب عليه سمة التخصص العلمي يتمتع بوعي معرفي وموهبة أدبية، يذكر مترجموه بأنه من أشهر المتخصصين في اللغة العربية وآدابها فهو في ثرائه الأدبي يقف إلى جانب أدباء اللغة العربية الكبار أمثال الدكتور حسن ظاظا، والدكتور حسن عبداللطيف الشافعي، والدكتور محمد توفيق رفعت باشا، والدكتور عبدالله الطيب.
فالتغيرات التي أدخلها على الحياة الأدبية أسهمت بشكل واضح في تطوير الحركة الأدبية، وكان من ثمراتها ظهور نهضة أدبية واسعة بثت روح الأدب في المجتمع إذ هو أديب مشارك في صنع الحياة الأدبية وأدى دوراً كبيراً مكن فيه الأدب من أن يشق طريقه ويحقق انتشاراً واسعاً منذ مطلع الستينيات وحتى نهاية التسعينيات الميلادية مكوناً نوعاً من الثنائية بين (الثقافة - الأدب) وقد عدت تلك المرحلة نقطة تحول في تاريخ الأدب.
وكان أثناء تلك المراحل الزمنية خصب الإنتاج، إذ أمضى الجانب الأعظم من حياته أستاذاً ودارساً وباحثاً ومحققاً ومشاركاً حقيقياً في الحركة الأدبية على مستوى العالم العربي، واجتاز بالحركة الأدبية طريقاً طويلاً من تطورها وأدخل على الأدب أصنافاً وموضوعات جديدة وحيوية لم يعرفها الأدب من قبل.
ومع الإقرار بالتنوع العلمي والثقافي الذي ميز تجربته فإن المبادرات التي نهض بها كانت كبيرة ومتنوعة وشاملة ونوعية أصبحت فيه اللغة العربية وآدابها القضية المركزية في تجاربه العلمية المختلفة.
ومن اللافت للنظر أنه لم يقتصر في دراسته للغة العربية على كليات اللغة وآدابها وحدها وإنما شمل الكليات العلمية والتطبيقية والمعاهد العلمية العليا.
كانت تلك من أبرز السمات التي ميزت علاقته باللغة العربية، وكان إلى جانب ذلك له حضور واسع على مستوى العالم العربي والإسلامي وبخاصة باكستان وتونس وإندونيسيا والكويت والبحرين والقاهرة والإمارات العربية المتحدة والأردن.
لننظر في مشاركاته في تلك المؤتمرات والندوات والملتقيات الأدبية في تلك الدول: فقد شارك في المؤتمر الدولي لتطوير تعليم اللغة العربية في باكستان الذي عقد في إسلام آباد، وشارك فيه ببحث بعنوان ((تقويم برامج تعليم اللغة العربية في باکستان)).
وفي عام 1991 م شارك في اجتماع مديري المعاهد العربية المتخصصة في إعداد معلمي اللغة العربية وتدريسها لغير الناطقين بها، الذي انعقد في مقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول العربية في تونس، وأسهم فيه ببحث عنوانه ((تجربة معهد تعليم اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وإعداد المعلمين)).
وفي عام 1992م شارك في ندوة ((تعليم اللغة العربية في الجامعات الإندونيسية: الواقع والمستقبل)) التي انعقدت في جاكرتا، واشترك فيها ببحث عنوانه ((تجربة معاهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في السعودية ومدى الاستفادة منها في تعليم اللغة العربية في الجامعات الإندونيسية)).
وفي عام 1996 م شارك في ندوة ((الجامعة اليوم وآفاق المستقبل)) التي انعقدت في كلية الآداب بجامعة الكويت واشترك فيها ببحث بعنوان ((طبيعة البحث العلمي الجامعي)).
وفي عام 1999م شارك في ندوة ((تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في دول مجلس التعاون الواقع والتطلعات)) التي انعقدت في كلية الآداب بجامعة البحرين واشترك فيها ببحث بعنوان ((رؤية جديدة في تعليم الأدب العربي لغير الناطقين باللغة العربية)).
