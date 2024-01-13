منتخب الإمارات إلى دور الثمانية في «آسيوية اليد»

تأهل منتخب الإمارات الوطني لكرة اليد، إلى دور الثمانية في البطولة الآسيوية بالبحرين، بفوزه أمس على نظيره الكازاخستاني 39 ـ 15 بصالة مدينة خليفة، وحصل لاعب منتخبنا راشد محمد على جائزة أفضل لاعب بالمباراة.

وبفوزه الثاني بالبطولة عزز منتخبنا صدارته للمجموعة الرابعة، بالعلامة الكاملة ((4 نقاط))، وكان فاز في الجولة الافتتاحية على هونغ كونغ 29 ـ 24. ويختتم المنتخب دوري المجموعات غداً، بلقاء المنتخب البحريني، في مباراة قمة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز