مانشيني يفوق القيمة السوقية للأخضر

(MENAFN
- Al Watan) احتل مدرب المنتخب السعودي المشارك في نهائيات كأس آسيا في قطر 2023 روبرتو مانشيني المرتبة الأولى في قائمة أكثر المدربين في النهائيات راتبا، وذكرت مواقع متخصصة أن المدرب السابق لمنتخب إيطاليا يتقاضى104.77 ملايين ريال ((25.5 مليون يورو))، ما جعله أعلى المدربين في النهائيات أجرا، بل يعد أكثر المدربين أجرا في آسيا كلها على مستوى الأندية والمنتخبات، واللافت للنظر أن راتب مانشيني يفوق القيمة السوقية للصقور البالغة 95.7 مليون ريال ((23.30 مليون يورو)) بحسب موقع البطولة على منصة X، وتقدير موقع تراسفير ماركت.
رواتب مجتمعة
يفوق راتب مانشيني بهذا الرقم رواتب كافة مدربي البطولة مجتمعين في حدث نادر في البطولات القارية، بل ويفوق حتى القيمة السوقية للاعبي منتخب المملكة التي قدرها موقع تراسفير ماركت بـ 95.7 مليون ريال ((23.3 مليون يورو))
مرتبة ثانية
رغم أن رواتب مدربي المنتخبات متدنية إذا ما قيست برواتب الأندية إلا أن مانشيني بهذا الراتب احتل المرتبة الثانية في أغلى المدربين على الإطلاق في العالم بعد الأرجنتيني ديجو سيموني مدرب فريق العاصمة الإسبانية أتليتيكو مدريد، الذي بلغ عقده الأخير 135.58 مليون ريال ((33 مليون يورو))، فيما راتب مانشيني 104.77 ملايين ريال ((25.5 مليون يورو))، ثم يأتي ثالثا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب جوارديولا 94.5 مليون ريال ((23 مليون يورو))، وفي المركز الرابع مدرب ليفربول الإنجليزي، الألماني يورجن كلوب77.7 مليون ريال ((18.9 مليون يورو))، ويأتي خامسا مدرب الاتفاق السعودي الإنجليزي ستيفن جيرارد 72.3 مليون ريال ((17.6 مليون يورو)).
دخول متوقع
مع عدم إغفال راتب مدرب الاتحاد السعودي الأرجنتيني مارسيلو جالاردو الذي سيدخل قائمة العشرة الأوائل فإن مانشيني سيتصدر القائمة العالمية إذا ما تم مراعاة عدم وجود ضرائب على الدخل في المملكة بعكس أوروبا.
اللاعبون السعوديون الأكثر رواتب
1- فراس البريكان
16.4 مليون ريال
2- سعود عبدالحميد
11.5 مليون ريال
3- عبدالرحمن غريب
النصر
9.45 ملايين ريال
4- سالم الدوسري
8.2 ملايين ريال
5- حسان تمبكتي
7.40 ملايين ريال
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