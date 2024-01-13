الاضطرابات ترفع أسعار الذهب

(MENAFN
- Al Watan) ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوع بعد أن غذى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط عمليات شراء للملاذ الآمن، في حين عزز تراجع تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفدرالي قد يخفض أسعار الفائدة قريبًا.
وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 1% إلى 2048.21 دولارًا للأونصة بعد ارتفاعه بما يصل إلى 1.7%.
كان الذهب ثابتًا في الغالب خلال الأسبوع، لكنه مدد ارتفاعه فوق مستوى 2000 دولار إلى ما يقرب من شهر، وارتفع سعر التسوية في العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6% إلى 2051.60 دولارًا، مقارنة بـ 2049.80 دولارًا الأسبوع الماضي.
وقال رئيس استراتيجيات السلع الأساسية في شركة TD Securities، بارت ميليك، إن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية يدفع أسعار الذهب للصعود، وفي الوقت نفسه، ربما يستعد الفدرالي الأمريكي لبدء تخفيف سياسته النقدية التقييدية.
وأضاف: بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة جاءت سلبية، وهو ما كان أيضًا حافزًا كبيرًا للأسعار.
وانخفضت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر وسط انخفاض تكاليف السلع مثل وقود الديزل والمواد الغذائية، مما يشير إلى أن التضخم سيستمر في الانخفاض. ومع ذلك، أظهرت بيانات يوم الخميس أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع في ديسمبر.
يتوقع المتداولون احتمالًا بنسبة 80% لخفض أسعار الفائدة في مارس، وفقًا لأداة CME Fedwatch، مقارنة باحتمال 70% تقريبًا قبل تقرير مؤشر أسعار المنتجين.
نظرًا لكونه ملاذًا آمنًا، يميل الذهب إلى الارتفاع خلال أوقات عدم اليقين، في حين أن انخفاض أسعار الفائدة يزيد أيضًا من جاذبية الأصول ذات العائد الصفري.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.9% إلى 23.20 دولارًا للأونصة.
وخسر البلاتين 0.5% إلى 910.49 دولارات، متراجعًا للأسبوع الثاني على التوالي. ونزل البلاديوم 1.3% إلى 975.51 دولارًا، متراجعًا للأسبوع الثالث على التوالي.
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