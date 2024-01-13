«زلزال 77» بطل «دبي للشراعية 22 قدماً»

خطف القارب ((زلزال 77)) لمالكه مروان المرزوقي، وبقيادة ابنه النوخذة عبدالله، الأضواء مرة أخرى في بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، بعدما تصدر وبجدارة سباق الجولة الثانية الختامية، معانقاً المركز الأول، ومعتلياً صدارة فئة الشباب تحت 21 عاماً، للمرة الثانية على التوالي.

فيما نجح القارب ((خداع 76)) لمالكه الشيخ ناصر بن عيسى بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة سيف علي معيوف في الفوز بالمركز الأول لفئة الناشئين تحت 16 عاماً، في السباق المثير الذي جرت أحداثه في شواطئ جميرا، بالتزامن مع حملة أجمل شتاء في العالم، وكأول فعالية رياضية لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية في 2024.

وشهد الحدث مشاركة كبيرة من النواخذة والبحارة في فئتي الشباب تحت 21 عاماً، والناشئين تحت 16 عاماً،

وسجل السباق ظاهرة فريدة، تمثلت في منافسة ساخنة بين الشقيقين عبد الله ومحمد مروان المرزوقي، قائدي القاربين ((زلزال 77)) و((نمران 81))، حيث حقق عبدالله المركز الأول، فيما حل شقيقه محمد في المركز الثاني لفئة الشباب، وذهب المركز الثالث لطاقم القارب ((سلطان الخير 32)) لمالكه ناصر المرزوقي، وبقيادة النوخذة محمد صالح جاسم.

وجمعت فئة الناشئين نخبة من أبطال المستقبل تحت سن 16 عاماً، حيث كان الامتياز لطاقم القارب ((خداع 76))، وحل القارب ((الخياي 49)) لمالكه محمد عبد الرحيم المرزوقي، وبقيادة النوخذة سيف خالد المرزوقي، ثانياً.

وحرص محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، المدير التنفيذي، على متابعة مراحل السباق، فيما قام محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بتسليم الكؤوس إلى أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، في فئتي الشباب والناشئين.

وأشاد محمد سيف المري بمستوى المشاركة في الحدث، والنجاح الكبير للسباق، والذي تميز بالناحية التكتيكية.

وأبدى عبدالله مروان المرزوقي نوخذة القارب ((زلزال 77))، سعادته الكبيرة بالتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي ، مبيناً أن عوامل الفوز كثيرة، تتمثل في جهود الطاقم، وتوجيهات (معلمه) ووالده النوخذة مروان المرزوقي.

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