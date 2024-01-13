توقعات باستئناف صعود المؤشر الرئيسى فى البورصة نهاية يناير

رجح متعاملون بالبورصة المصرية، أن يتحول أداء السوق للصعود بقوة، بنهاية الشهر الجارى، خاصة بعد ظهور إشارات لانتهاء الحركة التصحيحية الهابطة، للمؤشر الرئيسى واستكمال الصعود الذى بدأ منذ مارس الماضى، فى ظل استمرار اختراق مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة لقمم جديدة.

ارتفع المؤشر الرئيسي فى البورصة المصرية EGX 30 بنحو 0.67% إلي 25519 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع الماضى، فيما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 4.94% إلى مستوى 5955 نقطة.

موضوعاتأزيموت: 68 ألف مستثمر اشتروا وثائق صندوق”AZ Gold” خلال 6 أشهر ((بنيان)) التابعة لـ((كومباس كابيتال)) تشترى مبنى من ((ريدكون)) بمليار جنيه توقعات بزيادة الحصة السوقية لـ((جى بى كورب)) فى سوق السيارات

وسجل مؤشر EGX30 capped ارتفاعا بنحو 1% الي مستوى 30983 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 4% الى مستوى 8479 نقطة. بينما سجل مؤشر S&P صعوداً بنحو 3.34% إلى مستوى 4729 نقطة.

وتوقع محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، أن يتحرك المؤشر الرئيسى EGX30 فى اتجاه صاعد، على المدى القريب وبنهاية شهر يناير، ليؤكد نهاية الحركة العرضية قبل نهاية الشهر الحالى، على أن يختبر مستوى مقاومة 25550 نقطة وصولاً لمستوى 25950 نقطة، منتظراً تماسك سهم البنك التجارى الدولى أعلى مستوى المقاومة.

كما رجح أن يخترق مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 EWI، مستوى 6000 نقطة بعد تأكيد تخطيه لمستوى المقاومة الهام عند 5500 نقطة، بالأسبوع الماضى.

وشهد السوق قيم تداولات بنحو 13.5 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي، من خلال تداول 4.96 مليار سهم، بتنفيذ 519 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التي بلغت قيمتها 14.6 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 5.97 مليار ورقة منفذة على 543 ألف عملية بيع وشراء، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 1.9% إلى مستوى 1.78 تريليون جنيه.

ورجح عبدالله فراج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى EGX30 مستوى المقاومة عند القمة التاريخية 25945 نقطة، على أن يكون ذلك إشارة لنهاية الأداء التصحيحى على المدى القصير والمتوسط والعودة للصعود مرة أخرى لاختبار مستوى مقاومة 26500 نقطة مستهدف أول و27200 نقطة مستهدف ثانٍ.

وأوضح أنه خلال جلسات الأسبوع الماضى إخترق المؤشر مستوى المقاومة القوى عند 25445 نقطة والذى هبط منه خلال الحركة التصحيحية بسبب ظهور الضغوط البيعية كلما اقترب منه.

وتوقع فراج، أن يستمر المؤشر الأفضل أداءً EGX70 EWI فى الصعود ليختبر مستوى مقاومة عند 6140 نقطة خلال الجلسات القادمة، بعد ان ارتفع الأسبوع الماضى بنحو 4.89% واخترق مستويات المقاومة 5742 نقطة و5920 نقطة وأغلق عند 5955 نقطة.

ونصح المستثمرين متوسطى المدى ببناء مراكز شرائية فى الانخفاضات، وقصيرى المدى بالاحتفاظ الانتقائى للأسهم، مع المتاجرة الانتقائية داخل الاتجاه العرضى الحالى أعلى مستوى دعم 25277 نقطة.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 90.4% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة2.7% والعرب علي 6.8%، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 27.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 279.9 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات