Yelo يتوج نجومية الحراس

(MENAFN
- Al Watan) توجت الجولة الـ17 لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى القادسية بطلا للشتاء مع انتهاء الدور الأول من الدوري، ليصبح تأهله لدوري روشن الموسم المقبل مسألة وقت.
وقد شهدت الجولة تألق حراس المرمى، وتفوقهم على المهاجمين، بعد تصديهم لـ6 ضربات جزاء من أصل 9 محتسبة في الجولة، وانخفضت الانتصارات إلى 5، وغابت البطاقات الحمراء عن الجولة، وعادلت التعادلات انتصارات الضيوف، وشهدت مواجهة المتصدر ومتذيل الترتيب أحداثا دراماتيكية، وتسجيل 10 أهداف في المباراة، بينما احتسبت تقنية الـ((VAR)) تسع حالات تحكيمية.
انفراد
وسّع القادسية الفارق النقطي بينه وبين أقرب المنافسين إلى 8 نقاط، حيث انفرد بصدارة الترتيب بـ40 نقطة، وصعد الجبلين إلى المركز الثاني بـ32 نقطة، وتساوت نقاط الخلود الثالث والعروبة الرابع بـ31 نقطة لكل منهما، وحل العدالة خامسا بـ29 نقطة، والعربي السادس والجندل السابع بـ27 نقطة، بينما تتنافس 7 أندية على المؤخرة، حيث يتذيل الصفا الترتيب بـ11 نقطة، والترجي والقيصومة في المركزين الـ17 والـ16 بـ12 نقطة، وهجر الخامس عشر بـ14 نقطة، والعين الرابع عشر بـ18 نقطة، والبكيرية الثالث عشر بـ19 نقطة، وأُحد الثاني عشر بـ20 نقطة، والنجمة الحادي عشر بـ22 نقطة.
نجومية
وثقت الجولة الـ17 نجومية حراس المرمى، حيث تصدى حراس مرمى: القادسية والفيصلي والقيصومة والعين لـ6 ضربات جزاء، وشهدت مواجهتا القادسية والصفا، والجبلين والباطن مفارقات غريبة، حيث تصدى حارس القادسية لجزائية الصفا الأولى، لكن قرر حكم اللقاء إعادتها مرة أخرى، فتصدى لها الحارس للمرة الثانية على التوالي. بينما انبرى مهاجم الجبلين لجزائية فريقه ضد الباطن، لكن تمكن الحارس من التصدي لها، ثم يحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء ثانية، ويتقدم لها اللاعب نفسه مرة أخرى، ليكرر حارس الباطن تصديه لها مرة أخرى.
انخفاض
انخفضت انتصارات الجولة، حيث بلغت 5 انتصارات، وتفوقت انتصارات الضيوف بـ4 انتصارات مقابل انتصار وحيد لأصحاب الأرض، وانخفض معدل الأهداف إلى 22 هدفا، وغابت البطاقات الحمراء عن الجولة، وتم تسجيل هدفين حاسمين في الوقت القاتل، وتسجيل هدف عكسي وحيد.
- القادسية بطل شتاء Yelo
- يلو يوثق نجومية الحراس
- انتصارات وأهداف يلو تتراجع
- 9 جزائيات محتسبة في الجولة
- 7 أندية تتنافس في المؤخرة
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