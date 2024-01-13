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نجران تقتلع أشجار الليمون

1/13/2024 11:17:11 PM
(MENAFN- Al Watan) يتجه المزارعون في نجران إلى اقتلاع أشجار الليمون لعدة عوامل أبرزها انخفاض أسعار الليمون وارتفاع أسعار المعدات والآلات الزراعية، وعدم وجود منافذ بيع أو مصانع، فضلا عن سيطرة العمالة الأجنبية.
تحديات المزارعين
قال المزارع ناصر آل عباس إن منطقة نجران تعيش حالة من التحدّيات التي تجعل بعض المزارعين يلجؤون إلى قرار قلع أشجار الليمون، ومن بين هذه التحديات انخفاض الأسعار كعامل أساسي، ما يجعل الزراعة غير مستدامة اقتصاديًا لبعض المزارعين، ويفضل بعضهم قلع الأشجار لتجنب خسائر مالية، ويتجهون إلى البحث عن منتجات زراعية تكون مناسبة أو تحويل الأراضي إلى استخدامات أخرى، ولعل أيضا من أبرز أسباب قلع أشجار الليمون في نجران غياب دعم المزارعين بالمعدات والأدوات الزراعية التي تساعدهم على تحسين الزراعة، إضافة إلى سيطرة العمالة الوافدة على أسواق الفواكه والخضار.
أسباب القلع
أوضح الخبير الزراعي علي آل قريش لـ ((الوطن)) أن أسباب قلع أشجار الليمون في نجران ترجع إلى ضعف الأسعار وعدم وجود منافذ بيع، حيث بعض المزارع تضم 40 ألف شتلة؛ لو جنى المزارع 3 آلاف كرتون لا يجد مكانًا مناسبًا لبيعها، إضافة إلى عدم وجود مصانع لتشميع وتدريج وتعبئة الليمون، وغلاء المواد والمستلزمات الأساسية الزراعية مثل المعدات الزراعية ومحسنات التربة والأسمدة والمبيدات التي ارتفعت أسعارها خلال السنوات الماضية بنسبة 200% إلى 250% وأثقلت كاهل المزارع، وأضاف آل قريش: من ضمن أسباب قلع أشجار الليمون سيطرة العمالة الأجنبية على أسواق الخضار والفواكه، بحيث من يقوم بالشراء هم الأجانب بثمن بخس ويصرفونه بطريقتهم.

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