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الساموراي والأبيض وإيران في مهمة البداية الصعبة

1/13/2024 11:17:10 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح المنتخب الياباني إلى بداية قوية عندما يواجه عى إستاد الثمامة المنتخب الفيتنامي في افتتاح مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لكأس آسيا الـ18، المقامة حاليا في قطر، التي تضم إلى جوارهما إندونيسيا والعراق، اللذين يلتقيان غدا، ويتطلع منتخب الإمارات إلى الضرب بقوة منذ البداية حينما يلتقي نظيره منتخب هونغ كونغ على إستاد خليفة الدولي، في أولى مواجهات المجموعة الثالثة، التي ستشهد مواجهة إيران وفلسطين في اللقاء الأخير اليوم على إستاد المدينة

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