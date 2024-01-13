3 عروض في الدورة 14 لمهرجان المسرح العربي ببغداد

تم يوم أمس، تقديم ثلاثة عروض مسرحية في اليوم الثالث من مهرجان المسرح العربي، الذي تقام دورته الحالية، الرابعة عشر، في بغداد، استهلت بالعرض العراقي ((بيت أبو عبدالله)) للمخرج أنس عبدالصمد، على مسرح الرشيد، ثم العرض الأردني ((أنتيجوني)) للمخرج حكيم حرب على مسرح المنصور، فيما جاء ثالثاً العرض المغربي ((أكاستازيا)) للمخرج ياسين إحجام، الذي تم تقديمه على المسرح الوطني.

هذا فيما حمل المجال الفكري ليوم أمس عنوان ((تجارب المسرح التفاعلية والعضوي خلفيات وتنظيرات وتعارضات ونماذج من العروض العربية))، وشارك في المحور الفكري 166 باحثاً مسرحياً من العراق والدول العربية وعدد من المغتربين في الدول الغربية وقدموا في أبحاثهم وتقاريرهم ودراستهم إضاءات متنوعة على قضايا المسرح العربي.