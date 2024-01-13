منطقة شينجيانج الصينية تستثمر 1.13 مليار دولار لبناء الطرق الريفية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت مديرية النقل في منطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين، أنه سيتم استثمار 8 مليارات يوان (حوالي 1.13 مليار دولار أمريكي) في بناء وإعادة بناء الطرق الريفية في عام 2024.

وباعتبارها أكبر منطقة على مستوى المقاطعات في الصين من حيث المساحة الأرضية، تهدف شينجيانج إلى بناء أو إعادة بناء حوالي 5500 كيلومتر من الطرق في الريف خلال العام الجاري لتحسين ظروف النقل المحلية بشكل أكبر، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت.

موضوعاتغانا تتوصل لاتفاق مع الدائنين لإعادة هيكلة الديون الخارجية 46 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية عبر الحدود لمدينة شنتشن الصينية في 2023 أسعار“رولكس” المستعملة َتتجه نحو الاستقرار

وقال“لي شيويه دونج”، نائب مدير النقل في المنطقة إن شينجيانج قامت ببناء وتحسين طرق ريفية بإجمالي 7542 كيلومترا في عام 2023، منوها بتشكيل شبكة نقل ريفية بشكل أساسي تتميز بالترابط الجيد والتغطية واسعة النطاق، مع اتخاذ المحافظات والبلدات كمراكز.

وأشار“لي” إلى أنه في عام 2024، تخطط منطقة شينجيانج لاستثمار 68.5 مليار يوان في بناء الطرق.

المصدر: