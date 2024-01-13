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إسكان النواب تناقش تعديل اشتراطات البناء

1/13/2024 11:16:53 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تستهدف لجنة الإسكان بمجلس النواب إدراج ملف اشتراطات البناء على الأجندة التشريعية للجنة بدور الانعقاد الحالي، حيث سيتم مناقشة تعديلات قانون 119 خاصة اللائحة التنفيذية المتعلقة باشتراطات البناء.

وقال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اشتراطات البناء في المدن معقدة وصعبة جدا ويجب مراجعة كافة الاشتراطات للتيسير على الراغبين في البناء

موضوعات متعلقة وزير الإسكان يبحث مقترحات تنفيذ مشروعات سكنية بمحافظة بورسعيد توقيع بروتوكولات بين الشركات الوطنية والعالمية لإنتاج مستلزمات مشروعات المياه والصرف وائل فرحات: صرف التعويضات وفروق الأسعار أهم تحديات قطاع المقاولات

وأضاف الفيومي، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه سيتم مناقشة عودة البناء قريبا في البرلمان، كما سيتم تسهيل الاشتراطات من أجل القضاء على مخالفات البناء.

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