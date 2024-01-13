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وفد اتحاد الكرة يزور جناح الإمارات في «إكسبو الدوحة»

1/13/2024 8:01:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

زار وفد اتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس، جناح الإمارات في معرض ((إكسبو الدوحة 2023 للبستنة)).

وكان في استقبال الوفد إبراهيم سالم العلوي المفوض العام لجناح الدولة في ((إكسبو الدوحة 2023 للبستنة))، وعدد من منظمي المعرض، وضم الوفد كلاً من عبيد الشامسي النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم، وعبدالمحسن الدوسري، وعمر الحاج، وإبراهيم النمر أعضاء مجلس الإدارة.

واطلع الوفد على ما تضمّنه الجناح، والذي يروي قصة الإرث الزراعي للدولة، والإنجازات التي حققها الرواد، والمبتكرون الذين يسهمون في تعزيز الأمن الغذائي واستدامته، تحت عنوان ((إرث وأثر))، وقام الوفد بالتعرف إلى المعرض، الذي يستمر 6 أشهر، ويشهد مشاركة أكثر من 80 منصة دولية.

وأشاد وفد اتحاد الكرة بجهود وزارة الخارجية المشرفة على إدارة جناح دولة الإمارات في إكسبو 2023، بالتعاون مع مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، ومكتب المشاريع الوطنية، مؤكدين فخرهم بما وجدوه في الجناح من معلومات غنية عن ارتباط دولة الإمارات واهتمامها بالزراعة.

وأعرب إبراهيم سالم العلوي المفوض العام لجناح الدولة في ((إكسبو الدوحة 2023 للبستنة))، عن بالغ سعادته وفرحته بزيارة وفد اتحاد الكرة لجناح الدولة في إكسبو الدوحة، متمنياً لمنتخبنا التوفيق في نهائيات كأس آسيا المقامة حالياً في الدوحة.

ودعا المفوض العام الجماهير الإماراتية التي ستحضر إلى الدوحة لمتابعة وتشجيع المنتخب في المباريات إلى الوجود في المعرض، وزيارة جناح الدولة للاستمتاع بالتجارب الفريدة التي يُقدمها.

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