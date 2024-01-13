238 فرصة استثمارية في المنطقة الشرقية

(MENAFN
- Al Watan) طرحت أمانة المنطقة الشرقية 238 فرصة استثمارية دائمة ومؤقتة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية عبر نماذج استثمارية متنوعة، تتطلب بعضها عروضا فنية وخبرات تأهيلية، لضمان جودة المشاريع الاستثمارية ونوعيتها، وقدرة المستثمرين على الإنجاز، بعدما تم حصر أكثر من 20 ألف أصل استثماري بمساحة تتجاوز 116 مليون متر مربع، التي تعد قاعدة لقفزة استثمارية كبيرة بالشرقية.
وأوضح أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، أن هذه الفرص تهدف إلى إشراك القطاع الخاص، من مستثمرين ورواد أعمال، في صناعة الاستثمارات البلدية، وتطوير منظومة الاستثمار بالتماشي مع رؤية المملكة 2030، التي أسهمت في إطلاق مجموعة من الاستثمارات النوعية والرائدة، واستقطاب مستثمرين مميزين من داخل وخارج المملكة، لتحقيق مرتكزات الرؤية لاقتصاد مزدهر بمجتمع حيوي في وطن طموح.
وأشار إلى أن هذه الفرص الاستثمارية تأتي بعد إطلاق سمو أمير المنطقة الشرقية، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مجموعة من المشاريع الاستثمارية والتنموية بإجمالي تكلفة 14 مليار ريال، التي ستمثل نقلة نوعية للمنطقة، بما تشتمل عليه من أنشطة ومرافق وفرص وظيفية تسهم في الارتقاء بعناصر جودة الحياة فيها مثل تطوير المخططات، والبنى التحتية، والنقل، والأسواق، واللوحات الإعلانية.
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