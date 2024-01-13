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الاحتلال يداهم الخليل ويعتقل فلسطينيين

1/13/2024 10:15:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مخيم العروب وبلدتي بيت أمر وبني نعيم، شمال وشرق الخليل، واقتحمت منازل واستولت على مركبات، واعتقلت فلسطينيين.


وأفادت مصادر من مخيم العروب باقتحام قوات الاحتلال للعديد من أحياء المخيم ومداهمة عدة منازل وتفتيشها والاعتداء على قاطنيها، قبل أن تعتقل الشاب لؤي جوابرة، بالاضافة الى أحد الأطفال لم يتسنى معرفة هويته.


كما داهمت قوات الاحتلال بلدتي بيت أمر، وبني نعيم، واعتدت على الفلسطينيين واستولت على عدد من المركبات.


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