الاحتلال يداهم الخليل ويعتقل فلسطينيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مخيم العروب وبلدتي بيت أمر وبني نعيم، شمال وشرق الخليل، واقتحمت منازل واستولت على مركبات، واعتقلت فلسطينيين.
وأفادت مصادر من مخيم العروب باقتحام قوات الاحتلال للعديد من أحياء المخيم ومداهمة عدة منازل وتفتيشها والاعتداء على قاطنيها، قبل أن تعتقل الشاب لؤي جوابرة، بالاضافة الى أحد الأطفال لم يتسنى معرفة هويته.
كما داهمت قوات الاحتلال بلدتي بيت أمر، وبني نعيم، واعتدت على الفلسطينيين واستولت على عدد من المركبات.
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