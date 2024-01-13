«براند دبي» يدعم مهرجان «المرموم.. فيلم في الصحراء»

بشراكة بين ((براند دبي))، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، تشارك مجموعة من المشاريع الناشئة والمتميزة من أعضاء مبادرة ((بكل فخر من دبي)) في فعاليات مهرجان ((المرموم: فيلم في الصحراء)) الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) حتى 21 يناير الجاري في محمية المرموم الصحراوية في دبي.

ويضم ((بكل فخر من دبي ماركت)) مشاركة 19 مشروعاً ناشئاً تأسسوا في دبي، حيث سيقدمون على هامش فعاليات المهرجان، أفضل المأكولات والحلويات كذلك والمشروبات بما في ذلك أطيب نكهات القهوة التي تميزوا بها، فيما يخدم الماركت أكثر من هدف، أولها دعم ريادة الأعمال وتشجيع المشاريع الصغيرة والناشئة على النمو والتعريف بما تقدمه من منتجات ذات جودة عالمية.

فضلاً عن إضفاء المزيد من أجواء البهجة على هذا الحدث الثقافي المهم الذي يهدف إلى تعزيز المشهد السينمائي المحلي ودعم ورعاية أصحاب المواهب الإبداعية، ترسيخاً لمكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

وأكدت شيماء السويدي، مديرة براند دبي أن المشاركة تأتي في إطار حملة ((#وجهات_دبي)) في موسمها الشتوي الثالث، والتزام براند دبي بدعم مشاريع ناشئة متميزة عبر شراكات تعزز فرص نموها وتطورها.

مشيرة إلى أثر المشاركة في مثل هذه الفعاليات المجتمعية المهمة في إلقاء الضوء على قصص نجاح مشاريع انطلقت من دبي وتميزت في عدة مجالات من مقدمتها المأكولات والمشروبات بما تقدمه من خيارات متنوعة وفريدة سيكون بإمكان جمهور المهرجان الاستمتاع بها خلال متابعتهم لفعالياته.

مبادرة

وأعربت السويدي عن امتنانها لهيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) لإتاحة الفرصة أمام مجموعة من أعضاء ((بكل فخر من دبي))، المبادرة التي أطلقها براند دبي بهدف دعم المشاريع الصغيرة والناشئة التي تأسست في دبي وتميزت في مجالات متعددة، للمشاركة في المهرجان، وأن يكونوا حاضرين بمنتجاتهم في هذا الحدث الثقافي الفريد، ليبرزوا من خلالها نجاحاتهم وما حققوه من إبداع وتميز.

وقالت: ((نسعى من خلال مهرجان ((المرموم: فيلم في الصحراء))، إلى تسليط الضوء على قصص نجاح لرواد أعمال، انطلقوا من دبي في رحلة تحقيق أحلامهم والتي تمكنوا بالفعل من تحويلها إلى إنجازات تساندها المبادرة لتمكينها من مواصلة طريق النجاح)).

حرص

من جانبها، أكدت موزة الفلاسي، مدير مشروع مهرجان ((المرموم: فيلم في الصحراء))، حرص ((دبي للثقافة)) على فتح آفاق واسعة أمام صناع الأفلام، وتمكينهم من عرض أعمالهم وقصصهم المختلفة أمام كافة شرائح المجتمع.

وقالت: ((يشكل المهرجان تجربة استثنائية تسهم في خلق بيئة إبداعية قادرة على جمع المحترفين في صناعة السينما، وإلهام المواهب الناشئة والتعريف بقدرات أصحابها وأفكارهم وأساليبهم المتنوعة في مناقشة قضايا المجتمع)).

وعبرت عن سعادتها بمشاركة ((بكل فخر من دبي))، إحدى مبادرات ((براند دبي)) في المهرجان، مشيرة إلى اهتمام ((دبي للثقافة)) من خلال برامجها ومشاريعها بدعم رواد الأعمال وتشجيعهم على تحقيق أحلامهم وتحويل طموحاتهم إلى واقع ملموس.

وأضافت: ((يشكل انضمام مجموعة من أعضاء مبادرة ((بكل فخر من دبي)) للمهرجان إضافة لهذا الحدث، ويتيح لهم الفرصة لزيادة مساحة التعريف بمنتجاتهم وتعزيز آفاق نجاح مشاريعهم)). إلى ذلك، كشف براند دبي عن دليل تفاعلي يضم جميع المشاريع المشاركة في المهرجان تحت مبادرة ((بكل فخر من دبي))، والذي يتوفر باللغتين الإنجليزية والعربية لتسهيل التعرف على تلك المشروعات، من خلال الرابط:

بكل فخر من دبي

وأطلق ((براند دبي)) الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي مبادرة ((بكل فخر من دبي)) بهدف إلقاء الضوء على قصص نجاح مجموعة من المشاريع والأعمال الصغيرة التي نشأت وتأسست في دبي، حيث تعكس تلك القصص طبيعة دبي كمدينة حاضنة للإبداع والأفكار المبتكرة وأصحاب الطموحات الكبيرة الذين يجدون في بيئتها الداعمة للأعمال الخيار الأمثل للانطلاق في رحلة نجاح تسعى المبادرة إلى مساندتهم فيها وتمكينهم من تحقيق ما يرجونه من نجاح وتميز في العديد من المجالات.

وتتضمن دورة المهرجان الحالية أكثر من 70 فيلماً تحمل بصمات عدد من صناع الأفلام الإماراتيين والخليجيين والعرب والأجانب، وأكثر من 30 ورشة عمل وأكثر من 10 ندوات وجلسات حوارية ونقاشية بمشاركة نخبة من المتحدثين والمخرجين والمختصين بصناعة السينما، تتناول أساسيات وتقنيات إعداد الممثل، وطرق حساب تكاليف الأفلام وميزانياتها.

والفرق بين النص الدرامي والسينمائي، وفنون التصوير والإضاءة والمونتاج والتلوين، وطرق صناعة الأفلام الوثائقية والقصيرة، وأفلام الأطفال، وأهمية الدوبلاج في الأعمال السينمائية العربية والعالمية، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه العاملين في مجالات ((الفن السابع)) والعديد من الموضوعات المتعلقة بالصناعة.

ويهدف المهرجان الذي يفتح أبوابه أمام الجمهور مجاناً طوال أيام الأسبوع بدءاً من الساعة 5 مساءً وحتى العاشرة ليلاً، وتمتد ساعات عمله خلال عطلة نهاية الأسبوع حتى الساعة 12 ليلاً، إلى دعم وتمكين أصحاب المواهب السينمائية المحلية والخليجية، وتشجيع صناعة السينما في دولة الإمارات ومنطقة الخليج بصورة عامة.

فضلاً عن الاحتفاء بالموروث الثقافي العريق لدولة الإمارات وما تتمتع به من ثراء وتنوع بيئي يتجسد في منطقة المرموم، بما تضمه من شواهد تاريخية من أهمها منطقة ((ساروق الحديد)) التاريخية التي تعود إلى العصر الحديدي، إلى جانب التنوع الكبير للحياة الفطرية في محمية المرموم الصحراوية التي تعد أكبر محمية غير مسورة في دولة الإمارات، وتشكل نحو 25 % من المساحة الإجمالية لإمارة دبي.