منطقة شينجيانج الصينية تستثمر 1.13 مليار دولار لبناء الطرق الريفية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت مديرية النقل في منطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين، أنه سيتم استثمار 8 مليارات يوان (حوالي 1.13 مليار دولار أمريكي) في بناء وإعادة بناء الطرق الريفية في عام 2024.
وباعتبارها أكبر منطقة على مستوى المقاطعات في الصين من حيث المساحة الأرضية، تهدف شينجيانج إلى بناء أو إعادة بناء حوالي 5500 كيلومتر من الطرق في الريف خلال العام الجاري لتحسين ظروف النقل المحلية بشكل أكبر، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت.
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وقال“لي شيويه دونج”، نائب مدير النقل في المنطقة إن شينجيانج قامت ببناء وتحسين طرق ريفية بإجمالي 7542 كيلومترا في عام 2023، منوها بتشكيل شبكة نقل ريفية بشكل أساسي تتميز بالترابط الجيد والتغطية واسعة النطاق، مع اتخاذ المحافظات والبلدات كمراكز.
وأشار“لي” إلى أنه في عام 2024، تخطط منطقة شينجيانج لاستثمار 68.5 مليار يوان في بناء الطرق.
المصدر:
MENAFN13012024000202011048ID1107717543
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