الإمارات تهزم الفلبين بـ«آسيوية سلة الكراسي»

فاز منتخب الإمارات لكرة السلة على الكراسي المتحركة على نظيره الفلبيني 55-54، في افتتاحية منافسات بطولة آسيا وأوقيانوسيا لكرة السلة على الكراسي المتحركة، والمقامة بمدينة بانكوك بتايلاند.

ويلتقي منتخبنا اليوم مع نظيره النيوزيلاندي، سعياً لتحقيق الفوز الثاني والاقتراب من التأهل إلى الدور التالي. وتضم مجموعة منتخب الإمارات كلاً من السعودية والفلبين وأفغانستان ونيوزيلندا.

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