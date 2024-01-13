مصر وموزمبيق في كأس أفريقيا اليوم

تقام اليوم 3 مباريات في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، ويلتقي في المجموعة الأولى منتخبا نيجيريا وغينيا الاستوائية.

فيما تشهد المجموعة الثانية مباراتان ويلعب منتخب مصر مع موزمبيق، وغانا مع الرأس الأخضر.

ويعد المنتخب المصري من بين المرشحين للتتويج باللقب، خاصة وأنه يفرض هيمنته على معظم أرقام البطولة القياسية، وهو الأكثر تتويجاً باللقب في سبع مرات سابقة.

ويأمل منتخب غانا أن يحقق الفوز على منتخب الرأس الأخضر، في طريقه لحصد لقبه الخامس في البطولة، بينما يتطلع منتخب نيجيريا للتتويج باللقب الرابع في تاريخه وتنتظره مواجهة صعبة أمام منتخب غينيا الاستوائية.

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