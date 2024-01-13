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الاضطرابات ترفع أسعار الذهب

1/13/2024 11:17:10 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوع بعد أن غذى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط عمليات شراء للملاذ الآمن، في حين عزز تراجع تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفدرالي قد يخفض أسعار الفائدة قريبًا.
وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 1% إلى 2048.21 دولارًا للأونصة بعد ارتفاعه بما يصل إلى 1.7%.
كان الذهب ثابتًا في الغالب خلال الأسبوع، لكنه مدد ارتفاعه فوق مستوى 2000 دولار إلى ما يقرب من شهر، وارتفع سعر التسوية في العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6% إلى 2051.60 دولارًا، مقارنة بـ 2049.80 دولارًا الأسبوع الماضي.
وقال رئيس استراتيجيات السلع الأساسية في شركة TD Securities، بارت ميليك، إن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية يدفع أسعار الذهب للصعود، وفي الوقت نفسه، ربما يستعد الفدرالي الأمريكي لبدء تخفيف سياسته النقدية التقييدية.
وأضاف: بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة جاءت سلبية، وهو ما كان أيضًا حافزًا كبيرًا للأسعار.
وانخفضت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر وسط انخفاض تكاليف السلع مثل وقود الديزل والمواد الغذائية، مما يشير إلى أن التضخم سيستمر في الانخفاض. ومع ذلك، أظهرت بيانات يوم الخميس أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع في ديسمبر.
يتوقع المتداولون احتمالًا بنسبة 80% لخفض أسعار الفائدة في مارس، وفقًا لأداة CME Fedwatch، مقارنة باحتمال 70% تقريبًا قبل تقرير مؤشر أسعار المنتجين.
نظرًا لكونه ملاذًا آمنًا، يميل الذهب إلى الارتفاع خلال أوقات عدم اليقين، في حين أن انخفاض أسعار الفائدة يزيد أيضًا من جاذبية الأصول ذات العائد الصفري.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.9% إلى 23.20 دولارًا للأونصة.
وخسر البلاتين 0.5% إلى 910.49 دولارات، متراجعًا للأسبوع الثاني على التوالي. ونزل البلاديوم 1.3% إلى 975.51 دولارًا، متراجعًا للأسبوع الثالث على التوالي.

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