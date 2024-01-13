قصائد تتصفح دفاتر الأيام في «الشعر العربي»

ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للشعر العربي، أقيمت الأمسية الشعرية الرابعة في قصر الثقافة بالشارقة، شارك فيها سبعة شعراء هم:

د. محمد النجار من تونس، شريهان الطيب من السودان، سيد أحمد العلوي من البحرين، إبراهيم توري من السنغال، زيد صالح الجبوري من العراق، د. محمود حسن من مصر، وهارون عمري من الجزائر، بحضور عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة.

ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية، والشاعر محمد البريكى مدير بيت الشعر.

تناولت قصائد الشعراء هموم الذات والوطن. قدم الأمسية الشاعر والإعلامي أحمد الصويري معرفاً بأهمية المهرجان ومكانته ومثمناً مبادرات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واهتمامه بالشأن الثقافي ودعمه. وفي ختام الأمسية تم توقيع ديوان الشاعر الإماراتي المكرم علي الشعالي.