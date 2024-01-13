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الحكومة تعد استراتيجية وطنية لحل مشكلات القطاع الصناعى

1/13/2024 11:16:54 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة تصاعد أحداث البحر الأحمر يزيد من الضغوط على تكاليف الشحن والتأمين سوهاج: إقامة 49 مدرسة جديدة وصيانة 80 أخرى بتكلفة 703 ملايين جنيه “المراكبى للصلب” تتطلع إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من حديد التسليح إلى 70% تعد الحكومة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة استراتيجية وطنية متكاملة لدعم الصناعة الوطنية فى مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية المتلاحقة. قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن الاستراتيجية تستهدف تحقيق معدل نمو صناعى مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالي، فضلا عن الوصول إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية تتجاوز 100 مليار دولار. أوضح أن السوق المصرى يزخر بالعديد من الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة فى قطاع الصناعات الهندسية، والتى تشمل توافر المواد الخام والأيدى العاملة، وحزم من الحوافز الكبيرة التى توفرها الدولة للمستثمرين خلال المرحلة الحالية. ذكر أن مصر من الأسواق الاستهلاكية الكبيرة وتدخل فى اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم، والتى تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية. أشار الوزير خلال افتتاح معرض تعميق التصنيع المحلى، إلى أن المعرض يحظى بمشاركة 150 شركة، ويستهدف تحقيق مستهدفات الوزارة الرامية إلى تعميق وتوطين 152 فرصة استثمارية فى عدد من القطاعات بهدف تلبية احتياجات الصناعة الوطنية والتصدير للأسواق الخارجية. لفت إلى أن قطاع الصناعات الهندسية أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومى التى تفى باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن القطاع يسهم فى توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب.

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