كما شارك في الملتقى العلمي والأدبي العالمي ((سيمائيات الصحراء)) الذي أقامته كلية الآداب والعلوم الإنسانية في القيروان بتونس عام 2000م، واشترك فيه ببحث عنوانه ((آثار الصحراء في نشأة الشعر العربي وتطوره)).
وفي عام 2000م شارك في ندوة ((استراتيجية الثقافة والتنمية ودور كليات الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي)) المعقودة في كلية الآداب في جامعة الكويت، واشترك فيها ببحث عنوانه ((نحو خصوصية أدبية في دول مجلس التعاون الخليجي))، وقدم كلمة الضيوف المشاركين، وترأس الجلسة السادسة ولجنة التوصيات.
وفي عام 2000م شارك في ندوة ((التراث العربي المخطوط في فلسطين)) القاهرة، معهد المخطوطات العربية.
وفي عام 2000م شارك في الاجتماع الرابع للهيئة المشتركة لخدمة التراث العربي، القاهرة، معهد المخطوطات العربية عقب فيه على بحث ((المواقع الحرجة للتراث العربي المخطوط)) للأستاذ عصام محمد الشنطي.
وفي عام 2001م شارك في الاجتماع الرابع للجنة عمداء كليات الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعات دول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة.
كما شارك في المؤتمر التأسيسي لجمعية كليات الآداب في الجامعات العربية الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية المنعقد في كلية الآداب جامعة اليرموك في إربد بالأردن عام 2001م، والمؤتمر السنوي الثامن لجمعية لسان العرب لرعاية اللغة العربية القاهرة عام 2001م.
وفي عام 2005م شارك في ندوة تكريم الأستاذ الدكتور أحمد درويش في المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة، وأسهم فيه بإلقاء مقتطفات من بحثه ((أحمد الشايب بيني وبين أحمد درويش)).
وفي عام 2015م حضر مؤتمر ومعرض أبوظبي الأول للمخطوطات الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار ((المخطوطات العربية: واقع وقضايا)) المعقود في جزيرة السعادات، ومؤتمر أبوظبي الثاني ((المخطوطات إشكالات ورؤى)) الذي انعقد في منارة السعديات عـام 2020م، وأسهم فيه يبحث بعنوان ((إشكالية التصحيف والتحريف في النص المخطوط)).
وفي بداية عقد السبعينيات الميلادية استطاع الدكتور حمد الدخيل أن يطرح أدباً منظماً مكتملاً على شاكلة الآداب العالمية بعد أن رأى التواضع النسبي والطابع النمطي الذي يسود الحياة الأدبية وبالذات بعد أن أصبحت كلمة أديب تطلق على من لا علاقة له بالأدب إذ لا يكفي أن تكون أديباً لمجرد كونك شاعراً أو خطيباً أو كاتباً أو بليغاً أو قاصاً وقد تناول الدكتور طه حسين هذه المسألة بشيء من التفصيل.
فمثلاً شكسبير وهو شاعر إنجليزي استطاع أن يحدث تحولات عميقة على مستوى أوروبا وعد حينها من أعمق نقاط التحول التي قادت إلى ما يعرف بعصر النهضة الأوروبية، وهذا الحكم يصدق على لسنغ وكرستان کونتر وفيلاند وفولتير وشارل مونتسكيو فقد كانوا حدثاً حاسماً في تطور المجتمعات الأوروبية.
وإن كان أدب الدكتور حمد الدخيل له طابع خاص فقد كان أدباً قائماً على اللغة العربية وآدابها دراسة وتعليماً ورصداً وتأليفاً وبحثاً وتحقيقاً وتثقيفاً على امتداد نصف قرن، وعد مرجعاً نوعياً في اللغة العربية وآدابها.

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