توقعات باستئناف صعود المؤشر الرئيسى فى البورصة نهاية يناير

(MENAFN
- Al-Borsa News) فراج: EGX70 EWI يختبر قمة تاريخية عند 6140 نقطة
رجح متعاملون بالبورصة المصرية، أن يتحول أداء السوق للصعود بقوة، بنهاية الشهر الجارى، خاصة بعد ظهور إشارات لانتهاء الحركة التصحيحية الهابطة، للمؤشر الرئيسى واستكمال الصعود الذى بدأ منذ مارس الماضى، فى ظل استمرار اختراق مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة لقمم جديدة.
ارتفع المؤشر الرئيسي فى البورصة المصرية EGX 30 بنحو 0.67% إلي 25519 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع الماضى، فيما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 4.94% إلى مستوى 5955 نقطة.
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وسجل مؤشر EGX30 capped ارتفاعا بنحو 1% الي مستوى 30983 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 4% الى مستوى 8479 نقطة. بينما سجل مؤشر S&P صعوداً بنحو 3.34% إلى مستوى 4729 نقطة.
وتوقع محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، أن يتحرك المؤشر الرئيسى EGX30 فى اتجاه صاعد، على المدى القريب وبنهاية شهر يناير، ليؤكد نهاية الحركة العرضية قبل نهاية الشهر الحالى، على أن يختبر مستوى مقاومة 25550 نقطة وصولاً لمستوى 25950 نقطة، منتظراً تماسك سهم البنك التجارى الدولى أعلى مستوى المقاومة.
كما رجح أن يخترق مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 EWI، مستوى 6000 نقطة بعد تأكيد تخطيه لمستوى المقاومة الهام عند 5500 نقطة، بالأسبوع الماضى.
وشهد السوق قيم تداولات بنحو 13.5 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي، من خلال تداول 4.96 مليار سهم، بتنفيذ 519 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التي بلغت قيمتها 14.6 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 5.97 مليار ورقة منفذة على 543 ألف عملية بيع وشراء، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 1.9% إلى مستوى 1.78 تريليون جنيه.
ورجح عبدالله فراج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى EGX30 مستوى المقاومة عند القمة التاريخية 25945 نقطة، على أن يكون ذلك إشارة لنهاية الأداء التصحيحى على المدى القصير والمتوسط والعودة للصعود مرة أخرى لاختبار مستوى مقاومة 26500 نقطة مستهدف أول و27200 نقطة مستهدف ثانٍ.
وأوضح أنه خلال جلسات الأسبوع الماضى إخترق المؤشر مستوى المقاومة القوى عند 25445 نقطة والذى هبط منه خلال الحركة التصحيحية بسبب ظهور الضغوط البيعية كلما اقترب منه.
وتوقع فراج، أن يستمر المؤشر الأفضل أداءً EGX70 EWI فى الصعود ليختبر مستوى مقاومة عند 6140 نقطة خلال الجلسات القادمة، بعد ان ارتفع الأسبوع الماضى بنحو 4.89% واخترق مستويات المقاومة 5742 نقطة و5920 نقطة وأغلق عند 5955 نقطة.
ونصح المستثمرين متوسطى المدى ببناء مراكز شرائية فى الانخفاضات، وقصيرى المدى بالاحتفاظ الانتقائى للأسهم، مع المتاجرة الانتقائية داخل الاتجاه العرضى الحالى أعلى مستوى دعم 25277 نقطة.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 90.4% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة2.7% والعرب علي 6.8%، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 27.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 279.9 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات
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