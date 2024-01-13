Sunday, 14 January 2024 08:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


3 عروض في الدورة 14 لمهرجان المسرح العربي ببغداد

1/13/2024 8:01:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تم يوم أمس، تقديم ثلاثة عروض مسرحية في اليوم الثالث من مهرجان المسرح العربي، الذي تقام دورته الحالية، الرابعة عشر، في بغداد، استهلت بالعرض العراقي ((بيت أبو عبدالله)) للمخرج أنس عبدالصمد، على مسرح الرشيد، ثم العرض الأردني ((أنتيجوني)) للمخرج حكيم حرب على مسرح المنصور، فيما جاء ثالثاً العرض المغربي ((أكاستازيا)) للمخرج ياسين إحجام، الذي تم تقديمه على المسرح الوطني.

هذا فيما حمل المجال الفكري ليوم أمس عنوان ((تجارب المسرح التفاعلية والعضوي خلفيات وتنظيرات وتعارضات ونماذج من العروض العربية))، وشارك في المحور الفكري 166 باحثاً مسرحياً من العراق والدول العربية وعدد من المغتربين في الدول الغربية وقدموا في أبحاثهم وتقاريرهم ودراستهم إضاءات متنوعة على قضايا المسرح العربي.

MENAFN13012024000110011019ID1107717446

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث