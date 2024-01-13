غانا تتوصل لاتفاق مع الدائنين لإعادة هيكلة الديون الخارجية

MENAFN - Al-Borsa News) توصلت غانا الى اتفاق مع الدائنين لإعادة هيكلة ديونها الخارجية، وهو إجراء أساسي في إطار اتفاق تمويل بقيمة ثلاث مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وفق ما أفاد الطرفان.

وفي مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، توصلت غانا الى اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي لدعم المالية العامة وإدارة ديونها بشكل أفضل.

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وستكون آفاق الوضع الاقتصادي للبلاد جزءا أساسيا من الحملة للانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل، حين يسعى الحزب الوطني الجديد بزعامة الرئيس نانا أكوفو-أدو لولاية ثالثة غير مسبوقة.

وتلقت غانا حزمة أولى من قرض صندوق النقد بقيمة 600 مليون دولار في مايو. ويمهّد الاتفاق بشأن إعادة هيكلة الدين الخارجي الطريق أمام غانا للحصول على الحزمة الثانية، والبالغة قيمتها كذلك 600 مليون دولار.

وقالت وزارة المالية في بيان ليل الجمعة إن“هذا التطور يمثل خطوة إيجابية مهمة نحو استعادة قدرة غانا على إدارة الديون على المدى الطويل”.

وكانت غانا توصلت العام الماضي لاتفاق بشأن إعادة هيكلة الديون الداخلية.

وعلّقت غانا سداد الدفعات المستحقة بشأن غالبية ديونها الخارجية، ما جعلها غير قادرة على السداد بسبب التحديات التي تواجهها على صعيد تحقيق توازن في ميزان المدفوعات.

ورحبت مديرة صندوق الدولي كريستالينا جورجييفا بالاتفاق“المتسق مع أهداف البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي والذي يهدف الى إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل أعباء الديون” على المدى الطويل.

وأشارت الى أن الاتفاق“يمهد الطريق أمام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي” للمراجعة الأولى للاتفاق مع غانا الممتد ثلاثة أعوام“خلال الأيام المقبلة”.

وتأمل الحكومة الغانية في أن تساهم موافقة صندوق النقد الدولي في دفع البنك الدولي الى مراجعة تمويل تنموي بقيمة 300 مليون دولار لصالح أكرا.

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