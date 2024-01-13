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Yelo يتوج نجومية الحراس

1/13/2024 11:17:10 PM
(MENAFN- Al Watan) توجت الجولة الـ17 لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى القادسية بطلا للشتاء مع انتهاء الدور الأول من الدوري، ليصبح تأهله لدوري روشن الموسم المقبل مسألة وقت.
وقد شهدت الجولة تألق حراس المرمى، وتفوقهم على المهاجمين، بعد تصديهم لـ6 ضربات جزاء من أصل 9 محتسبة في الجولة، وانخفضت الانتصارات إلى 5، وغابت البطاقات الحمراء عن الجولة، وعادلت التعادلات انتصارات الضيوف، وشهدت مواجهة المتصدر ومتذيل الترتيب أحداثا دراماتيكية، وتسجيل 10 أهداف في المباراة، بينما احتسبت تقنية الـ((VAR)) تسع حالات تحكيمية.
انفراد
وسّع القادسية الفارق النقطي بينه وبين أقرب المنافسين إلى 8 نقاط، حيث انفرد بصدارة الترتيب بـ40 نقطة، وصعد الجبلين إلى المركز الثاني بـ32 نقطة، وتساوت نقاط الخلود الثالث والعروبة الرابع بـ31 نقطة لكل منهما، وحل العدالة خامسا بـ29 نقطة، والعربي السادس والجندل السابع بـ27 نقطة، بينما تتنافس 7 أندية على المؤخرة، حيث يتذيل الصفا الترتيب بـ11 نقطة، والترجي والقيصومة في المركزين الـ17 والـ16 بـ12 نقطة، وهجر الخامس عشر بـ14 نقطة، والعين الرابع عشر بـ18 نقطة، والبكيرية الثالث عشر بـ19 نقطة، وأُحد الثاني عشر بـ20 نقطة، والنجمة الحادي عشر بـ22 نقطة.
نجومية
وثقت الجولة الـ17 نجومية حراس المرمى، حيث تصدى حراس مرمى: القادسية والفيصلي والقيصومة والعين لـ6 ضربات جزاء، وشهدت مواجهتا القادسية والصفا، والجبلين والباطن مفارقات غريبة، حيث تصدى حارس القادسية لجزائية الصفا الأولى، لكن قرر حكم اللقاء إعادتها مرة أخرى، فتصدى لها الحارس للمرة الثانية على التوالي. بينما انبرى مهاجم الجبلين لجزائية فريقه ضد الباطن، لكن تمكن الحارس من التصدي لها، ثم يحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء ثانية، ويتقدم لها اللاعب نفسه مرة أخرى، ليكرر حارس الباطن تصديه لها مرة أخرى.
انخفاض
انخفضت انتصارات الجولة، حيث بلغت 5 انتصارات، وتفوقت انتصارات الضيوف بـ4 انتصارات مقابل انتصار وحيد لأصحاب الأرض، وانخفض معدل الأهداف إلى 22 هدفا، وغابت البطاقات الحمراء عن الجولة، وتم تسجيل هدفين حاسمين في الوقت القاتل، وتسجيل هدف عكسي وحيد.
- القادسية بطل شتاء Yelo
- يلو يوثق نجومية الحراس
- انتصارات وأهداف يلو تتراجع
- 9 جزائيات محتسبة في الجولة
- 7 أندية تتنافس في المؤخرة

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