«ستار أوف ميستري» لجودلفين تتوج بلقب «الوصل ستيكس»

تواصلت الإثارة والقوة في سادس أمسيات ((كرنفال سباقات دبي))، على مضمار ميدان العالمي، برعاية ((نخيل))، إذ توجت ((ستار أوف ميستري)) لجودلفين بلقب ((الوصل ستيكس)) لمسافة 1200 متر، فيما خطف ((اوزو)) لـ ((ذا آذر كلوب)) لقب ((لورد نورث هانديكاب)) لمسافة 1800 متر.

الشوط الأول

حقق ((فيسباسيان)) لـ ((رباح للسباقات)) لقب الشوط الأول ((نخلة جميرا)) لمسافة 1000 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، مسجلاً زمناً قدره 57.49 ثانية وبفارق نصف طول عن ((الشبلي)) لناصر عسكر بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب مصبح المهيري، وجاء في المركز الثالث ((توبير بيل)) لعلي الشعفار وعبدالله الشعفار بقيادة الفارس قيس البوسعيدي وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الثاني

ظفر ((ميلتري أرتيست)) لـ((فكتورياس)) بلقب الشوط الثاني ((نخلة جبل علي)) لمسافة 1600 متر، على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلاً زمناً قدره 1:39.84 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن ((طوكيو تاور)) لناصر عسكر بقيادة الفارس أوسكار شافيز وإشراف المدرب مصبح المهيري، وحل ثالثاً ((تاكتيكال باوند)) لـ ((فكتورياس)) بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب فوزي ناس.

الشوط الثالث

اقتنص ((شينجنغ كولورز)) للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي لقب الشوط الثالث ((كومو ريزيدنسيز)) لمسافة 1400 متر، على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1:22.66 .

وبفارق طولين عن ((ملقب)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا، وجاء في المركز الثالث ((أسوان)) لتوفيق سعيد علي بقيادة الفارس أوسكار شافيز وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الرابع

حقق ((ذا جريت كولكشن)) لزاور سكريكوف لقب الشوط الرابع ((بالم بيتش تاورز)) لمسافة 1400 متر، على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1:25.04 دقيقة وبفارق طول عن ((إيكو بوينت)) لناصر عسكر بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب مصبح المهيري، وحل ثالثاً ((مورنينج)) لناصر عسكر أيضاً بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الخامس

خطفت ((ستار أوف ميستري)) لجودلفين لقب الشوط الخامس ((الوصل ستيكس)) لمسافة 1200 متر، على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلة زمناً قدره 1:09.62 دقيقة وبفارق طول عن ((ستارلوست)) لفترياني هاي بقيادة الفارس هيكتور كروتش وإشراف المدرب رالف بيكيت.

وجاء في المركز الثالث ((سفن كويتشنز)) لـ ((فيكتورياس)) وفوزي ناس بقيادة الفارس كالوم شيفرد وإشراف المدرب جورج سكوت.

وأشاد المدرب شارلي آبلبي بالأداء الكبير التي قدمته ((ستار أوف ميستري)) قائلاً: كنا مرتاحين للغاية من حالة ((ستار أوف ميستري)) وسير تحضيراتها قبل السباق، والخطوة الطبيعية التالية هي سباق ((دبي تروفي)) على المضمار ذاته والمسافة نفسها الشهر المقبل.

الشوط السادس

اقتنص ((كبير خان)) لتليك موكانبيتكالييف لقب الشوط السادس ((جزر دبي)) لمسافة 2000 متر، على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 2:05.51 دقيقة وبفارق 4 أطوال عن ((هيرو مو)) لـ ((نادي إن آر ذ.م.م)) بقيادة الفارس سام هتشكوت.

وإشراف المدرب دووج واتسون، وحل ثالثاً ((لارش)) لناصر عسكر بقيادة الفارس أوسكار شافيز وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط السابع

توج ((اوزو)) لـ ((ذا آذر كلوب)) بلقب الشوط السابع ((لورد نورث هانديكاب)) لمسافة 1800 متر، على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب جيمي اوسبون، مسجلاً زمناً قدره 1:47.55 دقيقة وبفارق نصف طول عن ((سايلنت فليم)) لفترياني هاي بقيادة الفارس كالوم شيفرد وإشراف المدرب آيان وليامز، وجاء في المركز الثالث ((إمبريال إمبيرور)) لجودلفين بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط الثامن

وحقق ((بوردر إيدج)) لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك لقب الشوط الثامن ((بالم ويست بيتش)) لمسافة 1400 متر، على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس أندرو سلاتري وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1:26.59 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن ((نيار)) لفايبهاف شاه بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، وحل ثالثاً ((المروم)) لحمد علي حمد الحمرور بقيادة الفارس تاغ اوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط التاسع

اقتنص ((ويبينار)) لعبد الرحمن صلاح الراشد لقب الشوط التاسع ((ذا بالم كراون)) لمسافة 2410 أمتار، على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ اوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 2:30.42 دقيقة وبفارق رأس عن ((اهيستا بيرو)) لأحمد علي بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب إسماعيل محمد، وجاء في المركز الثالث ((سي ستون)) لعبدالله المنصوري بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

جيمي أوسبون: ((لورد جليترز هانديكاب)) وجهتنا المقبلة







أبدى المدرب جيمي أوسبون بالغ ارتياحه بتحقيق ((أوزو)) لـ((ذا آذر كلوب)) لقب ((لورد نورث هانديكاب)) لمسافة 1800 متر، كاشفاً بأنه كانت لديه مخاوف من عدم اقتناص اللقب نظراً لمستواه المتذبذب العام الماضي، إذ لم يحقق الفوز سوى مرة واحدة على مضمار ((آسكوت)) العريق بانجلترا، مما قد يؤثر على تصنيفه في السباقات.

ولكن في الوقت ذاته مازال البطل قادراً على العطاء والتميز، على الرغم من عمره الكبير ((8 سنوات)).

وأضاف: الفوز فتح له عدداً من الخيارات أبرزها على الإطلاق سباق ((لورد جليترز هانديكاب)) الذي سيقام الشهر القادم على مضمار ((ميدان)).

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