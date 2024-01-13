متخصصون: الفنون الشعبية الحركية لا تزال تستهوي الشباب

الرقصات الشعبية والفنون الأدائية الحركية تمثل جزءاً لا يتجزأ من تراث وهوية الإماراتي وإرثه الفني والثقافي، الذي لا يزال مستمراً إلى يومنا هذا.

ورغم ذلك، فإن هناك الكثيرين ممن يتخوفون من إمكانية ابتعاد الجيل الشاب عن هذه الفنون. وبين صاحب رأي وآخر، استطلعت ((البيان)) آراء عدد من المهتمين في هذا المجال.

مسؤولية

جمعة بن ثالث، الباحث في التراث، أشار إلى أن الفنون المصنفة من الفنون الحركية ما زالت تستهوي الشباب، مثل فن العيالة الذي يضم مقامات وكلمات وتفاصيل جميلة، مستدركاً:

للأسف جمعيات الفنون مهملة ولا تلقى دعماً كافياً، ولا يمكننا إلقاء اللوم عليها لأنها هي نفسها بحاجة للاهتمام والدعم. وفي السابق كان المهتمون بالفن يأتون للحفلات والفعاليات ليطربوا الناس ويمارسون هذه الفنون التراثية الجميلة، أما الآن فسيطرت الاعتبارات ((المادية)) إلى حد ما، فإذا لم يتم تقديم الدعم المالي للشباب، فلن يأتوا لإحياء تلك الرقصات وتقديمها.

وأكد أن المسؤولية تقع على المسؤولين عن الجمعيات، وليس الجمعيات نفسها، ومن المؤسف أن المهتمين بفن العيالة من الرعيل الأول رحلوا وبقي فقط شباب من الصف الثاني وهم لا يؤدونها بشكلها المطلوب والصحيح.

وحالياً أنا في صدد إنجاز كتاب خاص بالعيالة ومقاماتها واستخدام الطبول والفرق بينها والعديد من التفاصيل الأخرى، بدأت فيه منذ ثلاث سنوات وسيرى النور قريباً وسيكون مفتاحاً للراغبين في التعلم بشكل دقيق وصحيح عن فن العيالة.من جهته، يبدو الباحث د. راشد المزروعي أكثر تفاؤلاً.

حيث يرى أن الشباب مقبلون على الفنون الشعبية الحركية الخاصة بالرقص الشعبي ويحبونها ومرتبطون بها كثيراً، ويستدرك: شباب يحاولون العودة ((لليولة)) القديمة، ويحبون أيضاً ((اليولة)) في ((رزفة)) العيالة سواء بالسيف أو العصا وتسمى ((يولة العيالة)) وهذه أتوقع أنها تختلف عن ((اليولة)) الموجودة في أعراس البادية والتي فيها ((الرزيف)).

وأوضح أن الفنون الحركية بشكل عام تشهد إقبالاً كبيراً من الشباب خاصة شباب البادية، وممكن أن نرى شباب البادية يقبلون على ((الرزيف)) ومرتبطين به لأنه يمثل هوية الفرد البدوي أما شباب المدن فيقبلون على العيالة.

وأضاف: كذلك في المناطق الجبلية مرتبطون بعادة ((الرزيف)) حتى الصغار يشاركون، وهذا يرينا أن هذه الفنون يحييها الشباب في هذا الوقت ولا يوجد خوف عليها من الاندثار طالما أن الشباب ما زالوا مولعين بأدائها خاصة أنهم أحيوها وطوروها.

ففي الماضي لم يكن ((الرزيف)) مصحوباً بالموسيقى أما الآن فتمت إضافة الموسيقى له وسمعنا عن العديد من الدعوات التي نادت بأن تكون بلا موسيقى لأن ذلك سيؤدي إلى تشويه ((الرزيف)) عن حقيقته الأصلية لكن مع تطور الوقت فإن الموسيقى تعطي طريقة جميلة لحركة الراقصين.

وتابع: كذلك رقصات ((الشحوح)) وهم أهل الجبل مثل ((الندبة)) فإن العديد من الشباب يرددونها بالطريقة الصحيحة وتوارثوها بشكل جيد ولا خوف عليها على الإطلاق.