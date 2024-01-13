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192 ألف عقد لمركبات النقل

1/13/2024 11:17:10 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت عقود مركبات النقل انخفاضا في الربع الرابع من العام الماضي، وحافظت ماركتا هونداي أكسنت وتويوتا ياريس على صدارة عقود المركبات حسب شركة المركبة والطراز، في وقت بلغ فيه إجمالي عقود المركبات 192.094 ألف عقد.
عقود المركبات
كشف تقرير الهيئة العامة للنقل عقود المركبات للربع الرابع من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي العقود حسب سنة صنع المركبة في العام الماضي 103.505 ألف عقد مقابل 11.684 ألف عقد في الشهر الأول من العام الحالي، وسيطرت الرياض على عقود المركبات بـ34%، وسجلت 5 مناطق، ممثلة في: الباحة والحدود الشمالية والجوف وحائل ونجران، أقل المناطق عقود مركبات.
صدارة الشركات
تصدرت هونداي أكسنت عقود المركبات حسب شركة المركبة والطراز، حيث بلغ إجمالي عقودها 24.927 ألف عقد بـ13%، وحلت تويوتا ياريس ثانيا بإجمالي 24.871 ألف عقد بـ12.94%، ونيسان صني ثالثا بإجمالي 18.983 ألف عقد بـ10%، وكيا بيجاس رابعا بإجمالي 12.903 ألف عقد بـ7%، وهونداي ألنترا خامسا بإجمالي 12.511 ألف عقد بـ6.51%.
المناطق الأعلى
استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من عقود المركبات حسب المناطق الإدارية، حيث بلغ إجمالي العقود فيها 65.638 ألف عقد بـ34%، وحلت مكة المكرمة ثانيا بإجمالي 43.576 ألف عقد بـ23%، والشرقية ثالثا بإجمالي 30.484 ألف عقد بـ16%، وعسير رابعا بإجمالي 10.932 ألف عقد بـ6%، والمدينة المنورة خامسا بإجمالي 10.613 ألف عقد بـ5.52%، بينما سجلت الباحة أقل المناطق عقودا بـ968 عقدا، وحلت الحدود الشمالية ثانيا بـ1578 عقدا، والجوف ثالثا بـ1811 عقدا، وحائل رابعا بـ2190 عقدا، ونجران خامسا بـ2807 عقد.
انخفاض عقود مركبات النقل
192 ألفا عقود المركبات المسجلة
هونداي أكسنت تتصدر عقود الشركات
%34 من العقود في الرياض
11684 عقود صنع المركبات بداية 2024
أكثر الشركات عقودا:
هونداي أكسنت: 13%
تويوتا ياريس: 12.94%
نيسان صني: 10%
كيا بيجاس: 7%
هونداي ألنترا: 6.51%
أكثر المناطق عقود:
الرياض: 34%
مكة المكرمة: 23%
الشرقية: 16%
عسير: 6%
المدينة المنورة: 5.52%

MENAFN13012024000089011017ID1107717549

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