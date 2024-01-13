منتخب الإمارات إلى دور الثمانية في «آسيوية اليد»

(MENAFN
- Al-Bayan)
تأهل منتخب الإمارات الوطني لكرة اليد، إلى دور الثمانية في البطولة الآسيوية بالبحرين، بفوزه أمس على نظيره الكازاخستاني 39 ـ 15 بصالة مدينة خليفة، وحصل لاعب منتخبنا راشد محمد على جائزة أفضل لاعب بالمباراة.
وبفوزه الثاني بالبطولة عزز منتخبنا صدارته للمجموعة الرابعة، بالعلامة الكاملة ((4 نقاط))، وكان فاز في الجولة الافتتاحية على هونغ كونغ 29 ـ 24. ويختتم المنتخب دوري المجموعات غداً، بلقاء المنتخب البحريني، في مباراة قمة.
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