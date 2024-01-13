الإمارات تهزم الفلبين بـ«آسيوية سلة الكراسي»

(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز منتخب الإمارات لكرة السلة على الكراسي المتحركة على نظيره الفلبيني 55-54، في افتتاحية منافسات بطولة آسيا وأوقيانوسيا لكرة السلة على الكراسي المتحركة، والمقامة بمدينة بانكوك بتايلاند.
ويلتقي منتخبنا اليوم مع نظيره النيوزيلاندي، سعياً لتحقيق الفوز الثاني والاقتراب من التأهل إلى الدور التالي. وتضم مجموعة منتخب الإمارات كلاً من السعودية والفلبين وأفغانستان ونيوزيلندا.
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