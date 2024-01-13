192 ألف عقد لمركبات النقل

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- Al Watan) سجلت عقود مركبات النقل انخفاضا في الربع الرابع من العام الماضي، وحافظت ماركتا هونداي أكسنت وتويوتا ياريس على صدارة عقود المركبات حسب شركة المركبة والطراز، في وقت بلغ فيه إجمالي عقود المركبات 192.094 ألف عقد. عقود المركبات
كشف تقرير الهيئة العامة للنقل عقود المركبات للربع الرابع من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي العقود حسب سنة صنع المركبة في العام الماضي 103.505 ألف عقد مقابل 11.684 ألف عقد في الشهر الأول من العام الحالي، وسيطرت الرياض على عقود المركبات بـ34%، وسجلت 5 مناطق، ممثلة في: الباحة والحدود الشمالية والجوف وحائل ونجران، أقل المناطق عقود مركبات. صدارة الشركات
تصدرت هونداي أكسنت عقود المركبات حسب شركة المركبة والطراز، حيث بلغ إجمالي عقودها 24.927 ألف عقد بـ13%، وحلت تويوتا ياريس ثانيا بإجمالي 24.871 ألف عقد بـ12.94%، ونيسان صني ثالثا بإجمالي 18.983 ألف عقد بـ10%، وكيا بيجاس رابعا بإجمالي 12.903 ألف عقد بـ7%، وهونداي ألنترا خامسا بإجمالي 12.511 ألف عقد بـ6.51%. المناطق الأعلى
استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من عقود المركبات حسب المناطق الإدارية، حيث بلغ إجمالي العقود فيها 65.638 ألف عقد بـ34%، وحلت مكة المكرمة ثانيا بإجمالي 43.576 ألف عقد بـ23%، والشرقية ثالثا بإجمالي 30.484 ألف عقد بـ16%، وعسير رابعا بإجمالي 10.932 ألف عقد بـ6%، والمدينة المنورة خامسا بإجمالي 10.613 ألف عقد بـ5.52%، بينما سجلت الباحة أقل المناطق عقودا بـ968 عقدا، وحلت الحدود الشمالية ثانيا بـ1578 عقدا، والجوف ثالثا بـ1811 عقدا، وحائل رابعا بـ2190 عقدا، ونجران خامسا بـ2807 عقد. انخفاض عقود مركبات النقل
192 ألفا عقود المركبات المسجلة
هونداي أكسنت تتصدر عقود الشركات
%34 من العقود في الرياض
11684 عقود صنع المركبات بداية 2024
أكثر الشركات عقودا:
هونداي أكسنت: 13%
تويوتا ياريس: 12.94%
نيسان صني: 10%
كيا بيجاس: 7%
هونداي ألنترا: 6.51%
أكثر المناطق عقود:
الرياض: 34%
مكة المكرمة: 23%
الشرقية: 16%
عسير: 6%
المدينة المنورة: 5.52%
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