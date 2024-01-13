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16 إجراء مدرسيا لتطبيق التقويم الذاتي

1/13/2024 11:17:10 PM
(MENAFN- Al Watan) يعود صباح اليوم، الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة، بعد تمتعهم بإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام 1445، ويستأنف الفصل الدراسي الثاني، الذي يتبقى منه 28 يومًا دراسيًا شاملًا اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، إضافة إلى إجازة نهاية أسبوع مطولة الأحد 16 رجب الجاري، وإجازة يوم التأسيس، وبداية إجازة الفصل الثاني الخميس 12 شعبان المقبل.
وتبدأ مدارس التعليم العام خلال الأسبوعين المقبلين، في توزيع التقارير ((الفترية)) على الطلاب والطالبات، وذلك بعد أن أدوا الاختبارات ((الفترية))، قبل التمتع بإجازة منتصف الفصل الدراسي، فيما يبدأ الفصل الدراسي الثالث في 22 شعبان المقبل. استعدت المدارس في عموم مناطق ومحافظات ومدن المملكة لاستئناف الدراسة بكل همة ودافعية، وسط متابعة من مكاتب التعليم في الإشراف الميداني على المدارس، للاطمئنان على جاهزية الاستئناف.
والتزمت مختلف الإدارات التعليمية في كافة المناطق والمحافظات، نفس التوقيت للاصطفاف الصباحي، وبداية الحصة الدراسية الأولى، وفق التوقيت نفسه قبل التمتع بالإجازة.
ومع استئناف العودة إلى المدارس، تواصل إدارات التعليم في مختلف مناطق التعليم، تطبيق آلية التقويم الذاتي بالمدارس، وتعبئة الاستمارة الإشرافية المخصصة لذلك، وتشتمل إجراءات المدرسة لتطبيق التقويم الذاتي، على 16 إجراءً:
01 تشكيل فريق التقويم الذاتي داخل المدرسة.
02 بناء خطة التقويم الذاتي للمدرسة وتحديد متطلباتها.
03 التوعية ونشر ثقافة التقويم الذاتي داخل المدرسة.
04 التسجيل في المنصة الرقمية للتقويم الذاتي.
05 إعداد نموذج الجاهزية ورفعه على البوابة.
06 تنفيذ أداة تحليل وثائق المدرسة وفقًا لقائمة الوثائق المحددة في بطاقة رصد الشواهد والأدلة.
07 تنفيذ أداة الاستبانة للفئات المحددة ((المتعلم، المعلم، ولي الأمر)).
08 تنفيذ أداة الملاحظة الصفية بواقع 10 زيارات.
09 تنفيذ أداة ملاحظة البيئة المدرسية.
10 تنفيذ أداة المقابلة باستخدام نماذج المقابلات المحددة ((مقابلة المتعلمين، والمعلمين، والموجه الطلابي، ومدير المدرسة)).
11 رفع البيانات المطلوبة على البوابة.
12 التأكد من تنفيد أدوات التقويم الذاتي وإغلاق ورصد النتائج.
13 دراسة وتحليل النتائج والتغذية الراجعة ومراجعة تقرير التقويم الذاتي.
14 إعداد خطة التحسين وتحديد الأولويات في ضوء النتائج.
15 متابعة خطة التحسين.
16 إغلاق دورة التقويم الذاتي.
مؤشرات التقويم الذاتي
01- تشغيلية مكتملة العناصر وفق أهداف تطويرية.
02- تنفذ خطتها وتطورها بما يضمن تحقيق أهدافها.
03- تعزز القيم الإسلامية والهوية الوطنية.
04- تلتزم بقيم مهنة التعليم وأخلاقياتها.
05- توفر مناخًا آمنًا للتعلم والنمو نفسيًا واجتماعيًا.
06- تنشر قواعد السلوك والمواظبة وتتابع تطبيقها.
07- برامج وأنشطة تربوية داعمة للسلوك الإيجابي.
08- برامج وأنشطة إثرائية لتطوير مواهب المتعلمين وتهيئتهم للمستقبل.
09- العمل التعاوني والعلاقات الإيجابية والتعاون في المجتمع المدرسي.
10- مشاركة الأسرة في تعلم أبنائها والتحضير لمستقبلهم.
11- الشراكة المجتمعية لدعم التعلم والتأثير الإيجابي في المجتمع المحلي.
12- كادر تعليمي مكتمل ومؤهل.
13- كادر إداري مكتمل ومؤهل.
14- تظهر ثباتًا واستدامة مالية.
15- تشجع منسوبيها للحصول على الرخصة المهنية.
16- تدعم التطوير المهني لمنسوبيها وفقًا لنتائج تقويم الأداء الوظيفي.
17- تنمي المهارات القرائية والعددية الأساسية للمتعلمين.
18- تنمي مهارات التفكير العليا للمتعلمين.
19- يشارك المتعلمون في الأنشطة المجتمعية والأعمال التطوعية.
20- تعمل المدرسة على صيانة جميع المرافق وتجهيزاتها بانتظام.

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