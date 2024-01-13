الساموراي والأبيض وإيران في مهمة البداية الصعبة

الساموراي والأبيض وإيران في مهمة البداية الصعبة
التاريخ
1/13/2024 11:17:10 PM
(MENAFN
- Al Watan) يطمح المنتخب الياباني إلى بداية قوية عندما يواجه عى إستاد الثمامة المنتخب الفيتنامي في افتتاح مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لكأس آسيا الـ18، المقامة حاليا في قطر، التي تضم إلى جوارهما إندونيسيا والعراق، اللذين يلتقيان غدا، ويتطلع منتخب الإمارات إلى الضرب بقوة منذ البداية حينما يلتقي نظيره منتخب هونغ كونغ على إستاد خليفة الدولي، في أولى مواجهات المجموعة الثالثة، التي ستشهد مواجهة إيران وفلسطين في اللقاء الأخير اليوم على إستاد المدينة
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