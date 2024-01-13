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238 فرصة استثمارية في المنطقة الشرقية

1/13/2024 11:17:10 PM
(MENAFN- Al Watan) طرحت أمانة المنطقة الشرقية 238 فرصة استثمارية دائمة ومؤقتة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية عبر نماذج استثمارية متنوعة، تتطلب بعضها عروضا فنية وخبرات تأهيلية، لضمان جودة المشاريع الاستثمارية ونوعيتها، وقدرة المستثمرين على الإنجاز، بعدما تم حصر أكثر من 20 ألف أصل استثماري بمساحة تتجاوز 116 مليون متر مربع، التي تعد قاعدة لقفزة استثمارية كبيرة بالشرقية.
وأوضح أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، أن هذه الفرص تهدف إلى إشراك القطاع الخاص، من مستثمرين ورواد أعمال، في صناعة الاستثمارات البلدية، وتطوير منظومة الاستثمار بالتماشي مع رؤية المملكة 2030، التي أسهمت في إطلاق مجموعة من الاستثمارات النوعية والرائدة، واستقطاب مستثمرين مميزين من داخل وخارج المملكة، لتحقيق مرتكزات الرؤية لاقتصاد مزدهر بمجتمع حيوي في وطن طموح.
وأشار إلى أن هذه الفرص الاستثمارية تأتي بعد إطلاق سمو أمير المنطقة الشرقية، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مجموعة من المشاريع الاستثمارية والتنموية بإجمالي تكلفة 14 مليار ريال، التي ستمثل نقلة نوعية للمنطقة، بما تشتمل عليه من أنشطة ومرافق وفرص وظيفية تسهم في الارتقاء بعناصر جودة الحياة فيها مثل تطوير المخططات، والبنى التحتية، والنقل، والأسواق، واللوحات الإعلانية.

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