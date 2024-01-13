إسكان النواب تناقش تعديل اشتراطات البناء

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف لجنة الإسكان بمجلس النواب إدراج ملف اشتراطات البناء على الأجندة التشريعية للجنة بدور الانعقاد الحالي، حيث سيتم مناقشة تعديلات قانون 119 خاصة اللائحة التنفيذية المتعلقة باشتراطات البناء.
وقال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اشتراطات البناء في المدن معقدة وصعبة جدا ويجب مراجعة كافة الاشتراطات للتيسير على الراغبين في البناء
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وأضاف الفيومي، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه سيتم مناقشة عودة البناء قريبا في البرلمان، كما سيتم تسهيل الاشتراطات من أجل القضاء على مخالفات البناء.
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