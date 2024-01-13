مكتبة محمد بن راشد تحتفي بـ «كوكب الشرق»

نظّمت مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، على مدار يومين من الموسيقى والإبداع، فعالية مميزة بعنوان ((أيام أم كلثوم))، احتفالاً بمرور 125 عاماً على ميلاد كوكب الشرق، الفنانة المصرية الكبيرة ((أم كلثوم)).

وشهدت سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية، التي تُبرز إرث الفنانة الراحلة ((أم كلثوم))، ومشاركة واسعة وتفاعلاً كبيراً من أعضاء مجلس إدارة المكتبة، وكبار المسؤولين والجمهور من مختلف الأعمار.

وقال الدكتور محمد سالم المزروعي عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم ((إن هذه الفعاليات تشكل جزءاً لا يتجزأ من رؤيتنا الاستراتيجية في مكتبة محمد بن راشد، حيث نؤمن بأن إحياء إرث الأيقونات الثقافية، مثل أم كلثوم، يعزز الوعي الثقافي، ويعيد تنشيط الهوية والذاكرة العربية))، مضيفاً أن ((هذه الفعاليات تمثل جسراً بين الماضي العريق والمستقبل الواعد.

حيث نسعى لتعزيز دور إمارة دبي كمركز للإبداع والمعرفة، مشجعين الأجيال الجديدة على الارتقاء بالفن والثقافة العربية، وبما تتماشى مع رؤية القيادة للنهضة الثقافية خلال الخمسين عاماً المقبلة)). وتابع ((نحن ملتزمون بدعم وتشجيع الحوار الثقافي، وتقديم تجارب معرفية وثقافية غنية، تسهم في تعزيز المشهد والحراك الثقافي برؤى جديدة، تقود النهضة التنموية الشاملة على المستوى الوطني)).

جلسة

وتضمنت الفعالية تنظيم جلسة حوارية متميزة لمناقشة كتاب ((أم كلثوم في أبوظبي)) لمعالي محمد أحمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم. وأثرى الجلسة الحوارية، مشاركة الأديب الكبير عبدالغفار حسين، والكاتب ناصر عراق، بينما أدارت الجلسة الإعلامية منى الرئيسي.

وتناولت الجلسة تاريخ حياتها ومسيرتها الفنية، مع التركيز على قدرتها الفريدة على التأثير في الجماهير، وإحياء الهوية الثقافية العربية، بصوتها المميز والرائع.

وسلط الأديب عبدالغفار حسين، الضوء على اللحظات والمواقف المؤثرة التي تناولها الكتاب عن زيارة ((أم كلثوم)) إلى أبوظبي، بدعوة من الشيخ زايد، طيب الله ثراه، مقدماً للحضور لمحات مميزة حول هذا الحفل الغنائي الرائع في أبوظبي، والذي يظل من أروع اللحظات التي جمعت أهل الفن والمثقفين، في تجربة فنية كلاسيكية متفردة.

وفي رؤية فنّية أخرى، شارك الكاتب ناصر عراق، في رسم ملامح من حياة أم كلثوم الفنّية، مبرزاً تذوقها الفريد للفن، الذي جعلها تختار أجمل القصائد وتقديمها للعالم العربي والعالم أجمع. كما أثنى الحضور على رقي اختيارات أم كلثوم الموسيقية، والكلمات المتفرّدة التي غنتها.

وفي لفتة توثيقية، أشاد الضيفان بدور معالي محمد أحمد المر، مؤلف الكتاب، في توثيق هذه اللحظات الثمينة، والمحطات الفارقة في كتابه عن حياة كوكب الشرق، حيث شارك الجمهور تفاصيل جديدة ومهمة، كدورها في صياغة ذائقة فنية فريدة، أمتعت الجمهور على اختلاف أعمارهم.

أمسية

وتضمن اليوم الثاني من فعالية ((أيام أم كلثوم))، تنظيم مكتبة محمد بن راشد أمسية غنائية مع الفنانة نرمين وهبة، حيث شهدت حضور أكثر من 500 شخص، وتميزت بالألحان الموسيقية والكلمات الرائعة لأروع ما قدمته للجمهور في حياتها. وتعكس هذه الفعالية، أهمية إرث الفن العربي الكلاسيكي، من خلال الجمع بين الجمال الأدبي والإبداع الفني.

كما شهدت الأمسية مشاركة فنانين تشكيليين، حيث أضافوا لمساتهم الفنية الخاصة من خلال الرسم الحي، ما أضفى جاذبية فنية لا مثيل لها على الفعالية، بالإضافة إلى معرض كتب مميز، يحكي عن أم كلثوم وحياتها وفنها، وتأثيرها في الساحة الغنائية العربية، من بينها كتب ((أم كلثوم في أبوظبي))، و((أنا والعذاب وأم كلثوم))، و((كان صرحاً من خيال))، وكتاب ((أم كلثوم صوت في تاريخ الأمة)) وغيرها.