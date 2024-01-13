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مانشيني يفوق القيمة السوقية للأخضر

1/13/2024 11:17:10 PM
(MENAFN- Al Watan) احتل مدرب المنتخب السعودي المشارك في نهائيات كأس آسيا في قطر 2023 روبرتو مانشيني المرتبة الأولى في قائمة أكثر المدربين في النهائيات راتبا، وذكرت مواقع متخصصة أن المدرب السابق لمنتخب إيطاليا يتقاضى104.77 ملايين ريال ((25.5 مليون يورو))، ما جعله أعلى المدربين في النهائيات أجرا، بل يعد أكثر المدربين أجرا في آسيا كلها على مستوى الأندية والمنتخبات، واللافت للنظر أن راتب مانشيني يفوق القيمة السوقية للصقور البالغة 95.7 مليون ريال ((23.30 مليون يورو)) بحسب موقع البطولة على منصة X، وتقدير موقع تراسفير ماركت.
رواتب مجتمعة
يفوق راتب مانشيني بهذا الرقم رواتب كافة مدربي البطولة مجتمعين في حدث نادر في البطولات القارية، بل ويفوق حتى القيمة السوقية للاعبي منتخب المملكة التي قدرها موقع تراسفير ماركت بـ 95.7 مليون ريال ((23.3 مليون يورو))
مرتبة ثانية
رغم أن رواتب مدربي المنتخبات متدنية إذا ما قيست برواتب الأندية إلا أن مانشيني بهذا الراتب احتل المرتبة الثانية في أغلى المدربين على الإطلاق في العالم بعد الأرجنتيني ديجو سيموني مدرب فريق العاصمة الإسبانية أتليتيكو مدريد، الذي بلغ عقده الأخير 135.58 مليون ريال ((33 مليون يورو))، فيما راتب مانشيني 104.77 ملايين ريال ((25.5 مليون يورو))، ثم يأتي ثالثا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب جوارديولا 94.5 مليون ريال ((23 مليون يورو))، وفي المركز الرابع مدرب ليفربول الإنجليزي، الألماني يورجن كلوب77.7 مليون ريال ((18.9 مليون يورو))، ويأتي خامسا مدرب الاتفاق السعودي الإنجليزي ستيفن جيرارد 72.3 مليون ريال ((17.6 مليون يورو)).
دخول متوقع
مع عدم إغفال راتب مدرب الاتحاد السعودي الأرجنتيني مارسيلو جالاردو الذي سيدخل قائمة العشرة الأوائل فإن مانشيني سيتصدر القائمة العالمية إذا ما تم مراعاة عدم وجود ضرائب على الدخل في المملكة بعكس أوروبا.
اللاعبون السعوديون الأكثر رواتب
1- فراس البريكان
16.4 مليون ريال
2- سعود عبدالحميد
11.5 مليون ريال
3- عبدالرحمن غريب
النصر
9.45 ملايين ريال
4- سالم الدوسري
8.2 ملايين ريال
5- حسان تمبكتي
7.40 ملايين ريال

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