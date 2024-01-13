كاسترو يطالب بـ3 لاعبين

(MENAFN
- Al Watan) يستأنف النصر تدريباته، غدا، قبل السفر للصين، من أجل خوض جولته الشتوية التي تتخللها 3 وديات، خلال فترة التوقف الدولية الحالية، استعدادًا لاستئناف منافسات الموسم.
وتواجد المدير الرياضي للنادي، مارسيلو سالازار، في شينزين الصينية للاطلاع على معسكر النصر، حيث التقى مسؤولي اللجنة المنظمة للجولة، وتواجد في ملعب المباراة لترتيب تدريبات الفريق قبل قدوم البعثة السبت المقبل.
ومن المقرر أن تكون هناك حصة تدريبية مفتوحة للجماهير ووسائل الإعلام في جولة الصين في الـ26 من الشهر الجاري في ملعب شينزين الجامعي.
وسيلاقي النصر، شنغهاي في وديته الأولى في الـ24 من يناير، ثم تشجيانج في الـ28 منه.
بدوره طلب مدرب العالمي، البرتغالي لويس كاسترو، من الجهاز الإداري تصعيد 3 لاعبين من درجة الشباب للمشاركة بالتدريبات، وهم: محمد صهلولي، ومشاري النمر، وعبدالعزيز العليوة.
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