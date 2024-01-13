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البريطاني ستوكدال يتصدر تأهيلية «الشراع للقفز»

1/13/2024 8:01:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تصدر البريطاني جوزيف ستوكدال بصحبة الجواد ((إبانكنغ))، المنافسات التأهيلية في بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز في نسختها السابعة، والتي أقيمت بنادي العين للفروسية والرماية والغولف، وأنهى الجولة في زمن بلغ 66.04 ثانية.

وجاء الإيرلندي شين برين مع الجواد ((سكارتين))، ثانياً . وتقام المنافسات برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

وتصدرت السويدية أنتونيا بترسون مع الفرس ((كوم فوس)) منافسة المرحلتين من فئة الأربع نجوم (الجولة اللؤلؤية)، برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع آل نهيان، وحل السوري شادي غريب مع الجواد ((كابرنيت دو مارش)) ثانياً. وقفز فارسنا الشاب هزاع حمد الظاهري على صهوة الجواد ((إيلوي))، إلى صدارة منافسة الجولة الواحدة مع جولة للتمايز (الجولة الفضية) في زمن سريع بلغ 34.28 ثانية، وتوج فارسنا محمد الغرير على صهوة الفرس كانيتي بجائزة منافسة السرعة رايد آند درايف، من فئة النجمتين ، يليه فارسنا عبد الله الشرفا مع الفرس فيفا.

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