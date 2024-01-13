«حب في المرموم» فيلم يحوّل المهرجان إلى عمل درامي

احتفت هيئة دبي للثقافة والفنون، ((دبي للثقافة))، عبر النسخة الثالثة من مهرجان ((المرموم: فيلم في الصحراء))، بمسارات صناعة السينما المحلية والخليجية الواعدة، تحت شعار ((قصص ترويها الطبيعة))، وذلك في موقع المهرجان بمحمية المرموم الصحراوية حتى 21 يناير الجاري عبر العديد من الفعاليات والورش والجلسات، التي تستضيف نجوم السينما العربية والنقاد، وكذلك الخبراء في مجالات الفن السابع.







وكان من اللافت أن فعاليات اليوم الأول اشتملت على الإعلان عن تصوير لفيلم إماراتي، هو الأول من نوعه ((حب في المرموم))، حيث يستوحي العمل مشاهده من تفاصيل العمل التطوعي ضمن يوميات المهرجان.

استثمار الطاقات







وحول أهمية الفعاليات المتنوعة التي يطرحها المهرجان ودورها في تكوين مسارات ملهمة لبناء قاعده سينمائية تنطلق بسواعد إماراتية ومواهب محلية، قال الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في ((دبي للثقافة)) في حواره مع الــــــ((البيان)):

((إن صناعة السينما ورعاية المواهب الشابة المحلية الإماراتية في قطاع صناعة السينما تمثل امتداداً لجهودنا في استثمار الطاقات الإبداعية التي تتمتع بها المواهب الإماراتية والمحلية ورصيدها الثقافي والاجتماعي المنفتح على كافة الثقافات)).

وأضاف بن خرباش: ((انطلاقاً من المهرجان، نسعى إلى توظيف شراكاتنا مع العديد من المؤسسات ذات الصلة بصناعة السينما المحلية، وفي مقدمتها شراكة المهرجان مع ((لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي)) التي تمتلك الخبرة الموضوعية والمهنية للنهوض بالسينما الإماراتية، وإطلاق مواهب جديدة في كافة مراحل الإنتاج السينمائي)).







من جهته، أشار سعيد الجناحي، المدير التنفيذي للعمليات في لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، إلى أن النسخة الثالثة من مهرجان ((المرموم:

فيلم في الصحراء)) يعد اليوم فرصة استثنائية للمواهب الواعدة في ظل عدم وجود مهرجانات مشابهة في قطاع السينما، وتحديداً لجهة التركيز على دفع عجلة الإنتاج السينمائي، وتوفير بيئة ثقافية وأكاديمية تركز على الورش المتنوعة والندوات النقاشية، التي تستضيف ألمع نجوم الفن السابع في الوطن العربي إلى جانب النقاد والخبراء.

شريك استراتيجي

وبما يتعلق بدور لجنة دبي للإنتاج السينمائي، يقول الجناحي: ((بالتعاون مع ((دبي للثقافة))، التي أقرت الأفلام المشاركة للعرض والمنافسة، تقوم لجنة دبي للإنتاج السينمائي، بصفتها الشريك الاستراتيجي للمهرجان، بالإشراف والتنسيق مع لجنة التحكيم بهدف اختيار الأفلام ضمن فئات الجائزة، وهي: أفضل فيلم قصير، أفضل فيلم وثائقي إلى جانب جائزة أفضل فيلم تحريك ((انميشن)))).

المضمون أولاً







وعن أهم المعايير، التي تميّز الفيلم الوثائقي الفائز بجائزة المهرجان، تقول عضو لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية المخرجة الإماراتية نهلة الفهد: ((المضمون والفكرة الإبداعية هما المعيار الأول الذي انحازت له لجنة التحكيم بشكل عام.

فكثير من الأعمال المشاركة حرصت على اللغة المشهدية وجماليات التصوير، وأهملت المضمون الذي يراعي الفكر المجتمعي والحراك الثقافي المعاصر، ما أضعف بعض أركان تلك الأعمال التي ننظر إليها باعتبارها أعمالاً تجريبية لمواهب واعدة)).

تصوير







ومن جانب آخر، شهدت فعاليات اليوم الأول من المهرجان إطلاق تصوير الفيلم ((حب في المرموم))، الذي تقوم فكرته على التصوير حصراً في بيئة وكواليس المهرجان، على أن يتم عرضه في ختام الفعاليات.

ووفقاً للمخرج الشاب الإماراتي حسين الأنصاري، فإن العمل هو نتاج مشروع لورشة عمل سينمائية تحت إشراف فهد بكير و((دبي للثقافة)). وقد تم تطوير أحداثها وفكرتها لفيلم مدته 15 دقيقة، يتم تصويره بالكامل ضمن موقع المهرجان.







وتتضمن أحداثه فعاليات ووقائع يومية مباشرة؛ ومن هنا، شرعت في تأليف قصة تدور أحداثها في كواليس فريق تطوعي، وهو مجلس سفراء الإمارات، وتتطور علاقة حب بين شابة متطوعة، تؤدي دورها الإعلامية إيمان الأميري، وشاب متطوع، يؤدي دوره المخرج والكاتب الإماراتي سلطان بن دافون، الذي قام أيضاً بتنفيذ المعالجة الدرامية للقصة.







وأضاف بطل العمل والمعالج الدرامي لفيلم ((حب في المرموم))، سلطان بن دافون: ((يأخذ العمل التجريبي أشكالاً متعددة.

ولكن فكرة هذا العمل جديدة من نوعها كون أن تصوير أحداثه تتم يومياً ضمن فعاليات المهرجان، بمشاركة فريق ((مجلس سفراء الإمارات))، الذي يضم في عضويته أكثر من 30 شخصاً يتمتعون بخبرات ملهمة في التصوير والمونتاج وكذلك فنون الإضاءة والصوت، وأكثر ما يميز العمل هو الموقع والأحداث اليومية التي قد تفرض علينا الارتجال أو التغيير في مسار الأحداث)).

متطوعون

ويوضح رئيس مجلس إدارة فريق ((مجلس سفراء الإمارات التطوعي))، المصور الفوتوغرافي محمد بن دافون: ((إن الفريق المشارك في فيلم ((حب في المرموم)) يتضمن العديد من المواهب الشابة في مجال التصوير والإخراج السينمائي، وكذلك الأعمال الفنية والمونتاج)). وأضاف: ((هذه هي المشاركة السينمائية الأولى للعديد من أعضاء الفريق.

وتتراوح أدوارهم بين عملهم في مجال التطوع ومشاركتهم المهنية كمحترفين في حقل الفنون البصرية على امتداد مساحة المهرجان والمواقع التي يختارها صناع العمل، وهو ما يمثل مسؤولية كبيرة)).