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650 ألف رخصة بلدية ملغاة

1/13/2024 11:17:11 PM
(MENAFN- Al Watan) استنفر البرنامج الوطني لمكافحة التستر جهوده في مكافحة التستر، إذ نفذ 85 ألف زيارة تفتيشية للمنشآت، استنادا على دلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر، وتخصيص دائرة لمكافحة التستر التجاري ضمن المحاكم الجزائية للنظر في قضايا التستر، في وقت يعد استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة حسابًا بنكيًا آخر غير عائد لها مخالفة يعاقب عليها نظام مكافحة التستر.
إلغاء الرخص
كشف البرنامج إلغاء 650 ألف رخصة بلدية لعدم التجديد، وإصدار 6098 ترخيصًا لنشاط نقل البضائع مرتبط بسجلات تجارية، وتصحيح 450 ألف سجل تجاري أوضاعها من خلال ربطها بحسابات بنكية تجارية.
5 أسباب
يحق للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات عن مرتكب جريمة تستر لأي سبب من الأسباب التالية، والتي تتمثل في: كبر السن، وطبيعة الحالة الاقتصادية والاجتماعية، وحسن النية، وبساطة حجم المنشأة، ومدى مساهمة المعلومات والأدلة المقدمة في كشف الجريمة وإثباتها.
7 شروط
تتمثل 7 شروط لإعفاء المتورط في جريمة التستر من العقوبات النظامية المترتب عليها، وتشتمل على التوقف عن ارتكاب الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها، وتبليغ الوزارة عن الجريمة أو عن هوية مرتكبيها والمشتركين فيها، وألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها، وأن يتعاون مع الجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ حتى انتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة، وتقديم أدلة ومعلومات يستند إليها في إثبات الجريمة، وعدم القيام بإتلاف أو تزوير أو إخفاء معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة، وأن يؤدي بلاغه إلى الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين أو إلى منعهم من السيطرة عليها.
زيارات وتراخيص
85 ألف زيارة تفتيشية
650 ألف رخصة بلدية ملغاة
6098 ترخيصا مصدرا
450 ألف سجل تجاري مصحح
5 أسباب تخفف عقوبات مرتكبي جرائم التستر
7 شروط لإعفاء المتورطين.

MENAFN13012024000089011017ID1107717556

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