قصائد تتصفح دفاتر الأيام في «الشعر العربي»

(MENAFN
- Al-Bayan)
ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للشعر العربي، أقيمت الأمسية الشعرية الرابعة في قصر الثقافة بالشارقة، شارك فيها سبعة شعراء هم:
د. محمد النجار من تونس، شريهان الطيب من السودان، سيد أحمد العلوي من البحرين، إبراهيم توري من السنغال، زيد صالح الجبوري من العراق، د. محمود حسن من مصر، وهارون عمري من الجزائر، بحضور عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة.
ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية، والشاعر محمد البريكى مدير بيت الشعر.
تناولت قصائد الشعراء هموم الذات والوطن. قدم الأمسية الشاعر والإعلامي أحمد الصويري معرفاً بأهمية المهرجان ومكانته ومثمناً مبادرات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واهتمامه بالشأن الثقافي ودعمه. وفي ختام الأمسية تم توقيع ديوان الشاعر الإماراتي المكرم علي الشعالي.
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